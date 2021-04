Test: Bærbar gassgrill imponerer

Mange bruker eltannbørsten feil. Her er tre enkle pussetriks som kan spare deg for tusenlapper.

Engangsgriller er kjipe greier. Praktiske hører jeg noen si, men du vet aldri hva du får av varme, og hvor lenge grillmoroa varer. Og du er heldig om pølsene ikke triller av.

For ikke å snakke om stablene med brukte engangsgriller som tårner seg opp rundt overfylte søppelkasser. Etterlatte engangsgriller ute i naturen er heller ikke et kjekt syn.

Selv investerte jeg i en bærbar flergangsgrill da vi flyttet til Grünerløkka i Oslo. Parkgrillingens mekka. Fyll opp med kull og en tennbrikett før avreise, og du har grillmuligheter engangsgrillene bare kan drømme om.

Men selv et kullhode som meg, må innrømme at det krever sin grillentusiast. Rengjøring er kjedelig, og de bærbare kullgrillene er ikke alltid like smidige å transportere når du skal gå langt, sykle eller dra på holmetur med båten.

Jeg har lenge snust på gassversjonen av Webers bærbare Go Anywhere-grill. Skal du ha med Webers bæreveske, havner den veiledende prisen på 2248 kroner. Det sitter langt inne.

499 kroner derimot, prisen av ti, tolv engangsgriller, er jeg villig til å gi for en bærbar gassflørt.

Tiltalende formfaktor og smarte løsninger

Den var noe med formfaktor og funksjon på den bærbare gassgrillen til Clas Ohlson som tiltalte meg: Bruken av aluminium, dryppbrett og stekeplate som enkelt tas av for rengjøring. Det eneste jeg savnet, var et lokk.

Om ikke kjærlighet ved første blikk, så var det formidable forventninger. Var jeg på sporet av et knallkjøp av en superpraktisk og bærbar gassgrill?

Det gode førsteinntrykket forsterkes når den pakkes opp hjemme. Måten gassflasken festes på, er tillitvekkende enkel, og brennerens utforming lover godt for varmefordelingen.

Det tar nesten lengre tid å få av korken på gassflasken enn det tar å montere den i grillen. Tenneren funger på første forsøk. Noe den fortsetter å gjøre i hele testperioden.

Grillen blir fort varm. Makseffekten er oppgitt til 1,9 kilowatt (kW), 200 watt mindre enn Webers Go Anyware gassgrill skal være i stand til å levere.

Med fullt gasspådrag måler jeg temperaturer langs grillristen på opptil 290 grader i løpet av bare et par, tre minutter. Og varmefordelingen er mer enn godkjent.

Temperaturen synker ikke uventet litt langs kantene, men på maks måler jeg fortsatt godt over 200 grader. Her er det med andre ord ikke mulig å grille med indirekte varme.

Det betyr at man kan grille med direkte varme på hele flaten med relativt likt resultat. Alle burgerne kan flippes nesten samtidig. Det er milevis unna hamburgerbingo på engangsgrillen.

Ostesmelten blir ikke like effektiv som på en grill med lokk, slik jeg har på Smokey Joe-en, men det duger.

Med et forbruk på opptil 150 gram i timen gir en gassflaske (MSF-1a) snaue to timer grilltid.

Er du usikker på hvor mye gass du har igjen på flasken, er trikset å alltid ha med en ekstraflaske i tursekken.

Svimerker på parkplener etter engangsgriller er dessverre ikke et uvanlig syn.

Gassgrillen til Clas Ohlson har med sine to centimeter mye kortere bakkeklaring enn de bærbare kullgrillene jeg har brukt, og betydelig kortere enn Webers bærbare gassgrill.

Grillen skal ifølge produsenten alltid plasseres på et brannsikkert underlag.

Ja, den blir varm på undersiden, men ikke på samme måten som en engangsgrill, og ikke verre enn at 30 minutters grilling på egen plen ikke satte synlige spor.

Utfellbare bein som hever grillen 8, 10 centimeter over bakken ved behov, hadde gjort seg. Noe for en 2.0 versjon.

En annen ting jeg merket meg, er at grillen ikke er spesielt glad i sterk vind eller kraftige vindkast. Da lugger det litt i brenneren. Dette er en godværsgrill som trives aller best i le. Ikke ulikt griller og bål flest.

Etter den søte grillkløe ...

Rengjøring av griller er ingen favorittøvelse. Her har noen tenkt smart. Dryppannen i aluminium tas enkelt ut for vask. Det samme gjør selve grillristen.

Kort oppsummert

Clas Ohlsons bærbare gassgrill er både praktisk og superenkel å bruke. Den har effekt nok til å fikse det meste av typisk grillmat på tur, og når dere er ferdigspist, er rengjøringen kjapt gjort.

Pluss på en sympatisk pris, og du får mye bærbar grill for pengene – enten du er i ferd med å snu engangsgrillen ryggen, eller ønsker et rimelig alternativ til den bærbare kullgrillen.

Du må riktignok klare deg uten lokk og de begrensningene det gir for menyvalget, og den lave bakkeklaringen reduserer plasseringsmulighetene.

Alt i alt en stor tommel opp og en klar anbefaling.

Fordeler:

+ Praktisk form

+ Lav vekt

+ Enkel å rengjøre

+ Høy maksvarme

+ God varmefordeling

+ Blir fort kald etter bruk

+ Prisen

Ulemper:

– Lav bakkeklaring

– Ikke lokk

Spesifikasjoner:

Størrelse (BxHxD): 45,5 x 10 x 32,5 cm

Vekt: 2,1 kg

Grillareal: 27 x 34 cm

Effekt: 1,9 kW

Forbruk: 150 g/timen

Gassflaske: MSF-1A (ca. 225g)

Pris: 499 kroner