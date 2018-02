Test av kompakte alt-i-ett-anlegg: God lyd uten masse kabler og styr

Teknologimagasinet: Bør du droppe Office 365 til fordel for Google Suite?

Hvis man bare ønsker seg god lyd uten masse kabler og styr, kan et kompakt alt-i-ett-anlegg være veien å gå. Da har en alt på ett sted i et anlegg som alle får til å bruke, uten å måtte gi avkall på moderne teknologi.

De fleste kompaktanlegg i dag støtter musikkstrømming. De har også FM- og DAB-radio, enkelte har også internettradio over WiFi, og de får plass i bokhyllen. Som de seks anleggene vi tester her.

De har tre vesentlige ting til felles:

Strømming, radio og CD-spiller. Alt i et pent kabinett som ikke fyller opp stuen, med bokser og kabler.

Det eneste man trenger å gjøre, er å koble til strøm, strekke ut antennen og koble til mobilen via Bluetooth.

Da kan en både spille sine gamle CD-er, strømme fra Spotify eller Tidal, og lytte til radio, akkurat når det passer.

Noen av anleggene støtter også multirom. Det vil si at man kan kjøpe en ekstra høyttaler og sette i et annet rom, så kan begge spille av det samme fra hvilken som helst lydkilde.

Slik testet vi

I denne testen har Lyd og Bilde vurdert og vektlagt lydkvaliteten, brukervennligheten og egenskapene.

De er vurdert opp mot prisen på anlegget, som her varierer fra drøye 3000 kr til nesten 10.000 kr. Slik kan man finne et anlegg som passer inn i budsjettet.

Her har vi vurdert hvilket av anleggene som gir deg mest for pengene, og hvilket som er det beste uansett pris.

To av anleggene får toppkarakter.

Ruark R4 MK III:

Engelsk eleganse

Den utsøkte kvaliteten og den klokkeklare lyden gjør Ruark-anlegget til et fristende alternativ. Dessverre er det også det dyreste kompaktanlegget vi har testet på lenge, og det bommer på enkelte områder.

Pris: 9995 kroner

Karakter: 5

Como Audio Musica:

Kompetent kompaktanlegg

Musica fra Como Audio kombinerer CD-spiller, radio og nettverkstilgang, med stereohøyttalere og mulighet for multiromslyd.

Med Bluetooth fungerer Musica som en strømmehøyttaler for mobilen, og det kompakte anlegget har også støtte for strømmetjenester som Spotify Connect og Tidal.

Pris: 6990 kroner

Karakter: 6

Pure Evoke C-F6:

Når funksjoner er det viktigste

Evoke C-F6 er toppmodellen til Pure. Et stereo alt-i-ett-system som har omtrent alle avspillingsmuligheter; både CD, internettradio og DAB+, i tillegg til trådløs Bluetooth og nettverkstilkobling.

Spotify Connect er på plass og flere enheter kan kobles sammen i multirom.

Pris: 5495 kroner

Karakter: 4

Technics Ottava f SC-C70

Så komplett som du får det

Man kan fort tenke at Technics-anlegget må være overpriset. Ikke så fort. Foruten alle de vanlige funksjonene som CD, digitalradio og Bluetooth har Technics også direkte støtte for musikktjenester som Spotify og Tidal.

I tillegg til å ha nesten alt som trengs av funksjoner, tryller Technics-anlegget virkelig god lyd ut av bokhyllen.

Pris: 8990 kroner

Karakter: 6

Hama DIR3500MCBT

Velutstyrt men uengasjerende

Hama DIR3500MCBT er et av de aller rimeligste anleggene i testen. Det synes, for her er det mye plast!

I tillegg til å ha CD-spiller og Bluetooth kan det kobles til hjemmenettverket med trådløs Wi-Fi eller kablet Ethernet, og flere anlegg kan sammenkobles i et multiromssystem.

Pris: 3495 kroner

Karakter: 2

Yamaha TSX-B235

Prisgunstig kompaktanlegg

På en måte er det kompakte Yamaha-anlegget unntaket som bekrefter regelen. Det er mulig å få et greit anlegg til en hyggelig pris, men man må godta noen kompromisser.

Pris: 3495 kroner

Karakter: 4

