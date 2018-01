Er Bærum ferdig som navnetrendsetter?

Snø og is på tak og fortau der du bor? Dette ansvaret har gårdeier

I 2016 gikk Bærum og landet for øvrig i takt, med Nora og William som mest populære navn.

Men da Statistisk sentralbyrå onsdag presenterte navnestatistikken, var navnene til hovedrolleinnehaverne fra TV-serien Skam vippet ned fra tronen som Norges mest populære navn for nyfødte i 2017. På topp ligger Sofie/Sophie og Jakob/Jacob.

Men ikke i Bærum. Der holder Nora og William fortsatt stand.

Oversikten fra Akershus-kommunen viser at Nora var mest populært i fjor, foran Sofia og Olivia på delt annenplass.

William ligger på førsteplassen på guttesiden, delt med Emil, etterfulgt av Noah.

Bærum bakpå?

Navneforskere er av den oppfatning at navnetrender ofte starter først i blant annet Bærum, kommunen med høyest gjennomsnittsinntekt, for så å spre seg utover landet.

Seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren, som har ansvaret for navnestatistikken har tidligere uttalt at Bærum, sammen med Oslo vest og Asker, i perioder har vært foregangssteder.

– Når bæringene nå i størst grad valgte toppnavnene fra 2016, betyr det at Bærum er bakpå?

Navneforsker Ivar Utne vil ikke avskrive Bærum som trendsetter foreløpig, men innrømmer at det er få tydelige nye trender i kommunens toppliste i år.

Han mener man må lenger ned i listene for å finne trender. Og fordi det er så små tall, kan mye være tilfeldigheter.

Mest populære jentenavn i Bærum Mest populære jentenavn hele Norge Mest populære guttenavn i Bærum Mest populære guttenavn hele Norge 1. Nora 1. Sofie/Sophie 1. William 1. Jakob/Jacob 2. Sofia 2. Nora/Norah 1. Emil 2. Lucas/Lukas 2. Olivia 3. Emma 3. Noah 3. Emil 2. Mathilde 4. Sara/Sahra/Sarah/Zara 3. Alexander 4. Oskar/Oscar 5. Ingrid 5. Ella 5. Theodor 5. Oliver 6. Sofie 6. Olivia 5. Oscar 6. William 6. Maria 7. Maja/Maia/Maya 5. Jakob 7. Filip/Fillip/Philip/Phillip 6. Frida 8. Emilie 5. Henrik 8. Noah/Noa 9. Thea 9. Sofia/Sophia 9. Tobias 9. Elias 9. Maja 10. Ingrid/Ingerid/Ingri 9. Mathias 10. Isak/Isaac/Isac 9. Anna

Merknad til tabellen: Flere navn deler plass.

– Men Eva er et navn som kommer, og som foreløpig bare er på topp 20 i Bærum og Stavanger. 11. plass i Stavanger og 12. plass i Bærum. Navnet ligger ikke høyt på landsbasis, men det er i vekst, så her skjer det noe, mener Utne.

Herman, Victor og Eva

For guttene er det to navn som utmerker seg:

– Victor er interessant, og på 16. plass i Bærum. Navnet finnes bare i topp 20 for to fylker – Akershus og Østfold. Victor er et navn på vei inn nå, sier Utne.

Det andre navnet er Herman. Det kom bare inn fem nye navn i Norges topp 50 til gutter og jenter fra 2016 til 2017. En av nykommerne er Herman, foruten Adam, Sigrid, Saga og Signe.

– Herman er litt spennende. Det lå på 8. plass i Oslo, og på 10. plass i Stavanger. I tillegg var det på 15. plass i Vestfold og 16. plass i Bærum, men ellers ikke i topp 20 i noen andre fylker. Det er bare så vidt det kom med i topp 50 på landsbasis, sier Utne.

Utne synes det er interessant at Stavanger, i tillegg til Bærum, er med på å dra opp Eva og Herman, men han klarer ikke helt forklare hvorfor det er sånn.

– Kanskje skyldes det god økonomi begge steder, og større internasjonal påvirkning enn mange andre steder i landet?

Trege navnebølger

Seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren, har ansvaret for navnestatistikken.

Han trekker frem at toppnavnene for 2017, Sofie og Jakob, begge har en klassisk popularitetsutvikling for navn.

– Det går om lag 120 år mellom popularitetstoppene, noe fjorårets mest populære navn er et skoleeksempel på, sier Ouren.

Utne peker på at navnebølgene som regel varer i 20–30 år, slik at foreldre innenfor en generasjon ofte velger ganske likt. Noen navn har kortere bølger, mens andre varer lenger.

– Noen navn har hatt lange topper, så som Aleksander, Mathias, Ingrid og Emma. Mens andre har korte, som Linnea, sier Utne.

Trenden med guttenavn som begynner på Ma ser også ut til å være på vei ut.

– Først kom Martin og Markus, og nå er altså Mathias også på vei ut. For jentene er Ida og Thea navn som er på vei ut nå, sier Utne.

Jentenavnene er ifølge Utne mer stabile i toppen enn guttenavnene for tiden.