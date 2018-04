Forbrukertilsynet: Stor sjekk av 40 banker – 15 brøt loven

Kan man holde kontakten med små barn over Facetime og Skype?

Saken oppdateres.

Tidligere i år skrev vi om at flere banker reklamerer for dyre forbrukslån med kunstig lave renter.

Vår sjekk viste at det er de færreste som får tilbud om så billige lån som ofte markedsføres.

Nå har Forbrukertilsynet hatt en ny gjennomgang av markedsføringen av forbrukslån.

Forbrukslån Forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i eiendeler. Lånene tilbys i form av ulike produkter og har ofte ulike navn, som ekspresslån, smålån, refinansiering eller oppussingslån. Forbrukslån omfatter også kredittkortlån. Ifølge Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn (november, 2017) var nordmenns samlede forbrukslån på over 100 milliarder kroner. Kilder: Finanstilsynet, Norges Bank.

Ingen bedring etter ny forskrift

Dette er andre gang tilsynet har hatt en slik aksjon siden regjeringen innførte strengere regler for markedsføring av forbrukslån i fjor.

– Vi har sjekket et førtitall virksomheter, og har funnet klare lovbrudd hos 15 aktører. Vi er skuffet over at så mange fortsatt bryter loven, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet har sjekket reklamer på papir, nett og radio.

– Det ser ikke ut til at reglene har hatt veldig stor effekt ennå. Det er mye av det samme som går igjen. Særlig ser vi at flere aktører spiller på impulsivitet, med budskap som lover raske penger eller rabatter og bonusfordeler ved bruk av kredittkort, sier Lier Haugseth.

Dette er regjeringens nye regler Den 1. juli 2017 trådte det i kraft nye, strengere regler for markedsføring av kreditt. Blant annet understrekes det at slik reklame ikke skal fremheve: Hvor raskt kreditten kan disponeres

Hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt

At det er en lav terskel for å få kreditt

At det er en enkel søknadsprosess

At kreditten er lett tilgjengelig på andre måter Tilleggsfordeler skal heller ikke gå tydeligere frem enn pris og andre opplysninger som skal inngå i markedsføringen etter finansavtaleloven. Kilde: regjeringen.no

Disse får brev

Disse aktørene mener Forbrukertilsynet har brutt loven:

BN Bank

Fagweb AS

Ya Bank

Ekspress Bank

Lendo

Komplett Bank

Ferratum Bank

Monobank

Leads Nordic AS

Nettbureau AS

Centum Finans

Sbanken

Folkelånet Telefinans

Mediehuset Nettavisen

OBOS-Banken

Alle har fått frist til 20. april for å gi skriftlig svar til Forbrukertilsynet som viser at markedsføringen er endret eller fjernet.

– Deretter vil vi vurdere å følge opp med varsler om vedtak og tvangsmulkt dersom kravene ikke imøtekommes. For en del virksomheter har et slikt brev god effekt, men det er noen aktører som har fått flere henvendelser de siste årene, og de blir vi strengere med nå, sier Lier Haugseth.

Dette skal reklamene inneholde Et representativt låneeksempel som viser den reelle effektive renten de fleste kunder får på et gitt lånebeløp med tilsvarende reell nedbetalingstid.

som viser den reelle effektive renten de fleste kunder får på et gitt lånebeløp med tilsvarende reell nedbetalingstid. Hele rentespennet. Der laveste rente, eller fra-rente er oppgitt, skal annonsen også formidle høyeste rente slik at hele rentespennet blir tydelig.

Der laveste rente, eller fra-rente er oppgitt, skal annonsen også formidle høyeste rente slik at hele rentespennet blir tydelig. Tydelig informasjon om effektiv rente og totalpris på forbrukslånet skal også fremgå av markedsføringen. Kilde: Forbrukertilsynet.

Tre eksempler på brudd

Blant noe av det Forbrukertilsynet har reagert sterkest på, er tre eksempler:

Mangel på opplysninger om pris, som er i strid med finansavtaleloven.

på opplysninger om pris, som er i strid med finansavtaleloven. Bortgjemming av denne informasjonen, for eksempel ved raskere opplesning mot slutten av en radioreklame.

av denne informasjonen, for eksempel ved raskere opplesning mot slutten av en radioreklame. Tilsynet har også stilt spørsmål om det er brukt feil opplysninger, som for lav gjennomsnittsrente i det lovpålagte priseksempelet.

«Har du gått i kredittkortfella?»

En av bankene som har fått brev om lovbrudd er yA Bank.

Den 16. mars kunne man blant annet finne en annonse med påskriften «Har du gått i kredittkortfellen?», på VG.no.

Her har Forbrukertilsynet reagert på at det mangler et representativt låneeksempel.

– Det stemmer at vi har fått brev om to annonser som mangler lovpålagte prisopplysninger, sier leder for marked i yA Bank, Jørgen Rui.

Han sier banken nylig har begynt å samarbeide med et nytt mediebyrå, og at det «har skjedd en glipp» i korrekturlesingen fra bankens side.

– Vi har nå lagt på prisopplysninger på annonsene. Dette skal ikke skje, og vi ser nå på rutinene for å sikre at noe lignende ikke skjer igjen, sier Rui.

Raske radioreklamer

Også Komplett Bank får kritikk for å gjemme bort den lovpålagte informasjonen.

Tilsynet reagerte blant annet på en radioreklame sendt på P4, der det reklameres for fleksible forbrukslån som en løsning til å skaffe seg en rekke ting man kan ha lyst på.

Men når lovpålagte opplysninger om pris på lånet leses opp, økes plutselig tempoet.

– Når disse opplysningene gis på en måte som er mye vanskeligere å høre enn resten av budskapet, så er det et klart brudd på loven, sier Lier Haugseth.

Også i markedsføringen av kredittkort med bonusfordeler, mener tilsynet at Komplett Bank har latt tilleggsfordelene få en mer fremtredende plass enn kredittkostnadene.

Vi har ikke lykkes å få en kommentar fra Komplett Bank.

Sier renten stemmer

Et tredje punkt som Forbrukertilsynet har reagert på, er bruk av gjennomsnittsrenter som tilsynelatende er for lave.

Dette har BN Bank fått brev om.

Banken er imidlertid ikke enig:

– Jeg kan bekrefte at det er helt riktig at gjennomsnittsrenten på forbrukslån i BN Bank er så lav som vi oppgir i annonsen, altså 12 prosent effektivt. Vi vil selvfølgelig sende over dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at rentesatsen stemmer, skriver kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i en e-post.