Bioteknologiloven endres: Slik påvirker det deg som har vansker med å få barn

I et møte i helse- og omsorgskomiteen i ettermiddag ble partene enige om det konkrete lovforslaget til endring i bioteknologiloven. Lovforslaget skal legges frem for Stortinget neste uke og har politisk flertall. Det har vært en lang politisk kamp. Nå ligger det an til å bli vedtatt en rekke endringer som påvirker hvordan vi kan lage barn i Norge.