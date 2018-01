Dette er de meste populære navnene hos «söta bror»

Denne byen har ikke et ordentlig sentrum, bare et kjøpesenter med parkeringsplass

Alice og William inntar førsteplassene og var de mest populære navnene til nyfødte svenske barn i 2017, viser Statistiska centralbyrån (SCB) som ble lagt frem 31. januar.

Alice beholder dermed førsteplassen fra 2016, og William er tilbake på topp etter ett år på tredjeplass siden forrige topp-plassering i 2015.

William lå også på førsteplass i Danmark i 2017, og var på topp i Norge i 2016.

Ti på topp jentenavn

Alice Alicia Olivia Ella Ebba Lilly Astrid Saga Freja Wilma

Ti på topp guttenavn

William Oscar Liam Lucas Oliver Alexander Elias Hugo Noah Adam

(Kilde: SCB)

Kjedelig i toppen

– Det er lite oppsiktsvekkende i toppen, men mange spennende navn lenger ned på listene. Her er det mange gode ideer til norske foreldre, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Ser man på svenskenes topp 100-liste er det mange navn som er pene og passer godt nå, men som foreløpig ikke er så mye i bruk i Norge, mener han.

Dette er de 100 mest populære navnene i Sverige til jenter og gutter.

Det er kanskje verdt å merke seg at Alicia har klatret opp og puster Alice i nakken. At to så like navn er på topp, synes navneforskeren er spennende.

– Alice oppfattes tydeligvis som et godt navn i Sverige. Det har vært på topp der lenge, så mange velger nok Alicia fordi det oppleves som mindre oppbrukt. Men lydkombinasjonene treffer veldig i Sverige nå. Tilsammen har de to navnene dobbelt så mange som Olivia på tredjeplass, sier Utne.

Han tror årsaken til at Alice og Alicia ikke har slått an i Norge, er usikkerhet rundt uttalen. I Sverige uttales Alice som regel med stum e.

Sjekk navnetoppen der du bor

På topp ti for jenter var det tre nye navn. Astrid, Saga og Freja dyttet ut Maja, Elsa og Julia.

Guttenavnet Charlie måtte forlate topp ti til fordel for Adam. Maryam og Matteo er navnene som økte mest i løpet av 2017.

Internasjonal trend: Kortere navn med færre stavelser

På 1990-tallet hadde de mest brukte navnene flere bokstaver og flere stavelser enn nå.

– Vi går mot kortere og kortere navn. Noen stavelser forsvinner, men fordi vi liker vokaler nå, er det helst konsonantene som forsvinner. Flertallet av navnene har fire eller fem bokstaver nå. Det er særlig tydelig for jentenavn, og generelt i større grad i Sverige enn i Norge, sier Utne.

Han sier dette er snakk om en internasjonal trend, og trekker frem at flere navn på den svenske topplisten bare har to eller tre bokstaver.

Disse navnene er det verdt å følge med på

I Sverige har Astrid gjort noen voldsomme hopp opp på listene. Navnet gikk fra 15. til 7. plass fra 2016 til 2017.

I Norge falt navnet noe fra 2016 til 2017, men har vært på vei opp en stund.

– Astrid har absolutt mulighet til å klatre også i Norge. Det er et spennende navn også internasjonalt, sier Utne.

– Saga har vært populært i Sverige lenge nå, og er på vei opp i Norge. Det er nok både bruken i Sverige og den populære serien Broen som har gitt navnet ny fart, mener Utne.

For guttene er særlig Samuel verdt å merke seg.

– Samuel er et bibelsk navn. Det tror jeg kommer i Norge også. Vi ser det på topp ti i Finnmark for 2017, og det kommer nok også snart i Rogaland. Det stiger i bruk i Norge, og har alt som skal til for å nå høyt opp nå – både fordi det er bibelsk, og fordi det klinger godt med to vokaler og de populære konsonantene L og M, sier Utne.

Levi er også populært i Sverige, og bibelsk. Utne tror det også kan komme i Norge.

– Levi har mindre tradisjon i Norge, men stiger nå. Det er forholdsvis lite brukt, men det vil nok vokse, spår Utne.

Svenske navn som ikke har slått an

Det er også noen navn på svenskenes lister som ikke ser ut til å smitte over på oss nordmenn, ifølge Utne.

– Det er Alice og Alicia, men også Hugo, som også er populært i Danmark. Freja er populært i Sverige og Danmark, men lite brukt her. I Norge er det formen Frøya som er vanligst. Det er på vei opp, men fortsatt lite brukt, sier Utne.

Videre er Adam og Elsa populære navn i Sverige, men som foreløpig ikke har slått an i Norge. Utne tror kanskje Adam kan komme, men har mer tro på Elsa og Else.

