Mobile World Congress: Dette er vårens viktigste mobilnyheter

Vi kjøpte nesten to millioner nye mobiler i 2017, viser tall fra Elektronikkbransjen. Nå vises mange av årets nye modeller frem på Mobile World Congress (MWC) som går av stabelen i Barcelona denne uken.

Samsung startet lanseringsballet med sine nye toppmodeller Galaxy S9 og S9+. Etter bildene og reaksjonene å dømme, er de til forveksling like fjorårets S8-generasjon. Kanskje ikke så rart med tanke på hvor godt den er blitt mottatt i markedet.

En titt på baksiden avslører at Samsung har valgt å flytte fingeravtrykkssensoren fra siden av kameraet, til under kameraet. Lurt, da sideplasseringen har en lei tendens til å forårsake uønskede fingermerker på kameralinsen.

Under panseret har det selvsagt skjedd ting, ikke minst med kameraet. Samsung fortsetter kamerahypen som har preget så mange mobillanseringer de siste par årene, og hevder at det nye kameraet i S9-modellene skal løfte billedkvaliteten under dårlige og mørke lysforhold.

Hele Samsungs pressekonferansene «Galaxy Unpacked» fra Barcelona kan du se her (Youtube).

Nytt kamera

Resepten er en dobbel mekanisk blender som jobber på enten lyssterke f/1.5 eller f/2.4 i kombinasjon med en 12 MP Dual Pixel bildesensor. Jo større blenderåpning man har, desto mer lys slippes inn på bildebrikken. Størrelsen på blenderåpning angis med det såkalte f-tallet. Større åpning gir mindre f-tall og mer bakgrunnsuskarphet.

For bedre nattbilder tar kameraet tolv bilder i rask rekkefølge for så filtrere bort uønsket støy, og Samsungs virtuelle assistent Bixby åpner for stemmestyring av kameraet.

Journalist og mobilekspert i teknologinettstedet Tek.no Finn Jarle Kvalheim, er på plass i Barcelona. Hans førsteinntrykk av kameraet i Galaxy S9 er at det ikke er en like stor revolusjon som S7 var da den kom i 2016.

– Ut fra bildene vi har tatt så langt ser det ut til at lysfølsomheten er høy, men ikke dramatisk forbedret. Avhengig av situasjon og hvor vanskelig lyset er, er Huaweis toppmodell Mate 10 Pro noen ganger på linje eller kvassere.

– Skjønt jeg har ikke fått benyttet proffmodusen til Samsung, som lar deg leke med den med den mekaniske blenderen, fullt ut ennå. Det kan derfor være vi ser enda noen fordeler når den testes litt til, sier Kvalheim.

Her kan du se bildene Tek.no har tatt med Galaxy S9 og sammenlignet med Iphone X og Huawei Mate 10 Pro

AR emojis og Dolby Atmos

Kameraet åpner også for å lage personlige AR-emojis som kan sendes som blant annet GIF-format på tvers av de fleste meldingstjenester.

Ikke helt ulikt Apples Animojis, men der Apple bruker ansiktsgjenkjenningen i TrueDepth-kameraet på Iphone X, baserer Samsungs AR Emoji seg utelukkende på bilder tatt med selfiekameraet, og har sånn sett mer til felles med avatarene du kan lage med Bitmoji og lignende apper.

Samsung gjør også et poeng ut av at telefonene har fått innebygde Dolby Atmos stereohøyttalere. Hvor mye «kringlyd» det faktisk gir, gjenstår å høre med egne ører. Men ja, vi er unektelig en smule skeptiske.

PS! Samsung har i motsetning til flere av konkurrentene valgt å beholde 3,5 mm minijackutgangen.

Samsungs nye toppmodeller vil være tilgjengelig i butikk fra 16. mars med en prislapp på henholdsvis 8800 kroner og 9800 kroner for Galaxy S9 og S9+.

Sony med kompakt toppmodell

Skjermstørrelsen på mobilene har det med å vokse. Men ikke alle ønsker en phablet i bukselommen. Det vet Sony, som også denne gang kommer med en Compact-utgave av sin nye toppmodell, Sony Xperia XZ2.

