Barna har aldri fått så dyre julegaver som i år: – Foreldre og besteforeldre slår på stortrommen i år.

For ett år siden syntes Camilla (44) løping var et slit. Så knekte hun løpekoden

Må vi ha en mur mot fjorden for å skape liv i sentrum?

«Vi må nedbemanne. Hvordan skal jeg fortelle ansatte at de mister jobben?»

Omstridt amerikaner plukket ut til dopingtest for syvende gang på kort tid

Samler de kloke hodene i et hus, for å få dem til å bli i Trondheim. - Interessen har vært formidabel

Tror du dette er et tilbud? Det er det ikke.

Kontrollmåling: Seks av 50 dagligvarer veide for lite

Skal du lage lussekatter? Her er safran billigst.

Dette må du huske på under Lucia-feiringen i barnehagen

Unisex-navn: Her er navnene som brukes av både jenter og gutter

Almlid ny NHO-sjef: Vil kjempe for bedriftene

Bane Nor dømt til å betale 273 millioner kroner til Skanska

Saken oppdateres.

I år skal foreldre bruke 2164 kroner i snitt på julegaver til egne barn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos AS for DNB.

Det betyr at foreldre skal bruke nesten 700 kroner mer på egne barn enn opplyste at de skulle gjøre ifjor, ifølge en lignende undersøkelse som banken fikk utført av Respons Analyse i 2017.

– Foreldre og besteforeldre slår på stortrommen og bruker langt mer enn i fjor, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Besteforeldre planlegger nemlig også å være ekstra sjenerøse i år. De skal handle julegaver til barnebarna for 2184 kroner.

Det er over dobbelt så mye sammenlignet med fjoråret. Da opplyste besteforeldre til Respons Analyse at de skulle handle for 997 kroner.

Overrasket over tallene

Alexander Arnesen, en av gründerne bak lekebutikken Sprell, er overrasket over tallene fra DNB.

– Vi har ikke merket så mye til at besteforeldre dobler sin julehandel til barnebarn i forhold til i fjor, sier Arnesen.

Han forteller at deres gjennomsnittlige handlekurv kun har økt rundt tre prosent i butikkene i desember.

– Generelt opplever vi at kundene er fornuftige når de handler, sier han.

– Kjøper gaver til samme pris som i fjor

I butikken «Sprell – Riktige Leker» i Oslo sentrum var det flere som var ute på julehandel en uke før julaften. En av dem var Vera Løvig (71), som var på utkikk etter to av de siste gavene til sine ni barnebarn.

– Jeg kjøper gaver til samme pris som jeg gjorde i fjor. Det kan nok hende at enkelte av barna får en litt dyrere gave i år, men det jevner seg ut på lang sikt, sier hun og ler.

– Unødvendig å bruke så mye

Aldri før har vi brukt så mye penger på julegaver som vi skal i år, ifølge DNB.

I fjorårets undersøkelse fra Respons Analyse oppga nordmenn at de planla å bruke 5700 kroner i snitt på julegaver. I år planlegger vi derimot å bruke 6145 kroner.

Det tilsvarer en økning på nærmere åtte prosent.

– Trenger man å bruke så mye penger på julegaver?

– Nei, det er ikke nødvendig, men mange handler nyttige og nødvendige ting som barna eller familien trenger, og legger det under juletreet. Da er det i alle fall hverken bortkastede penger eller sløsing.

Det sier Mange Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1.

Mer om undersøkelsen I gjennomsnitt planlegger vi å kjøpe julegave til ektefelle og samboer for 1646 kroner. De som skal bruke mest på gaver til egne barn er de med en husstandsinntekt på over én million. Disse skal bruke 2873 kroner i snitt. Foreldre planlegger å bruke 674 kroner mer på julegaver til egne barn enn de gjorde i fjor. Mens besteforeldre handlet julegaver til barnebarna for gjennomsnittlig 997 kroner i fjor (Respons Analyse), planlegger de i år å bruke over dobbelt så mye, ifølge undersøkelsen fra Ipsos AS. De ovennevnte funnene fremgår i Forbrukerbarometeret for 2. halvår 2018. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos AS på vegne av DNB i perioden 15. til 23. oktober i år. Totalt har 1312 personer over 18 år deltatt i web-undersøkelsen. Første gang DNB gjorde en slik undersøkelse var i 2015. Denne undersøkelsen er tidligere utført av Ipsos, med samme fokus rundt forbruk i julen. «Inntekt» er påført datagrunnlaget i etterkant, via Ipsos ePanel. Totalt 1080 respondenter fikk påført denne variabelen. Kilde: Ipsos AS / DNB

