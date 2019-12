Få orden i ladekaoset og kontroll på lommeboken: Her er 14 julegavetips

Full jubel for toryene, katastrofevalg for Labour

Saken oppdateres.

«Jeg vet ikke hva jeg ønsker meg til jul». Det er gøy å gi bort. Og lite kan måle seg med å treffe innertier på julaften.

Teknologimagasinets Geir Amundsen og Per Kristian Bjørkeng vet alt om hvor vanskelig det kan være å finne den geniale julegaven. Klart de vil dele sine beste julegavetips. Gjerne med en liten teknologitvist eller to.

Her er årets gavetips basert på produkter de selv har testet:

1. Smarte sporingsbrikker

Hvor er lommeboken min? Selv om du både kan betale med mobilen og ha førerkortet på den, er det fortsatt mange som bruker lommebok. Den har som kjent en lei tendens til ikke å ligge der du trodde du la den fra deg.

Med den nye Slim-sporingsbrikken til Tile, som ikke tar stort større plass enn et bankkort, kan du med et tastetrykk eller stemmestyring på mobilen spore opp lommeboken.

Lyden høres godt, og den oppgitte sporingsrekkevidden på 60 meter stemmer godt med vår erfaring.

Batteriet kan riktig nok ikke skiftes ut som på Mate- og Pro-brikkene til Tile (også gode julegavetips), men skal angivelig holde i tre år.

Passer for: Distré onkler.

Pris: 249 kroner

2. Orden i ladekaoset

Den bare måtte med i år også. Den fleksible multiladeren til Deltaco som fikser det meste av ladejobber og leverer tilsammen 80 watt.

De fire USB-A-portene er alle Quick Charge 3.0-kompatible. USB C-porten kan både lade PC-en og støtter Power Delivery 2.0 for hurtiglading av Iphone.

Passer for: Alle som ønsker orden i ladekaoset.

Pris: 499 kroner

3. Google Nest Mini

Smartere julegave enn Googles minste smarthøyttaler skal du lete lenge etter. Den nye versjonen låter bitte litt bedre og har fått flere mikrofoner for bedre stemmestyring.

Hør radio og spill musikk, eller prøv NRKs julequiz. Sett alarmer og be Google gi deg siste værmelding. En gave å vokse med.

Passer for: Den som liker å høre sin egen stemme.

Pris: 599 kroner

4. Trådløse hodetelefoner

Hvem blir ikke glad for et par gode trådløse hodetelefoner?

Jabra Move er en gammel traver som fortsatt holder koken. Noe mer slitesterkt og vellydende til prisen skal du fortsatt lete lenge etter.

Pris: 599 kroner

Sony WH-1000XM3 har lenge vært en favoritt. Her gir du bort topp lydkvalitet med klasseledende støydemping og god brukervennlighet. Kun slått av Bose NCH 700 på håndtering av kabinstøy og talekvalitet.

Pris: 3000 kroner

Bose NCH 700 er perfekt for den som flyr mye og bruker hodetelefonene til å snakke i telefonen. Et friskt designpust fra Bose. Les hele testen her.

Pris: 3900 kroner

5. Trådløse ørepropper

Såkalte «ekte trådløse» ørepropper er i ferd med å bli voksne. Utfordringen er å finne et par som sitter godt, enten det er snakk om modeller som sitter i øremuslingen (den synlige delen av øret), eller modeller som dyttes inn i ørekanalen.

Jabra Elite 75:

De nyeste proppene fra Jabra er kun for den som orker å dytte noe inn i ørekanalen og er ikke særlig egnet for telefonsamtaler.

Men er det musikk du hører på, vil du nyte den tunge bassen.

Overgår Airpods til omtrent samme pris for musikk, men egner seg ikke like godt når du beveger deg.

Pris: 1990 kroner

Airpods:

Hitproduktet Airpods er bunnsolide for Iphone-brukere og fortsatt det beste valget for de fleste (gitt at den som skal få dem har ører som passer – noen av oss har ikke det).

Lite imponerende bass, men til gjengjeld ekstremt brukervennlige på mange vis. Trådløst ladeetui koster 500 kroner ekstra, men er ikke verdt pengene.

Pris: 1790 kroner

Airpods Pro

Overlegen lyd, høy brukervennlighet og svært god aktiv støydemping. Per Kristian kunne likevel ikke anbefale dem. Han syntes det ble for ubehagelig å bruke propper inne i ørekanalen i lengden (og det selv om Airpods Pro er mer komfortable enn konkurrentene).

Men den som ikke lar seg merke av å ha en propp inne i øret (det vil variere fra person til person) kan leve godt med Airpods Pro.

Pris: 2990,-

Tips: Kjøper du Airpods i Apples egen nettbutikk kan de returneres om de ikke skulle sitte slik du ønsker. De fleste andre nettbutikker lar deg nemlig ikke bruke angreretten, med henvisning til at det er et hygieneprodukt.

6. Google wi-fi

Kjenner du noen som irriterer seg over dårlig trådløst nett hjemme? En god trådløs ruter kan gjøre underverker.

Den svært brukervennlige Google wi-fi er en av våre favoritter, som kan bygges ut med flere enheter i et såkalt maskenettverk (se video over). Perfekt når gavemottageren bor i enebolig eller en større leilighet.

For ordens skyld: Til neste år kommer Google Nest wi-fi med innebygget smarthøyttaler.

Passer for: Den som ønsker seg bedre wi-fi

Pris: 1195 kroner (3-pakning 2990 kroner)

7. Ikea symfonisk

Sonos + Ikea = mye trådløs lyd for pengene. Ikeas bokhyllehøyttaler har ikke helt den samme kvalitetsfølelsen som Sonos egne høyttalere. Men den er plasseringsfleksibel, og låter uforskammet tett på Sonos One til tross for at den bare koster halvparten.

Symfonisk-høyttaleren kan brukes sammen med andre Sonos-høyttalere, og støtter Spotify Connect og Air Play 2. Det du ikke får er innebygget mikrofon for stemmestyring.

Passer for: De som ønsker seg trådløs lyd i ett eller flere rom

Pris: 998 kroner

Ikeas Sonos-samarbeid omfatter også en bordlampe. For 1799 kroner kan du gi bort både en lampe og en trådløs høyttaler. Låter overraskende tett på Sonos One.

Så er selvsagt lampens utseende et spørsmål om smak og stil.

Passer for: De med lampe og smarthøyttaler på ønskelisten.

Pris: 1799 kroner

8. Sonos Move

Sonos har ikke bare jobbet med Ikea i år, de har også lansert sin første bærbare høyttaler. I det trådløse nettet hjemme fungerer Move som de andre Sonos-høyttalerne.

Tar du den med deg ut av huset er det blåtann og batteritid på 10 timer som gjelder. Skjønt med en vekt på nesten tre kilo, er den ikke noe man drar med deg overalt. Super når du vil ha lyd på verandaen, vaskerommet eller i solveggen på hytta. Låter som en Sonos One med litt mer pondus i bassen.

Passer for: Sonos-brukeren som vil ha med seg lyden rundt.

Pris: 3990 kroner

9. Ipad

Gode, gamle Ipad har lenge gitt uslåelig mye valuta for pengene. Denne nyeste basismodellen støtter attpåtil både tegning med Apple Pencil og Apples eksterne tastatur (begge koster ekstra).

Mange eldre og barn kan bruke denne ekstremt brukervennlige dingsen som sin viktigste datamaskin og underholdningsstasjon.

Passer for: Nesten alle.

Pris: 3990 kroner