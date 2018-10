Irriterer du deg over spam i innboksen? Dette gjør du med problemet

Treneren mener det ikke er en ulempe at Henriksen leder et lag i krise

Seks spørsmål og svar om søppel-e-post.

Eksperten: Thomas Jelle

Utdanning: Sivilingeniør

Jobber som: Universitetslektor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU

1. Hva er egentlig spam-mail?

– Spam er uønsket informasjon. Disse e-postene kommer ofte fra en avsender man ikke kjenner, sier Thomas Jelle, universitetslektor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU.

Det finnes ulike typer spam, påpeker han:

– Markedsføring er en form for «snill spam». Du får en mail hvor noen ønsker å vise frem produktet sitt i håp om at du skal kjøpe det. «Smart spam» er en annen type. Den har som intensjon å få informasjon fra deg. Det kan for eksempel være at du får en e-post hvor det står at passordet ditt er i ferd med å gå ut, og at du er nødt til å klikke på en lenke for å tilbakestille passordet ditt. Denne typen spam er mer alvorlig, og har som hensikt å gjøre større skade.

2. Hvordan kan man avsløre at e-posten man har fått, er spam?

– I de aller fleste tilfellene klarer man å avsløre at det man har fått er spam. Det avsløres ofte i avsenderadressen. Hvis du for eksempel får en e-post fra Microsoft eller en e-post som tilsynelatende kommer fra Google, så kan man se om de bruker mail-domenene til disse selskapene. Dersom adressen ikke ser legitim ut, kan man i de aller fleste tilfellene fastslå at det er spam.

Det er først når du begynner å klikke på lenker, laste ned vedlegg eller gi fra deg informasjon, at spam kan være farlig.

3. Er det noen som er mer plaget av dette enn andre?

– Alle kan få spam-mail, men det er likevel noen som er mer utsatt for det enn andre. Høyt profilerte personer vil ofte få mye spam som skal forsøke å lure vedkommende til å gi fra seg informasjon eller til å kjøpe noe. De som er veldig aktive i ulike kanaler, og som ofte oppgir e-postadressen sin, vil naturlig nok også være mer utsatt for spam. Da er det nemlig flere som får tilgang til e-postadressen deres.

4. Hvorfor kommer det?

– Det er rett og slett fordi noen har til hensikt å oppnå noe. I tillegg har spam-e-post vist seg å fungere gjennom historien. De som sender ut disse e-postene, vet at det er en viss prosentandel som vil gå på svindelen. Derfor fortsetter de med metodene, dessverre.

5. Er det farlig å få slike e-poster?

– Å motta spam-e-post i seg selv er ikke farlig, dersom man enten sletter eller unngår å gjøre noe av det e-posten ber deg om. Det er først når du begynner å klikke på lenker, laste ned vedlegg eller gi fra deg informasjon, at spam kan være farlig. Det må man absolutt ikke gjøre. Da kan man risikere at noen får kontroll over PC-en din, at man mister tilgang til e-posten sin eller at man laster ned et virus på PC.

6. Er det mulig å unngå?

– Ja, men det er dessverre umulig å bli helt kvitt det. I de ulike mail-tjenestene finnes det allerede et spamfilter som skal hjelpe deg med å filtrere søppelposten.

Men dersom man likevel plages av det, finnes det noe man kan gjøre for å unngå fremtidig spam, forteller han:

– Man bør være forsiktig med å oppgi e-postadressen sin på ulike kanaler. På den måten minsker man muligheten for at noen uønskede får tak i adressen din. Hvis man opplever ulike nyhetsbrev som spam, skal det ifølge en ny norsk lov være mulig å melde seg av nyhetsbrevene.

Det kan også være lurt å beskytte PC-en sin og sørge for at maskinen har brannmurer og antivirus, dersom man skulle være uheldig å klikke på en lenke eller laste ned et ukjent vedlegg. Dersom man er plaget av en repeterende avsender, finnes det funksjoner som lar deg blokkere, ignorere eller markere e-post som spam. Dersom man får ny mail fra samme avsender vil spamfilteret sende denne e-posten rett i søppelkassen.