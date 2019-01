Flertall vil ha aldersgrense: – Vi er bekymret for at energidrikker er en del av barns kosthold.

En milliongave som betyr mye for byen

Saken oppdateres.

Forbrukerrådet ønsker 18-års aldergrense på energidrikke. De mener det er behov for et tiltak mot barn og unges høye forbruk av drikken. Konsumet øker hvert år, ifølge Forbrukerrådet.

Ferske tall fra Bryggeriforeningen viser at det ble omsatt 30 millioner liter energidrikk i 2018.

Et ønske om aldersgrense handler ikke om frykt, men om at bivirkningene er så alvorlige at de må tas tak i, ifølge fagdirektør Gunstein Instefjord.

– Vi er blitt bekymret for at energidrikker er en del av noen barns kosthold, sier Instefjord.

– Det mest naturlige er 18-års aldergrense. Det er enklest å håndtere, selv om 16-åringer er mindre sårbare enn de som er yngre, sier Instefjord.

Bør stå sammen med alkohol

En fersk undersøkelse utført av Norstat viser at mange er enige med Forbrukerrådet. Tre av fire ønsker aldersgrense på energidrikk. Halvparten mener det bør innføres 18-årsgrense eller forbud, mens fire av ti mener aldersgrensen bør settes til 16 år.

Energidrikke bør stå sammen med alkoholholdig drikke, mener et flertall i den ferske undersøkelsen.

I dag er det kun noen få dagligvarebutikker som har innført frivillig ordning med aldersgrense.

Tidligere har halvparten av barn og unge i alderen 10–18 år oppgitt at de drikker energidrikk. Nesten halvparten av dem igjen oppga at de hadde opplevd skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter etter å ha drukket energidrikk.

Staten som barnepike

Direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, synes ikke det er godt nok underbygget at det energidrikke er skadelig.

– Så lenge man ikke bøtter i seg mye. Moderat inntak har lite skadelige effekter. Hvor mye skal staten være barnepike og hvor mye skal folk ta ansvar for eget liv, spør Nome.

Han tror aldersgrense kan virke mer forlokkende på de unge forbrukerne.

– Vi mener bransjen og handelen bør overholde samme regler for markedsføring. At man må unngå at markedsføringen er rettet mot barn og unge. Men ansvaret bør ligge hos produsenter og handel, sier Nome.

Vanskelig å styre forbruket

– Det synes fornuftig med en aldersgrense på energidrikk sett fra medisinsk synspunkt. Ungdommer under 16 år kan ha vanskeligheter med å styre et inntak av koffeinholdig drikke. Man blir flinkere til å forstå hva som skjer når man blir eldre, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Madsen forklarer de medisinske effektene ved energidrikke slik:

– Energidrikker kjennetegnes ved et høyt innhold av koffein. Det blir som å drikke konsentrert kaffe. Boksene i seg selv er små, men hvis du drikker flere bokser får du i deg store mengder koffein. Dette er særlig skadelig for personer som er disponert for hjerterytmeforstyrrelser. Dette har vi hatt flere alvorlige tilfeller av.

Steinar Madsen forklarer videre at, stimulerende drikker fører til hurtigere puls, som kan utløse mer alvorlig hjerterytmeforstyrrelser. Når hjertet slår veldig fort, mister det evnen til å pumpe blodet rundt i kroppen. Pasienten kan besvime, og i verste fall kan personen få hjertestans. Heldigvis er dette veldig sjelden, men vi har hatt noen tilfeller.

En annen virkning forekommer hyppigst blant ungdommer, som spiller dataspill og drikker store mengder energidrikk. De kan få redusert matlyst og sultfølese av koffeinet. Det kan i noen tilfeller før til nyresvikt fordi man får i seg for lite væske.

– Koffein er dessuten til en viss grad avhengighetsskapende slik at unge mennesker kan bli hektet på det. Da kan såkalt «koffeinhodepine» gjøre det vanskelig å slutte, sier Madsen.