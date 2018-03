Guide: Alt du trenger å vite for å begrense hva Facebook deler om deg

Saken oppdateres.

Avsløringene om hvordan analysefirmaet Cambridge Analytica har høstet informasjon om 50 millioner Facebook-brukere har fått mange til å lure på hva sosiale medier-giganten faktisk deler av personlig informasjon.

Facebook lever av personopplysningene dine, så tjenesten gjør det ikke lett å begrense deling. Disse innstillingene er til tider godt gjemt langt nede i menyer.

Vi prøver å gjennomgå alle muligheter du har, punkt for punkt.

Obs - gjør endringene på stor skjerm/PC! Det er mye lettere å endre innstillingene på en stor skjerm enn på mobilen, vi tar derfor utgangspunkt i hvordan endringene gjøres på en datamaskin. Det er mye som skal sjekkes, så vi anbefaler at du setter av litt tid og åpner denne artikkelen i nettleseren på en god skjerm.

1. Stedstjenester

Annonsører liker å vite hvor du befinner deg. Men vil du at de skal ha oversikt over dine bevegelser til enhver tid? Trenger du at Facebook logger hvert skritt du tar? Neppe.

Denne innstillingen må du endre i Facebook-appen på en telefon. Trykk de tre strekene nederst til høyre, velg så Innstillinger > Kontoinnstillinger > Sted. Endre Plassering til Aldri. Slå også av Stedshistorikk.

Ta gjerne også en tur innom Stedstjenester i innstillingene på mobilen din, og se hvilke apper du gir tilgang til stedsdata. Appene du har behov for å gi informasjon om hvor du befinner deg, som kart-apper, kan du endre til å gi tilgang kun ved bruk. De andre bør du slå av tilgangen til.

2. Apper

Hvis du har brukt Facebook noen år, har du trolig koblet til en del apper til tjenesten. Noen har flere hundre apper tilknyttet kontoen sin. Disse appene ber om tilganger til kontoen din – noen spør bare om brukernavnet, men andre kan be om langt mer enn de har noen fornuftig grunn til.

Hvilken informasjon ber en app om?

Den offentlige profilen din slipper du ikke unna å dele. Navnet ditt, profilbildet ditt, aldersgruppe, kjønn og «annen offentlig informasjon» må du dele med apputvikleren.

Men de ber ofte om mer, og hvis du ikke har gått aktivt inn og endret tilgangene, har du delt dette også.

En app jeg hadde installert, hadde jeg uvitende gitt følgende tilganger:

Vennelisten

Innlegg på tidslinjen, inkludert andres innlegg jeg er tagget i

Statusoppdateringer

Arrangementer

Nåværende bosted

Bilder du har lastet opp og bilder du er tagget i

Nettsted

Personlig beskrivelse

Appen kan publisere innhold på tidslinjen din

og administrere Facebook-sider du er administrator for

Og det finnes apper som ber om langt flere tilganger enn dette.

Hvordan fjerne mest mulig av appers tilgang til personinformasjon?

For å sjekke hvilke apper du har gitt tilgang, og hva du har gitt dem tilgang til, går du til denne oversikten over applikasjoner tilknyttet kontoen din.

Under Logget inn med Facebook ser du appene du har installert. Klikk på blyanten til høyre for logoen for å se hva den enkelte appen har innsyn i. Du vil trolig bli overrasket over hva du har gitt noen av appene adgang til. Du kan deaktivere tilgangen til alt, bortsett fra profilinformasjonen din, og lagre endringene. Apper du ikke har bruk for, bør du helst fjerne.

Så går du til fanen Apper, nettsider og utvidelser. Klikk på rediger og så på deaktiver plattform. Du hindrer nå at påloggingen din deles med en rekke andre tjenester du besøker på nettet.

Apper andre bruker bør du absolutt gå innom. Her ser du hva appene til alle som kan se facebooksiden din kan samle inn. Kryss bort alt sammen, og trykk lagre.

Har du vært på Facebook en stund, kan du godt gå innom Gamle versjoner av Facebook for mobil også. Endre hvem som kan se ting du har publisert med gamle mobilapper til Kun meg.

3. Annonser

Facebook jobber direkte med flere «datameglere», som kobler data om deg i anonymisert form til annonsører. Disse sammenkobles også med ID for annonsører som lagres på telefonen din. Dette er det lurt å slå av.

