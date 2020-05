Dropp pølsene: Her er turmaten barna dine vil elske

Saken oppdateres.

Flere barnefamilier har fått øynene opp for friluftslivets gleder den siste tiden, men det kan være utfordrende å lokke de små med på tur. Da hjelper det å friste med litt velsmakende turmat. En velfortjent belønning for strevet.

– Målet med turen er ofte måltidet, sier Ragnhild Moen Holø (37).

Sammen med Tonje Fånes Aaring og Kari Ellingsen, driver hun bloggen og Instagramkontoen Utepåturmedprimus. Holø har også skrevet boken Ut på tur med primusmamma.

– Vi har vært mye på tur, og man blir jo lei av pølser som all annen mat. Blir man glad i gå på tur, er det en god mulighet til å utvide horisonten litt. Det finnes så mye annet godt man kan lage ute, sier Holø.

Kort tur med tung sekk

Det bør ikke være et mål å pakke altfor lett når man skal på tur med små barn, mener Holø. Sekken bør inneholde rikelig med klær og provianter.

– Det er så kjipt å stå der med bløte sokker. Da klarer man ikke å kose seg. Det er dessuten ikke noe poeng i å gå for langt med små barn.

Hun anbefaler å legge turen til et lite tjern eller en innsjø. Da kan barna ha det gøy i timevis, forteller hun. Hun og ektemannen har til sammen en gutt på tre år og to jenter på åtte og tolv. De går sjelden på langtur.

– Tenk heller at du skal gå kjempekort. Tre kilometer kan fort oppleves som helt krise for et lite barn. Alternativt kan du la barna sykle ved siden av. Det er veldig motiverende for dem å få et lite forsprang.

Ha noe på lur i fryseren

Monica Flydal (43) bor i Nittedal sammen med ektemannen og deres to barn. En jente på seks år og en gutt på ni. Hun driver bloggen og Instagramkontoen Markaglede. Familien er naboer til Nordmarka og er stort sett på tur hver eneste uke. Hun anbefaler å pakke sekken kvelden før og ha noe godt på lur i fryseren.

– Det kan være innbakte pølser, ostehorn og matmuffins. Det er veldig kjekt å ha liggende i fryseren. Da kan man være mer spontan.

Hun anbefaler alle nye turentusiaster å starte i det små.

– Gjør det enkelt, så kan man heller avansere etter hvert. Og husk at mye av det man kan lage hjemme, kan man også lage på tur. Det kan være alt fra gryteretter, wraps og taco, til ulike pastaretter. Se hva du har i kjøleskapet, anbefaler hun.

Flydal og Holø har likevel noen oppskrifter som aldri slår feil hos barna.

Her er deres forslag til enkle frokost-, lunsj- og middagsretter som passer et barns gane. Og ikke minst – kosematen de sent vil glemme.

PS. Se forslag til pakkeliste nederst i saken.

Frokostretter

Lapper med bacon

En veldig populær turfrokost som alle kan få til, er lapper med bacon og bær, forteller Flydal. De fyldige pannekakene gir en god start på dagen og masse energi til aktive barn. Lag lappene til frokost på langtur, eller som en appetittvekkende lunsj på korte dagsturer.

Man kan enten lage røre selv, eller kjøpe ferdigpose i butikken. Noen ganger er det enkleste det beste, mener Flydal.

– Jeg bruker ofte bare en Toro-pose. Det veier lite og smaker godt. Det blir heller ingen oppvask annet enn av stekepannen, noe som er veldig kjekt på tur.

Slik gjør du:

Bland 4, 5 dl vann rett i posen Rør rundt til klumpene er borte La det svelle litt før steking Stek bacon sammen med pannekakene, og topp med bær

Alternativt kan du lage pannekakerøre på forhånd og helle over på en flaske.

Brunost bonanza

Brunostoppskriften har gått i generasjoner i Holø sin familie og er en super måte å bruke opp restemat i kjøleskapet på. Frokosten er dessuten proppfull med næringsrik energi.

– Dette er supermat som de fleste barn liker, fordi smaken ligner ganske mye på prim. Helt topp å diske opp med til frokost på telttur. Bruk gjerne brød- og osterester, sier Holø.

Dette trenger du til to personer:

Ca. fem dl melk

To brødskiver

100 gram brunost (smak deg frem. Noen liker mer tydelig smak av ost, andre vil ha det mildere.)

Brunt sukker

Slik gjør du:

Hell melken i en panne og varm opp mens du har i biter av brunost Brunosten skal smelte helt, og det blir best når du koker det hele litt inn slik at det blir karamellaktig Legg i brødskivene slik at de blir helt dekket av sausen, hell på litt mer melk hvis det har minket for mye Dryss på litt mer ost på toppen

Lunsjretter

Luksusbling

Man skal ikke kimse av polarbrød. Det kan enkelt forvandles til en luksusbling. La barna føle seg delaktige og velge smaker selv.