Det vil si, skjermen på XZ2 Compact er økt til 5 tommer fra forgjengerens 4,3 tommer. Til gjengjeld er skjermoppløsningen økt fra 720p til 1080p. Storebror Xperia XZ2 har til sammenligning en 5,7 tommers skjerm.

Begge de nye Sony toppmodellene er utstyrt med en Snapdragons nye 845-prosessor. Trådløs lading er det bare størstemann som har.

Begge modellene lanseres med to SIM-kort, Android 8.0 Oreo og er i salg fra 6. april 2018 med anbefalt utsalgspris på henholdsvis 6000 og 8000 kroner.

– Etter lang tids designtørke ser Sony ut til å for være tilbake med XZ2-modellene sine, konstaterer mobilekspert Kvalheim fra Barcelona.

Nokias nostalgitripp

På fjorårets MWC-messe lanserte finske HDM Global, som sitter på rettighetene til å lage mobiltelefoner under Nokia-merkenavnet, en redesignet versjon av klassikeren Nokia 3310.

I år var turen kommet til «Matrix-telefonen» Nokia 8110. Mobilen som med sin karakteristiske «banan-bøy» var noe av det heteste man kunne sprade rundt med i 1996, og denne gang kommer den i banan-gul.

Unektelig et morsomt grep. Og den er fornuftig nok 4G-kompatibel. Prisen på Nokia 8110 4G er forventet å havne på rundt 1000-lappen.

– HMD/Nokia overrasker meg virkelig, og Nokias banantelefon har fått vel så mye oppmerksomhet som Samsung S9. Lanseringen minnet om Nokia på sitt beste, med solide produkter som hver hadde noe å by på som ikke helt finnes på markedet.

HDM Globals Nokia-satsing handler nemlig om mer enn mobilnostalgi. I tillegg til 8110 4G lanserte Nokia fire nye modeller, deriblant toppmodellen Nokia 8 Sirocco.

Med en prislapp på cirka 9000 kroner skal HDM Global spise kirsebær med de store. Så spørs det da, om den Google One-baserte toppmodellen med 5,5 tommer skjerm og Snapdragon 835 prosessor under panseret har det som skal til for å overbevise kundene.

– Nokia 8 Sirocco konkurrerer med de aller heftigste tingene på markedet. Ikke bare på gode spesifikasjoner, men også på design. Det er ekstra viktig når alt ser så likt ut, sier Kvaheim, som slett ikke blir overrasket om HMD kjøpes hjem igjen av Nokia.

PS! Huwai slipper sin nye toppmodell P20 først om en måneds tid i Paris.

– Dette er kanskje den viktigste konkurrenten til Samsung foruten Apple akkurat nå, sier Kvalheim, som mener den kinesiske produsenten har kraftig fart opp og frem for tiden.

Mobilen for deg med «rekkevidde-angst»

Ingen mobilmesse uten de mer kuriøse produktene. Skjønt dårlig batterikapasitet er noe som irriterer mange mobilbrukere. Det har den amerikanske batteriprodusenten Energizer også fått med seg, og viser i Barcelona frem en mobiltelefon med et batteri på hele 16000 mAh!

Et kraftig stepp opp fra Energizer Power Max P600s med sine 4500 mAh, og mer enn fem ganger så mye som de typisk rundt 3000 mAh som sitter i toppmodellene til Iphone, Samsung og co.

Mobilen som kjører Android 8.0 og har en skjerm på 5,99 tommer, har Energizer valgt å gi navnet Power Max 16K Pro. Ingen tvil om hovedfokuset her.

Prisen man betaler for å slippe «rekkevidde-angsten», er en telefon som veier 350 gram. Noen eksakte mål (b x h x d) på hvordan vekten fordeler har ikke Energizer gått ut med,

Hva den vil koste er foreløpig ukjent. Det samme om den vil dukke opp i norske butikkhyller eller ei. Det som er sikkert, er at den definitivt kunne hatt noe for seg i sprengkulden som herjer her hjemme om dagen.

