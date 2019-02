Da Tony Samuelsen hørte at sjokoladen skulle fjernes, fikk han en idé: – Hadde ingenting å tape på det.

Saken oppdateres.

– Målet var å få 100 medlemmer i løpet av dagen, men plutselig var vi oppe i 2500. Det traff en nerve hos folk.

Ståle Botn fra Asker snakker om Facebook-gruppen Lohengrins venner. Han opprettet gruppen da det fredag forrige uke ble klart at Freia fjerner sjokoladen fra butikkhyllene på grunn av lav etterspørsel. I skrivende stund har over 9000 personer meldt seg inn, og kommentarene renner inn.

– Vi ser en veldig stå-på-vilje blant folk. Vi gir oss ikke. Noen gruppemedlemmer ønsker å arrangere fakkeltog for å bevare Lohengrin, mens andre har foreslått boikott. Dette har vekket noe i folkesjelen, forteller Botn.

Han sier gruppen er preget av selvransakelse.

– Folk har skjønt at de har sviktet ved å kjøpe sjokoladen for sjelden. Nå tar vi hintet.

Her er noen av kommentarene som har strømmet inn på Facebook-gruppen:

«Denne sjokoladen er for god til å skrotes fra markedet. At ikke flere kjøper denne er helt utrolig. Jeg har digget denne helt siden jeg var liten. Har mange gode minner med denne sjokkisen! Ble lei meg og drit forbanna da jeg leste at den skulle tas bort.»

«Jeg ble kjent med denne fantastiske sjokoladen som liten gutt på sekstitallet. Min mormor hadde alltid Lohengrin i godteskålen si. (...) Det var med stort vemod at jeg så at denne skulle utgå. Kjære Freia. Lytt til kundene deres, la denne fantastiske sjokoladen få leve. Den er rett og slett for god, for gammel og tradisjonell til å fases ut.»

«De kan simphelten ikke slutte å produsere denne utsøkte sjokoladen! Et av mine kjæreste barn og ungdomsminner, var da min bestemor kom på besøk, og ALLTID hadde med en Lohengrinsjokolade i vesken. Jeg elsket den gang, og elsker den fortsatt!»

Solgte sjokoladen på Finn.no

Heller ikke Tony Samuelsen fra Skien lot nyheten passere uten å agere.

– «Dæsken, dette burde vi slå til på», sa jeg til dama.

Med Oboy-saken i friskt minne sikret han seg raskt en kartong med den tradisjonsrike sjokoladen.

– Jeg tenkte at jeg i alle fall ikke kom til å tape på det, forteller han.

De 40 sjokoladeplatene la han ut til salgs på finn.no. Annonsen fikk over tre tusen visninger, og meldingene rant inn til sjokoladeselgeren. Fredag formiddag ble de eksklusive varene solgt for 1700 kroner.

– Sjokoladen ble solgt til en kar fra Stavanger. Han var overlykkelig, forteller Samuelsen.

– Hvilket forhold har du selv til sjokoladen?

– Jeg hadde ikke engang smakt den, men måtte ta med meg en ekstra fra butikken for å teste. Den smakte godt, så jeg hadde ikke begynt å grine om jeg hadde brent inne med dem selv.

Lohengrin Norsk sjokolade produsert av Freia siden 1911. Fylt med romkrem og trukket med mørk sjokolade. Første gang solgt i Nationaltheatret i forbindelse med premieren på Richard Wagners opera Lohengrin. Ble ikke solgt i vanlige butikker før et par år senere. Sjokoladen er formgitt av arkitekten Henrik Bull, som også tegnet teaterbygningen. Designet består av to stiliserte roser i karakteristisk jugendstil, og er i dag forenklet sammenlignet med det opprinnelige. På begynnelsen av 1970-tallet ble det bestemt at produksjonen av Lohengrin skulle legges ned, men etter store protester ble produksjonen satt i gang igjen etter noen få måneder. Sjokoladen ble kåret til kulturminne i forbindelse med kulturminneåret 2009. Kilde: Wikipedia

Freia: – Kommer ikke tilbake

Celin Huseby, nordisk kommunikasjonsdirektør i Mondelez International, som eier Freia, forteller at responsen fra publikum har vært overveldende etter at nyheten ble sluppet.

– Det var jo veldig trist for oss å måtte overbringe beskjeden om at Lohengrinens tid nå er forbi, så vi var forberedt på at mange ville bli lei seg, og at det ville sette i gang både engasjement og protester, sier hun.

Ifølge Huseby har Lohengrins nedadgående salg vært et tema i en årrekke. Bare fra 2016 til 2018 gikk salget ned med 24 prosent.

– Sammenligner man så Lohengrin med for eksempel Kvikk Lunsj, ser vi at for hver eneste kjøpte Lohengrin, ble det samtidig kjøpt nesten 60 Kvikk Lunsj, noe som er en pekepinn på hvor små volumer vi har solgt av Lohengrin.

Hun legger til at produksjonen nå er avsluttet. Dermed er det som nå er ute på markedet, det siste opplaget av Lohengrin.

– Kan Lohengrin bli den nye Hapå-en, som kom tilbake etter forbrukermobilisering på Facebook?

– Det er viktig å presisere at dette er en trist dag også for Freia og Mondelez. Lohengrin er et produkt som vi har vært stolte av å ha i porteføljen, og det er mange ansatte som også har hatt et livslangt forhold til sjokoladen. Derfor er det med trist mine jeg må fortelle at det dessverre ikke er noen mulighet for at vi reverserer avgjørelsen, sier Huseby.

Lover økt salg

Leder for sjokoladens støttegruppe på Facebook, Ståle Botn, mener folket nå har gjort markedsføringsjobben som Freia selv burde gjort for lenge siden.

– Oppmerksomheten og etterspørselen er tilbake. Det er det butikk i. Hva mer skal til for å få sjokoladen tilbake? spør han.

Botn lover en bedre fremtid for Lohengrin dersom Freia snur i saken.

– Vi er villige til å få et dårligere kosthold dersom sjokoladen blir værende i butikken. Vi skal sørge for at salget øker betraktelig.