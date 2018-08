Forsker om barnehagestart: – Gi barnet følelsen av kontroll

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

I august begynner flere tusen smårollinger i barnehagen – mange av dem for første gang. Den nye epoken kan oppleves som både skremmende og spennende, og hos mange barn er kanskje nervene vel så store som sommerfuglene i magen.

Vi har tidligere skrevet om at stadig flere foreldre setter av opp til fem dager til tilvenningen når de minste skal starte i barnehagen.

Det er mye foreldre kan gjøre for at overgangen blir så smidig som mulig, mener professor og barnehageforsker ved institutt for barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, Anne Greve.

– For de fleste barna er det første gangen de går ut i verden uten foreldrene sine. Det er viktig for dem å få kunnskap om det som skal skje. Det gir trygghet, sier hun.

Avhenger av barnets alder

Leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, sier forberedelsene avhenger av barnets alder.

– De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen, så der er det viktig med en god tilvenning. En god tilvenning er viktig for alle barn og foreldre, men kanskje ekstra viktig for de minste barna og barn som trenger mer hjelp og støtte.

Her er deres tips til en god barnehagestart:

1. Bli kjent med barnehagen

– Akkurat som når vi voksne skal starte i ny jobb, er det viktig for barn å føle at de har kontroll og oversikt over hva som skal foregå. Forbered barnet ditt på det som skal skje ved å snakke om barnehagen. Det kan dessuten være en god idé å besøke barnehagen etter stengetid eller i helgene for å utforske lekeplassen og se dere rundt, sier Greve.

– Spør gjerne barnehagen om å få komme på besøk på dagtid i forkant av oppstart også, foreslår Skinstad-Jansen.

2. Samarbeid med barnehagelærerne

– Mange barnehager skriver en liten dagsrapport eller ukerapport. Les denne informasjonen og kom gjerne med tilbakemeldinger til personalet. Barnehagelærerne vil sette pris på å få vite hva du mener skal til for at barnet ditt skal ha det bra i barnehagen, men ikke still krav til at hele praksisen skal endres, sier Greve.

Skinstad-Jansen er enig:

– Det aller viktigste er dialogen mellom barnehagen og foreldrene. Tilvenningen bør skje på barnets premisser og da er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider godt. De ansatte er de som kan barnehage, men foreldrene er de som kjenner barnet best, sier hun og legger til:

– Inkluder de ansatte i ting som skjer hjemme og som kan ha betydning for barnets dag i barnehagen. Avklar gjerne forventninger på starten av barnehageåret, så vet både foreldre og ansatte hva som forventes.

3. Innarbeid gode morgenrutiner

– Samarbeid med barnehagelærerne om gode rutiner om morgenen når du skal gå fra barnet. Hvis barnet er lei seg når du går, kan det være lurt at du på forhånd har avtalt noe han eller hun kan gjøre når dere kommer til barnehagen. Det kan for eksempel være en morsom leke som ligger klar og venter på barnet, foreslår Greve.

4. Gå når du har sagt «ha det»

– Når du bestemmer deg for å gå fra barnet, går du. Ikke begynn å nøle eller bli værende litt til. Det skaper bare usikkerhet for barnet. De fleste synes det er litt trist at foreldrene må gå, men stol på at barnehagepersonalet klarer å takle dette, sier Greve.

5. Ta opp bekymringer

– Ikke vær redd for å ta opp eventuelle bekymringer med barnehagelærerne. Ingen spørsmål er dumme, sier Greve og fortsetter:

– Hvis barnet gir uttrykk for at det ikke trives i barnehagen, bør du ta det opp med de ansatte så fort som mulig. Man skal alltid ta barnet på alvor og finne løsninger som gjør at han eller hun får det bedre.

6. Unngå lange dager i begynnelsen

– Beregn god tid til oppstart og unngå lange dager i begynnelsen. Vær dessuten forberedt på at barnet kan bli sliten og trett i overgangsperioden, sier Greve.

– En god tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg. Dette tar tid, og vi i FUB er opptatt av at det må settes av tid nok. De tradisjonelle tre dagene er ikke nok, mener Skinstad-Jansen.

7. Hold deg oppdatert på utviklingen

– Ha dialog med barnehagelærerne om hvordan barnet ditt har det i barnehagen. Spør hva de har gjort når du kommer og henter, så kan dere snakke litt om dette når dere kommer hjem, tipser Greve.

Denne saken ble opprinnelig publisert i august 2017.

