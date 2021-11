Nisseposten er tilbake, send oss dine tegninger

Karrierebeste for Hovland på golfrankingen

Viktig informasjon. Les dette først.

Ikke skriv hvor du bor på selve tegningen. På den skal du kun skrive fornavnet ditt (og alderen om du vil). Fullt navn og adresse skriver du på baksiden av tegningen eller i emnefeltet i eposten (dette er veldig viktig å huske).









Tirsdag 1. desember braker det løs. Da publiserer vi tegninger fra dere hver dag på adressa.no og i Adresseavisen.

Send oss fantastiske, fine, flotte, fargerike tegninger av nisser, juletrær, julemat, julestjerner, engler, snø, pepperkaker, snømenn eller tusen andre ting du har lyst til å tegne. Du kan også ta bilder av julepynt du har laget.

42 år med Nisseposten

I år er det 42 år siden Nisseposten ble innført i Adresseavisen. Siden den gang har vi hvert år publisert tegninger fra barn, konkurranser, historier, eventyr, oppskrifter, tegneserier, gåter, sanger og alt som hører julen til.

Tegningene sendes til:

Nisseposten, Adresseavisen

Postboks 3200, 7003 TRONDHEIM

Du kan godt også sende tegningene i en epost (legg da ved tegningen som en egen fil og ikke «limt inn» i selve eposten).

Adressen du skal sende tegningen til er:

nisseposten@adresseavisen.no

Og i år som i fjor, vil vi publisere innsendte tegninger fra barn hver avisdag og på nett (alle dager bortsett fra søndager), helt fram til julaften.





Premier

Hege Møllevik er markedssjef i Adresseavisen og sier at alle som får sine tegninger publisert vil få en liten overraskelse i posten.

- Derfor er det veldig viktig at du husker å skrive navn og adresse hvor du bor, sier Hege. - Dette for at vi skal vite hvor vi skal sende overraskelsen.

Ikke skriv etternavnet ditt og adressen på selve tegningen. Det må du skrive et annet sted i eposten.

Er det noen regler om hvor gammel man må være?

- Det passer for alle som er glad i å tegne. De fleste som sender inn tegninger til oss er mellom to og ti år.

Hvor mange tegninger får dere inn hvert år?

- Oi! Det er mange. Hundrevis av flotte tegninger via epost og til postkassen vår hver desember.

Alle som får tegninger på trykk i avisen eller på adressa.no får en overraskelse, og da må vi vite hvor vi skal sende den.