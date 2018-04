Disse prisvinnende fødselsbildene vil ta pusten fra deg

Saken oppdateres.

De beste fødselsbildene tatt av profesjonelle fødselsfotografer er kåret i den årlige konkurransen som arrangeres av The International Association of Professional Birth Photographers (IAPBP).

Flere enn 1230 fotografer fra 51 land er med i IAPBP. I denne konkurransen kan de delta med bilder i fire kategorier: fødselsarbeid, fødsel, etter fødselen og fødselsdetaljer.

IAPBPs mål er å vise hvor vakker en fødsel kan være. Fotografene har fått lov til å dele privatpersoners store opplevelser.

Dette rørende møtet mellom to søsken, tatt av belgiske Marijke Thoen, vant årets førsteplass.

1. plass: Stunning siblings first encounter: Marijke Thoen – Marijke Thoen Geboortefotografie, Belgia

Best i kategori «Fødselsarbeid» – Nowhere and everywhere Rebecca Coursey – Rebecca Coursey, photographer + doula

Best i kategori «Fødsel» – En caul baby birth (baby født i fostersekken)

Daniela Justus – Daniela Justus Fotografia, Brasil

Best i kategori «Etter fødselen» – Flesh of my flesh Esther Edith –Esther Edith Photographer & Doula, USA

Best i kategori «Fødselsdetaljer» – Birth of a brother Daniela Justus – Daniela Justus Fotografia, Brasil

IAPBP- medlemmenes favoritter:

Vinner – Three become four Esther Edith – Esther Edith Photographer & Doula, USA

Vinner kategori «Fødsel»: Stunning siblings first encounter Marijke Thoen – Marijke Thoen Geboortefotografie, Belgia

Disse bildene fikk hederlig omtale:

Underwater scream Caroline Devulder – Caromama

Love Complete Marjolein Loppies – Curacao Nasemento, Curacao

A physiological third stage Paige Driscoll — Santa Cruz Birth Photography & Doula Services

Admiration and relief Kandyce Joeline – Songbird and Oak Photography, Canada

How big Megan Brock – Meg brock Photography, USA

Nurse Linda Tammy Karin – Little Leapling Photography, USA

Labor by candlelight Ashley Marston – Ashley Marston Photography, Canada

Touch Krista Evans – Krista Evans Photography Inc

Fist bump for mom Neely Ker-Fox — Ker-Fox Photography, Canada

Birthing waves Robin Baker — Birth Blessings Photography & Doula Services

Liquid gold CARLEE MELENKO — C Daisy Birth and Lifestyle Photography

