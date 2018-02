Nå vil Google blokkere de irriterende annonsene som følger etter deg

Mann siktet for uriktig forklaring i Janne Jemtland-saken

Her var det kaldest i Trøndelag i natt

Her sikrer banken seg en ny stor kunde i Trøndelag

Teknologimagasinet: Bør du gå for Apples tilbud om billig batteribytte?

Saken oppdateres.

Vi netthandler som aldri før. Praktisk og lettvint, men også en kilde til irritasjon.

En ting er dårlige nettbutikkløsninger. En annen er reklame for produkter du lot være å kjøpe, såkalte påminnelsesannonser. Innpåslitne annonser som fotfølger deg rundt på andre nettsider lenge etter at du har slått fra deg de lilla joggeskoene.

Eller som Googles leder for datasikkerhet og åpenhet, Jon Krafcik, skriver på Googles blogg:

«Påminnelsesannonser kan være nyttige, men hvis du ikke er på utkikk etter støvlene fra Snow Boot Co. lenger, trenger du ikke en påminnelse om dem.»

Google som med sin annonseplattform angivelig når over 90 prosent av verdens internettbrukere, åpner nå for at du kan deaktivere påminnelsesannonsene.

Skjønt for å blokkere må du først være innlogget med en Google-konto. Mindre annonsemas i bytte mot mer brukerdata.

Google: Norgeslanseringen er underveis

Og ikke minst, muligheten må være tilgjengelig. Vi prøvde sporenstreks på både PC og mobil uten å finne den nye blokkeringsinnstillingen.

Kommunikasjonssjef Charlotte Ekholt i Google Norge forklarer at lanseringen tar litt tid å rulle ut i alle markeder, men forsikrer at også norske Google-brukere vil få den nye blokkeringsmuligheten.

– Dessverre har vi ikke fått dato for Norge, men lanseringen er underveis.

Slik gjør du det

Slik ignorerer du «påminnelsesannonser» (når funksjonen blir tilgjengelig også for norske brukere):

Logg på Google-kontoen din. Gå til «Annonseinnstillinger». Rull ned til «Påminnelsesannonsene dine». Klikk eller trykk på X ved siden av en annonsør du vil fjerne «påminnelsesannonsene» for.

Ignoreringen vil ifølge Google vare i minst 90 dager, og viser til at annonsørene som regel viser «påminnelsesannonser» omtrent en måned fra tidspunktet da du besøkte nettstedet deres.

Slik fungerer «påminnelsesannonser» Noen annonsører registrerer lister over besøkende på nettstedene sine. Hvis disse annonsørene bruker annonsetjenester fra Google, kan de gi disse listene til Google for å vise annonser til de samme personene som besøkte nettstedet deres. Kilde: Google

Gjelder ikke overalt

«Påminnelsesannonser» kan derimot fortsatt vises på nettsteder og i apper som ikke bruker Googles annonsetjenester.

Det er med andre ord ikke sikkert du blir kvitt de lilla joggesko-annonsene med det første.