11 tips for riktig påkledning i vinterkulden

En kaldfront fra Sibir skaper for tiden uvanlig lave temperaturer for årstiden i Sør- og Midt-Norge.

Statsmeteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt advarte denne uken folk mot å legge ut på skiturer i høyereliggende strøk på Vestlandet.

– Jeg hadde ikke tatt med barnet mitt på tur i vestlige fjelltrakter nå. Det er å gamble. Gjør en det, er man ikke en ansvarlig forelder, sa Eriksen.

– Er det minus ti grader og blåser kuling, vil det føles som minus 30 grader. Da er det lett å få forfrysninger.

Med kuldegrader over hele landet, er det viktig å passe på at du kler barnet riktig. Her er 11 råd:

1. Barn bør sove inne når det er kaldere enn – 10 grader

Ta også hensyn til effektiv temperatur, ved kraftig vind blir det fort for kaldt selv ved få minusgrader.

Barn med astma, eller som har økt risiko for å få luftveisplager, tåler mindre kulde.

– At barnet bør bruke kuldekrem uten vann i er bare en myte, mener lege. Derfor trenger ikke barnet kuldekrem

2. Ett ekstra lag med klær på barnet

En god tommelfingerregel er å ta utgangspunkt i seg selv, og så kle barnet i ett ekstra lag. Ligger/sitter barnet i vogn trenger ikke det ekstra laget å være klær, men kan være et tynt ullteppe tett inntil kroppen, eller en god vognpose.

3. Bruk ull innerst om mulig

Ull isolerer og fjerner fuktighet fra kroppen, slik at temperaturen reguleres godt. Ullbody og ullstrømpebukse eller genser, longs og ullsokker er bra som det innerste laget.

Tåler ikke barnet ull tett på kroppen, for eksempel på grunn av atopisk eksem, går det an å velge varianter med bomull innerst og ull utenpå eller i andre materialer som isolerer godt.

4. Velg myke plagg som lag nummer to

Barnet har bedre bevegelighet og komfort når plaggene er myke. Et lag i ull, fleece eller bomull er fint som lag nummer to. Kle heller i flere tynne lag enn få tykke – da blir det lettere å justere temperaturen.

5. Det ytterste laget bør beskytte nok

I vogn velger mange å ha barnet i en pose. Det kan fort bli varmt, så da må påkledningen tilpasses. Noen velger å ha dyne med teppe over, og da må man kanskje begrene litt mer klær.

For større barn er en god dress viktig. Dressen bør være vannavvisende, vindtett og puste godt. Godt og riktig skotøy er veldig viktig. Velg gjerne sko i skinn eller vanntett materiale som puster, og unngå plast på de kaldeste dagene.

Barnet kan få frostskader Det kan oppstå frostroser på barnets hud. Disse ser ut som hvite flekker. Hender, føtter, nese og ører er mest utsatt for forfrysning. Risikoen for å få frostskader er størst om barnet sitter i ro. (Kilde: nhi)

6. En god lue skal sitte tett inntil ørene

Det største varmetapet skjer fra hodet. En god lue er derfor utrolig viktig. Velg en som er riktig størrelse, og som sitter tett inntil ørene. Velg variant ut fra vær og vind. Det finnes luer i alt fra ull, bomull til dem med fleece og/eller pels. Noen tres også over hodet og er kombinert lue og hals.

7. Kle godt på hender og føtter

Er barnet godt og varmt på hendene og føttene, er ofte hele barnet varmt. Varme sokker, eller flere varme lag gjør ofte at barnet trenger mindre klær ellers. På kalde dager bør mest mulig av huden beskyttes, så gode votter og en varmende hals kan varme godt.

TEGN PÅ NEDKJØLING Nedkjøling (hypotermi) oppstår når barnets kroppstemperatur faller under 35 grader. Dette skjer raskere hos barn enn hos voksne. Her er symptomene du skal være obs på: Barnet skjelverBarnet blir slapt eller apatiskBarnet blir klumseteBarnet snakker sløreteTa straks kontakt med lege om du mistenker at barnet ditt er alvorlig nedkjølt. (Kilde: Norsk Helseinformatikk, nhi)

8. Sørg for at barnet er tørt

Det er få ting som er kaldere enn fuktig hud når du er ute i minusgrader. I verste fall kan det gi frostskader. Barn som bruker smokk er ofte fuktige i området som dekkes av smokken. Bruk en fet krem for å beskytte huden (må smøres på minst en halv time før barnet skal ut), og prøv å holde den så tørr som mulig. Pass også på at barnet har tørr bleie.

9. Pass på at barnet ikke blir for varmt

Det er fort gjort å kle på barnet for mye, og det er verre at det blir for varmt enn at det fryser litt. Barn er også ulike, så tilpass bekledningen til ditt barn. Når du skal sjekke om barnet er passelig varmt, skal du kjenne i barnets nakke eller på hodet. Å kjenne etter på hender eller føtter blir feil, for blodsirkulasjonen er dårligere der, slik at temperaturen naturlig er lavere. Sjekk barnets temperatur med jevne mellomrom, særlig før det skal sove ute. Er barnet svett eller klamt, har det for mye klær på seg, og du bør kle litt av det. Husk også at du alltid skal kle av barnet når du går inn et sted, for eksempel på butikken. Overoppheting kan være farlig for barnet.

10. Ikke dekk til vognåpningen med teppe

En del foreldre beskytter barna mot kulden ved å henge et teppe foran vognåpningen. Det øker risikoen for krybbedød og er ikke tilrådelig. Barnet skal alltid ha god ventilasjon i vognen.

11. Ikke glem deg selv

Vær et godt forbilde når du er på trilletur, og kle deg rett. Ammer du, kan det være lurt å bruke ammeinnlegg i ull for å holde brystene varme. Ull innerst er bra også for voksne. Velg en god jakke, og sørg for å holde deg varm på hender og føtter – og bruk lue!

Kilder: Helsesøster Ingunn Rossavik Johannessen fra Sandnes og Norsk Helseinformatikk (NHI)

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

Artikkelen er oppdatert, men ble første gang publisert i januar 2016.