Test av trådløse hjemmekinoanlegg: Slik kan du klippe kablene i TV-stua

Slik testet vi

Når man skal koble opp et slikt multiromsanlegg i surround, bør du alltid lese bruksanvisningen, da det er litt ulike måter å sammenkoble på.

Anleggene ble testet på Lyd og Bildes testrom, med én og én av lydplankene plassert liggende på en TV-benk foran TV-en, med de trådløse satellitthøyttalerne symmetrisk på hver sin side, litt bak lytteposisjonen.

Subwooferen sto på venstre side for TV-en, men Sonys flate sub prøvde vi også under sofaen.

Til film brukte vi Mad Max: Fury Road på Ultra HD Blu-ray.

Musikk i surround ble testet med den klassiske musikkutgivelsen Northern Timbre av Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas.

Til musikk i stereo brukte vi Björks elektroniske ballade Blissing Me, Martha Wainwrights folkballade Proserpina og – for å rocke opp kåken litt – A Perfect Circles Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums. Alle i CD-kvalitet fra Tidal der det støttes, ellers med Spotify Connect.