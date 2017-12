Bytteregler julegaver: Kan jeg bytte uten kvittering?

Saken oppdateres.

Romjulen er høysesong for gavebytting. Å legge byttelapp inni julegaven er like viktig som navnelapp utenpå gaven, hvis mottageren ønsker å bytte gaven etter jul - men det finnes ingen bytterett i norsk lov, slik mange tror.

– Mange ønsker å bytte julegaver vi ikke trenger eller ikke kommer til å bruke – det er bra for både lommeboken og for miljøet. Det er ingen rettighet å få byttet julegaver, men en ekstraservice fra butikkenes side. Sjansen for å få byttet øker derfor hvis man er tidlig ute og varen er uåpnet, sier direktør for Virke faghandel, Bror Stende.

Virke har noen bytteråd for forbrukeren:

Vær tidlig ute. Husk at hvis du skal bytte til en annen modell eller størrelse, kan disse raskt bli utsolgt.

Bytt før salget starter. Mange butikker har 10 dagers åpen retur. Det betyr at du må bytte i romjulen for å rekke det.

Ta med kvittering eller byttelapp. Det øker sjansen for å få byttet julegaven.

Ikke bryt forpakningen, klipp av merkelapper eller ta varen i bruk på noen måte.

Gå rett til disken med varen når du kommer til butikken for å bytte. Særlig dersom du ikke har kvittering.

Husk at enkelte kjeder har åpent kjøp i 30 dager, mens andre kan ha 10 dager eller ingen dager.

Salgsvarer kan sjelden byttes.

Undertøy byttes som oftest kun dersom det ligger i forseglet forpakning.

Ved bytte av sko skal skoesken følge med.

Du har ikke krav på å få pengene tilbake, men kan de fleste steder få en tilgodelapp.

Men er det mulig å bytte den gaven uten byttelapp? Det kommer an på butikken.

– Spør den glade giver hvor gaven ble kjøpt, og om det ble spart på noen kvittering. Alternativt kan du spørre butikken om du kan få bytte varen også uten byttelapp. Du har ikke nødvendigvis rett på det, men det hender at butikkene er rause når det gjelder julegaver, sier leder i forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

Når er det lurest å bytte gaver?

– Ikke vent med å bytte. Etter nyttår kan det være for sent, men ofte står det på byttelappen, som du kanskje har fått med gaven. Pass på tiden, og lever gaven i originalemballasjen – slik at butikken kan få solgt varen videre igjen. Og du ikke vet hva du skal bytte gaven i, kan du be om en tilgodelapp, og dermed få lenger tid på deg før du bestemmer deg for hva du vil bytte gaven i, sier Høst i Forbrukerrådet.

– Hva er det enklest å bytte?

– Noen butikker tilbyr åpent kjøp. Det betyr at du kan få penger tilbake om gaven ikke passer, men det må avtales spesielt. Har du ikke fått slike gode vilkår med gaven, så be om tilgodelapp.

– Hvor lenge varer en tilgodelapp?

– Tilgodelapp er en service fra butikken, og butikken står fritt til å utforme den. Er ikke utløpsdato nevnt på lappen, sier loven at du kan bruke den i tre år. Pass på å få brukt tilgodelappen i tide, den kan være lett å glemme, og etter utløpsdatoen er det for sent å bruke den.