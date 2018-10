Bruker du en slik som halloween-rekvisitt, kan du risikere flere tusen kroner i bøter.

Statsbudsjettet: Dette betyr det for småbarnsfamilier

Mistanke om at barnet ditt har dysleksi?

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er endringene

Tysk navnebølge i Norge: Her er 300 navn du kan vurdere

Mobbeekspert om halloween: – For mange barn er det nok en bekreftelse på at de ikke er ønsket

– For strengt på utlendingsinternatet på Trandum

Saken oppdateres.

Lørdagen før halloween fikk Operasjonssentralen i Vest politidistrikt en melding om en mann med våpen i Bergen sentrum. Det førte til at politiet bevæpnet seg, og flere politipatruljer ble sendt til stedet. Etter kort tid ble mannen anholdt uten dramatikk.

Det viste seg at mannen bar på et lekevåpen, som han hadde med seg som en del av et halloween-kostyme.

Brudd på straffeloven

Lekevåpenet fremsto som ekte, og politiet på stedet snakket med flere vitner som opplevde situasjonen som skremmende.

Lars Morten Lothe, politiinspektør ved Bergen sentrum politistasjon, mener dette var et brudd på straffeloven § 189 fordi mannen hadde med seg en våpenetterligning, som lett kunne forveksles med et ekte skytevåpen, på et offentlig sted.

– Formålet med regelen er å forhindre at noen blir skremt eller føler frykt i det offentlige rom når de ser personer som har med seg våpenetterligninger, sier politiinspektøren.

Mannen ble anmeldt av politiet for brudd på straffeloven § 189, og fikk en bot på 10.000 kroner. Forelegget er vedtatt av mannen.

Ekstra oppmerksomme rundt Halloween

Lothe påpeker at politiet er ekstra oppmerksomme på bruk av leketøysvåpen rundt halloween.

– Meldinger om våpen må politiet alltid ta på alvor. Da bevæpner politiet seg for å kunne forsvare seg selv og andre dersom våpenet skulle være ekte, sier politiinspektøren.

– Selger svært lite lekepistoler

Festmagasinet Standard AS har et stort utvalg av moroartikler, kostymer og effekter – deriblant lekevåpen.

– Vi selger svært lite lekepistoler i forbindelse med halloween. De lekevåpnene det går mest av er kniver, økser, ljåer og djevelgaffler, sier daglig leder ved Festmagasinet Standard AS, Jan Kingell.

Han påpeker at det er flest voksne som kjøper slike lekevåpen og at de varene som blir solgt hos dem ligner leketøy.

Vær bevisst på halloween-rekvisitter

Politiet ber på generelt grunnlag befolkningen tenke seg godt om hvilke type halloween-rekvisitter de bærer med seg og kler seg ut med.

Her er Lothes tips til halloween:

Unngå bruk av ekte våpen

– Dette gjelder selv om våpenet er plombert eller på annen måte gjort ufunksjonabelt. Det er ikke synlig for andre at et våpen ikke virker.

Unngå våpenetterligninger som kan se ekte ut

– Dersom man absolutt må komplettere kostymet, så kan man bruke et leketøysvåpen som alle enkelt vil se at er et lekevåpen på grunn av farge og størrelse eller lignende.

Unngå skarpe redskaper

– Det er ikke tillatt å ta med kniv eller annet skarpt redskap som er egnet til å påføre noen skade uten at det er behov for kniven eller redskapet i arbeid, i forbindelse med friluftsliv, eller et annet aktverdig formål.

Bruk sunn fornuft

– Tenk over hvor du skal ferdes med antrekket, i hvilket miljø du skal oppholde deg og hvem du kan treffe. Dersom du for eksempel skal treffe barn eller eldre personer med dårlig helse, bør du ta hensyn til dette. Ingen ønsker å skremme barn eller eldre slik at de tar skade av det.

Så dyrt kan det bli

Dersom man blir anmeldt for brudd på straffeloven § 189 kan man risikere bøter på mellom 8000 og 10.000 kroner ved førstegangs overtredelse.

En anmeldelse for ordensforstyrrelse derimot kan medføre bøter på mellom 3000 og 5000 kroner.

Totalt kan man derfor få bøter på over 15.000 kroner ved flere overtredelser eller ved andre- og tredjegangs overtredelse.