IOS: På Iphone heter dette «Identifier for Advertisers» (IDFA). Under Innstillinger > Personvern > Annonser: Slå på Begrens annonsesporing. Trykk også på Nullstill annonseidentifikator rett nedenfor, for å fjerne alt som er lagret om deg fra før.

Android: Innstillinger > Google > Annonser > Velg bort personlig tilpassede annonser. Slå på dette.

(Har du en Google-konto (gmail, for eksempel), skader det ikke å slå av dette i nettleseren også.)

Facebook har en tjeneste som heter Facebook Pixel, som er installert på millionvis av nettsteder og apper. Den gir Facebook og annonsører informasjon om hva du gjør på disse sidene. Dette er en av årsakene til at du ofte får annonser for et produkt du nettopp har sjekket på nettet.

Slik begrenser du hva Facebook deler om deg til annonsører:

Gå til Innstillinger > Annonser > Annonseinnstillinger. Slå av alt der.

På samme side bør du også gå innom Interessene dine. Her vises annonser du får, basert på sider du har besøkt, annonser du har klikket på, emner du «liker» etc. Klikk bort de du ikke vil skal brukes til å tilpasse annonser til deg.

Under Annonsører du har hatt kontakt med kan du fjerne annonsører som er registrert der.

På Din informasjon > Om deg er det lurt å velge bort all informasjon som deles. Gjør det samme under fanen Kategoriene dine.

I tillegg er det en god idé å installere en nettleserutvidelse som blokker annonsørenes sporingsverktøy på nettsider.

Det er også lurt å lage seg en egen e-postadresse som ikke brukes noe annet hvis du vil registrere deg på bonusprogrammer og bedrifters kundesider etc. Da unngår du at disse kobles direkte opp mot kontoen din.

4. Personvern

Det er lurt å ha kontroll på hvem som ser innholdet ditt på det sosiale mediet.

Gå til Innstillinger > Personvern. Innstillinger som Hvem kan se de fremtidige innleggene dine? er det lurt å sette til Venner. Etterpå bør du trykke på Begrens tidligere innlegg for å sørge for at også dine gamle innlegg bare kan sees av de du vil.

Det er lurt å gjennomgå vennelisten sin. Er det folk der du ikke lenger aner hvem er, og som du aldri ser noe fra? Kanskje like lurt å fjerne dem?

Innstillingene under Hvordan kan folk finne og kontakte deg kan også med fordel settes til Venner eller Kun meg. Når det gjelder om du vil at søkemotorer utenfor Facebook skal koble til profilen din, er svaret trolig et rungende nei hvis du leser dette.

Under Tidslinje og tagging bør du også begrense de fleste valgene til Venner, Venners venner eller Kun meg.

5. Personvernsjekk

Til høyre på den blå menyen øverst på facebooksiden er det et spørsmålstegn. Trykk på dette, og velg Personvernsjekk.

Her kan du se hvordan profilen din ser ut for folk du ikke er venn med, eller du kan velge ulike venner og se hvordan profilen din ser ut for dem. Dette er en viktig sjekk for å se at du har innstilt kontoen slik du vil ha den.

6. Hvordan slette hele profilen?

Har du fått nok av hele Facebook? Det er ikke så lett å slette hele kontoen. Under Innstillinger > Generelt > Administrer konto er det et valg som heter Deaktiver kontoen. Men dette setter bare kontoen din i dvale. Logger du inn igjen, er alt som det var.

Vil du slette kontoen helt, går du hit. Under Innstillinger > Generelt finner du muligheten til å laste ned en kopi av all Facebook-data. Det kan være lurt å gjøre dette før du sletter kontoen helt.

Helt til slutt:

Selv om vi i tittelen påsto at dette er «alt» du trenger å vite for å begrense hva Facebook deler om deg, er det helt sikkert noe vi ikke har oppdaget. Menyene er kronglete å manøvrere, og mye er godt skjult.

PS: Og selv om du har gjort det du kan for å fjerne data, så kan du ikke fjerne det annonsører og andre allerede har samlet inn om deg. Den eneste muligheten til å få bort dette, er gjennom direkte henvendelser til aktørene.

Men du har hindret at Facebook og samarbeidspartnere fortsetter å samle inn data om deg i like stor grad fra nå av, og det er i seg selv kan være en god idé.

Kilder: