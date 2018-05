– Den største feilen folk gjør er at de stryker for sent

Storflor har svaret på hvordan Ranheim skal forbli et topplag

Ligger bunadskjorten din fremdeles i skapet? Da er det på høy tid å ta den frem og gjøre den klar til nasjonaldagen. Det krever nemlig arbeid å få skjorten finest mulig – og helst bør du gjøre jobben to dager før den skal på.

– Den største feilen folk gjør er at de stryker skjorten for sent. De starter på morgenen samme dag som den skal brukes, og da krøller den seg med en gang, forteller produksjonsmedarbeider ved Heimen Husfliden i Oslo, Berit Oulie.

Dynk skjorten før du stryker den

For at resultatet skal bli best mulig, bør skjorten dynkes lett med vann før strykejern og strykebrett tas frem. Det gjør du ved å bruke en sprayflaske.

– Ikke dynk for mye. Da kan skjorten få brune skjolder, påpeker Oulie.

Og mens noen pleier å legge den fuktige skjorten i kjøleskapet eller i fryseren for å få fuktigheten til å fordele seg jevnt i stoffet, mener Oulie det holder å la den trekke i en plastpose i romtemperatur noen minutter.

Slik stryker du skjorten

Når skjorten skal strykes, vil fuktigheten i stoffet gjøre jobben enklere. Likevel må det rå muskelkraft til for å dra og strekke i skjorten underveis.

– Linskjorter krever mer arbeid enn bomullsskjorter for å oppnå den blanke og glatte overflaten, sier Oulie.

Hun anbefaler å starte med halslinningen og området rundt, for så å gå videre til ermene. Start med området rundt mansjettene. Ermene skal være rundstrøkne. Det vil si at det ikke skal være noe press på midten. Stryk deretter baksiden av skjorten og avslutt med forsiden.

Varmen på strykejernet bør være cirka 60 grader.

Derfor må du beregne god tid

Tar du på deg skjorten rett etter stryking, vil den fremdeles være fuktig etter dynkingen og dermed krølle seg raskere. La den derfor bli gjennomtørr før du bruker den, råder Oulie.

– Heng den opp til tørk i minimum ett døgn etter dynking og stryking, så er den helt tørr når den skal brukes. Glatt over skjorten med et tørt strykejern kvelden før du skal ha den på.

Sminke og skjegg ødelegger skjorten

Og selv om bunaden brukes til feiring, fraråder Oulie på det sterkeste å bruke sminke til festdrakten. I alle fall fra haken og ned. Foundation, leppestift, deodorant og kremer inneholder fargestoffer og fett som kan sette flekker som krever mye vask i ettertid.

– For hver gang du må vaske og skrubbe skjorten, slites både fibrene og broderiet. En linskjorte koster mellom 8000 og 15.000, så du vil helst ikke bytte den hvert år, sier Oulie.

Også menn må være obs på skjegget sitt.

– De bør være glattbarberte fra haken og ned. Skjeggstubbene stikker og sliter veldig på skjorten.

Flekkfjerning

Sjansen for å søle ketchup, saus, leppestift eller iskrem på den hvite skjorten er stor på en dag som 17. mai. Ta deg tid til å fjerne flekkene så fort det lar seg gjøre.

La skjorten ligge i vann og bruk gjerne litt sun light eller bunadssåpe som du gnir på flekkene mens den ligger i vannet.

– Bruk for all del ikke Vanish, Klorin eller lignende produkter. De er ikke beregnet på naturfiber og vil tørke ut og ødelegge stoffet, advarer Oulie.

Vask

Vask alltid skjorten rett etter bruk - også når du skal bruke skjorten igjen få dager senere. Fettet fra huden setter seg nemlig fort, og flekker er vanskeligere å få bort etter en stund.

Skjorten kan fint puttes i vaskemaskinen, sier Oulie.

– Jeg pleier å vaske på ullprogram på 30–40 grader og bruke vanlig Milo. Er skjorten veldig møkkete, kan du legge den i kaldt vann før vask.

Bruk lett sentrifugering. Hard sentrifugering kan føre til rynker på skjorten som kan være vanskelige å få bort. Rist deretter skjorten godt og heng den opp til tørk.

Synes du skjorten er blitt litt gul, kan du henge den ut i solen – gjerne på vinteren når det er fint vær og snø. Da vil skjorten blekes av solen.

Oppbevaring

Når skjorten til slutt er ren, bretter du den pent sammen og legger den i en skjortepose. Et utvasket putetrekk kan også fint brukes til samme formål. Unngå plastposer da naturfibrene trenger å kunne puste.

La bunadskjorten ligge i skapet. Henger du den opp, kan det slite mer på skjorten – spesielt på skuldrene, forklarer Oulie og avslutter:

– Behandle bunaden din som den verdisaken den er. Stell pent med den, så har du den lenge.

Denne artikkelen ble første gang publisert 14.05.17.