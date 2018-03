Ikke ring tilbake til disse numrene!

Saken oppdateres.

Ubesvart anrop fra et eksotisk nummer, og nysgjerrig på hvem det kan være? Ikke ring tilbake!

Det er høyst sannsynlig svindlere som er på ferde. Gir du etter for nysgjerrigheten betyr det bare penger på konto til svindlerne.

Svindelformen kalles gjerne «ett-ring» eller «Wangiri», det japanske uttrykket for «ett ring og kutt». Svindlerne spekulerer i at de oppringte ringer tilbake. Og så går taksameteret.

Informasjonssjef i Telenor Norge Magnus Line, opplyser at det har vært mye de siste ukene, spesielt fra nummer fra land som Somalia (+252), Marokko (+212) og Guinea-Bissau (+245).

– Det går i sykluser, men akkurat nå er det mye svindelforsøk med «ett ring», så det er viktig at folk er oppmerksomme på metoden.

– Hva gjør dere for å beskytte kundene mot denne typen svindel?

– Vårt sikkerhetsteam sperrer for innkommende trafikk fra nummer vi ser brukes til svindel. I tillegg sperrer vi for muligheten til å ringe tilbake til de samme numrene, på denne måten blir ikke kundene belastet. Den største utfordringen er at vi ikke kan sperre før vi får verifisert at det brukes til svindelanrop, sier Line.

Ikke sjokkregninger

Han presiserer at dette ikke er høytaktsnummer, men vanlig utenlandstakst til det landet man ringer.

– Kundene faktureres i henhold til prislisten, og kun for oppstart pluss den tiden de har holdt samtalen åpen. La oss si at jeg ringer tilbake til en svindel med marokkansk telefonnummer og holder linjen i 20 sekunder. Oppstart til Marokko fra mobil i Norge er 0,89 kr og 12,99 kr/minuttet.

– Da betaler jeg oppstart på 0,89 kr og 4,33 kr for å holde linjen. Tilsammen blir det 5,22 kroner.

Informasjonsrådgiver i Telia, Kristian K. Fredheim, understreker at slike anrop ikke er farlige og ikke betyr noen kostnader for kundene. Kun hvis man ringer opp igjen til disse numrene.

– Ikke kvitt problemet med det første

– Måten svindlerne gjør dette på, er at de plukker ut nummerserier og følger nummerserien fra start til slutt. Eksempelvis starter de på tlf. nr. 470 00 001 og fortsetter med 470 00 002, 470 00 003 og så videre, forklarer Fredheim.

Han tror ikke vi er kvitt problemet med det første.

– Dessverre er det slik at denne svindelen fortsatt fungerer, i og med at mange ringer tilbake til disse numrene idet de ser et ubesvart anrop på sin telefon. Og så lenge noen ringer tilbake, vil svindlerne se inntjeningspotensialer i å drive med denne typen svindel.

Slik unngår du å gå i «ett-ring-fellen»

Telenors beste tips er å ikke ringe tilbake, bruke sunn fornuft og være oppmerksom på svindelmetodene.

– Nordmenn er blitt flinkere til å ignorere samtaler fra land der de ikke har slekt eller venner.

– De aller fleste smarttelefonene i dag også kan sperre anrop fra plagsomme numre, og det finnes gratisapper som tilbyr det samme, sier Line.

Telia har følgende generelle råd mot «Wangiri»-anrop:

Ikke svar hvis du får anrop fra ukjente utenlandske nummer Aldri gi personopplysninger eller innloggingsinformasjon til noen over telefon. Spesielt hvis det er oppringning fra ukjent utenlandsk nummer. Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg Gjør et nummersøk på 1881 eller Google. Det finnes også flere «telefonterror»-sider på internett med oversikt over useriøse nummer Hvis du oppdager misbruk eller svindel, ta kontakt med kundeservice hos din leverandør så kan de ofte være behjelpelige De fleste smarttelefonene kan sperre anrop fra plagsomme numre Hverken Microsoft eller andre PC-leverandører kontakter kunder over telefon. Bare legg på.

Se også opp for «spoofing»

En ting er oppringning fra fjerne himmelstrøk, en annen er svindelforsøk med norske nummer, såkalt spoofing. En metode hvor internasjonale svindlere kamuflerer sin egen anrops-ID og endrer den til et norsk nummer.

Hvis du oppdager at noen har misbrukt (spoofet) nummeret ditt, er rådet til mobiloperatørene at du snarest tar kontakt med kundeservice hos din mobiloperatør slik at svindlernes nummer kan sperres.

Ser du forskjell: Hvor mye skal den nye TV-en koste?