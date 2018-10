Test av Iphone XR: - Dette er folkets Iphone

Gledelige lungekreftnyheter for norske kvinner

Saken oppdateres.

Med nye Iphone XR må alle som skal kjøpe Iphone XR tenke helt nytt. For første gang har Apple laget en «billigtelefon» - til 8490 kroner. Per Kristian påpeker at enkelte av funksjonene som mangler faktisk bare er en fordel.

I sendingen ser vi også på nye Google Home og Google Home Mini, som denne uken for første gang i stand til å forstå norsk. Følger de prognosene, havner de på listen over årets mest populære julegaver.

Per Kristian og Geir har testet i snart en uke i hjemmene sine, og har funnet både styrker og svakheter. Men hvem vil egentlig bli fornøyd med et produkt som slett ikke forstår alt du sier? Se sendingen og få svaret.

I sendingen får du også en anmeldelse av storspillet Red Dead Redemption.