– Dyre gaver er ikke alltid mer vellykket

Gundersen mener det er viktigere å finne «den rette gaven» enn at den er kostbar.

– Det hjelper ikke å gi en dyr genser om det far helst ønsker seg er en skjorte.

Dessuten er det ikke slik at en dyr gave alltid er mer vellykket enn en som er rimelig, påpeker han.

– Det å finne den riktige gaven krever både planlegging og omtanke. Den kombinasjonen kan gjøre at gavekjøpene koster mindre, uten at de blir mindre vellykkede.

Forbrukerøkonomenes råd til en billigere julehandel Planlegg gavekjøpene og sammenlign priser på nett. Finn ut hva du vil kjøpe og søk etter beste pris. Lag et shoppekart og vær ute i god tid. Da slipper du stresshandling og kostbare impulskjøp. Sett en grense for hvor mye du vil bruke. Du kan også bli enig med venner og familie om et prisnivå for gavene. Skriv gaveliste over hvem du skal kjøpe til og hva du skal kjøpe. Du må ikke kjøpe til alle niesene dine eller til alle klassekameratene til barnet ditt. Gi bort en tjeneste. Det kan for eksempel være å klippe gress, måke snø, husvask, male huset og lignende. Lage gaver i stedet for å kjøpe. Du kan for eksempel arrangere juleverksted og lage hjemmelagde gaver, strikke en genser, be med på hyttetur eller sy noe fint. Kilder: Silje Sandmæl og Magne Gundersen

Kjøpepress i julestria

– Ingen bør føle seg presset til å kjøpe flere og dyrere gaver enn økonomien og lommeboken tillater, mener Gundersen.

Likevel er det mange som føler på et kjøpepress i julen. I undersøkelsen sier hele 64 prosent av foreldrene at de føler dette i julen.

Blant besteforeldrene er tallet enda høyere. Nær syv av ti sier det samme.

Ellen Grøtter (61) var blant besteforeldrene som var ute på en handlerunde mandag denne uken.

Hun erfarer at det er mange som føler på et kjøpepress i julen.

– Jeg synes det er trist at så mange føler at de er forpliktet til å kjøpe dyre gaver. Det er blitt en slags forventning og et press knyttet til hva gavene skal koste, mener hun.

– Noe av det første barna blir spurt om på skolen etter ferien, er nettopp gavene. Det er jo så mye hyggeligere ting man kan snakke om enn hvor dyr gave man har fått til jul, legger hun til.

– Viser kjærlighet gjennom økonomisk raushet

Trendforsker Gunn-Helen Øye forstår hvorfor så mange føler på et kjøpepress i julen.

– Besteforeldre sammenligner seg med andre besteforeldre, og foreldre med andre foreldre. Hvis noen andre sier at de skal kjøpe Iphone til barnet sitt, kan det være vanskelig for deg som forelder å si at du skal kjøpe et par strikkede votter, sier hun før hun fortsetter:

– Gaver er veldig sentralt i relasjoner mellom mennesker. I gaven viser vi omtanke og kjærlighet for den vi skal gi til, og i julen har vi i større og større grad begynt å vise kjærlighet gjennom økonomisk raushet. Da begynner gavens verdi å handle mer om vår egen smaksestetikk og økonomisk standard enn det julen egentlig skal handle om, mener hun.

Sandmæl i DnB mener det er synd at mange føler på et kjøpepress i julen.

– Å handle julegaver skal være hyggelig. Foreldre og besteforeldre skal ikke tenke på kronebeløpet, men hva man har lyst til å kjøpe.