– Polarbrød kan bli kjempegodt hvis man varmer det som en toast. Ta med litt forskjellige toppinger, så alle kan lage sin egen. For voksne er det godt med majones, sennep, ost og salami. Barn vil gjerne ha enkle smaker som ketchup, ost og skinke, sier Holø.

– Sleng på det barna ønsker av grønnsaker så får polarbrødet nytt liv. Stek det på hver side med lokk. Husk masse smør.

Du kan også lage luksusbling av tørt brød du har liggende hjemme, anbefaler Holø.

Tapas

– Barnevennlig tapas med kjøttboller, pølse med bacon, pasta, kylling, nachochips, grønnsaker, frukt og focaccia, er genialt om man er flere som skal på tur sammen. Da kan alle ta med noen retter hver og dele, sier Flydal.

Rettene forberedes hjemme og pakkes i poser eller tette bokser. I sommerhalvåret kan tapasen oppbevar i en liten kjølebag slik at det holder seg lenger.

– Da velger man bare ut de rettene man synes er like god kald. Har du mulighet til å tenne bål, eller har primus i sekken, kan du fint varme opp noen av rettene på turmålet. Men det fine med tapas er at du trenger ikke ha varme retter for at det skal bli et fullverdig måltid.

Her får du forslag til ulike tapasretter som egner seg på tur.

Middagsretter

Fisketaco

– Ta tacoen ut i naturen og bytt ut kjøtt med fiskenuggets. Barna blir sultne og vil ha mat uansett. Når det begynner å lukte godt i pannen kommer de strømmende på.

Holø slår et slag for restemat, og sier gamle tortillalefser egner seg ypperlig til å steke i pannen i litt olje. Klipp de opp i små trekanter og stek lefsene på begge sider. Serveres med tomatsalsa, eller andre restegrønnsaker fra fredagstacoen.

Hele oppskriften finner du her.

Nachos

– Nachos kan lages både på bålet og med primus, men husk lokk eller aluminiumsfolie. Da smelter osten, sier Flydal.

Dette trenger du:

Nachos chips

Tacokrydret kjøttdeig

Mais

Vårløk

Revet ost

Litt chili, om man liker det litt sterkt

Slik gjør du:

Stek gjerne kjøttdeigen med tacokrydder, mais og vårløk på forhånd. Da trenger du bare varme det opp ved turmålet. Ha kjøttblandingen nederst i pannen og stikk nacochips i blandingen. Dryss over rikelig med revet ost. Pass godt på varmen så det ikke brenner seg, her må man ha litt tålmodighet.

Serveres med salat, koriander, rømme og tomatsalsa. Annet tilbehør som også er godt til er mangosalsa, guacamole og cheddarost.

Kosemat

Stekt frukt

– Barna våre elsker stekt eple med kanel og sukker på. Så enkelt, men så godt. Eple blir karamellisert og mørt på bålet, sier Flydal.

Eplebåtene kan legges i aluminiumsfolie på primus, eller stekes på en pinne på bålet. Også stekt banan med sjokoladebiter inni er en klassiker.

– Snitt bananen og la skallet være på. Legg sjokoladebiter inni bananen, og la det hele smelte i aluminiumsfolie, foreslår Holø.

Sjokoladefondue

Hvis det er én type kosemat som virkelig gir barna mersmak på tur, er det sjokoladefondue. Både Holø og Flydal trekker frem denne imponerende desserten. Men den er lettere å lage enn det ser ut til.

– Frukt dyppet i sjokolade er den ultimate slageren. Det er så enkelt og lettvint. Du tar med noen trepinner og oppskåret frukt. Samt litt sjokolade og fløte som du smelter i en kjele.

Deretter dypper man fruktbitene i den smeltede sjokoladen. Nam!

Pakkeliste Det er bålforbud i Norge mellom 15. april og 15. september. Det er lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Eksempelvis på offentlige bålplasser. Det er likevel best å ha med et apparat til koking, steking og oppvarming i dette tidsrommet. Primus eller et stormkjøkken Ha med tallerkener, kopper og bestikk til alle Et ekstra skifte klær Sitteunderlag Ekstra snacks, hvis man får lavt blodsukker på turen Rikelig med vann Stormlighter eller fyrstikker Antibac Kniv Skjærefjøl Søppelposer Eventuelt en liten oppvaskbørste og litt oppvaskmiddel

Kilder: Utpåturmedprimus, Markablogg