Er dette den perfekte smarthøyttaleren? Vi har testet.

Saken oppdateres.

Her kan du høre episoden:

Per Kristian har levd med Google Home Hub i flere uker, og er ikke i tvil om at smartskjermen har et stort potensial.

– Når du begynner å bruke den, merker du med en gang hvor utrolig begrenset en vanlig smarthøyttaler er.

Geir vil vite mer om fordelene skjermen gir Home Hub, og hvilke bruksområder som imponerer Per Kristian mest.

Savner han «hjem-knappen», er det et pluss eller minus i margen at Google har droppet kameraet, og kan Home Hub bety trøbbel for lommeboken din?

I ukens podkastsending ser vi nærmere på Google Home Hub og fenomenet smartskjermer.