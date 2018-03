Høre på musikk i solveggen på hytta? Vi har testet åtte bærbare DAB-radioer

Slik testet vi

Siden lyd er en fundamental egenskap i en radio, har vi vurdert lydkvaliteten slik vi alltid gjør for å skille skitt og kanel. Men vi legger ikke like mye vekt på bassgjengivelse, balanse, fokus og dynamikk, som vi gjør på dyrere produkter.

Her holder det at lydbildet er tydelig, med godt fokus på vokal, og at det har tilstrekkelig med bass til at det er mulig å følge rytmen i musikken.

Vi har lagt større vekt på brukervennlighet og bærbarhet. Radioen bør ha tydelige knapper som er lette å betjene uten å måtte trykke mange ganger for å skifte stasjon.

Batteriet må holde i mer enn seks timer for å bli godkjent, og alt over ti timer er ren bonustid.

Hvis lyden, brukervennligheten og spilletiden er upåklagelig til prisen, er det mer enn godkjent, og da nøler vi ikke med å kåre en best i test, og/eller et beste kjøp.

