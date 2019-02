Har energidrikker negative helseeffekter? Nå er konklusjonen her.

Så mye koffein tåler du

Et inntak av koffein på over 1,4 milligram pr. kilo kroppsvekt pr. dag, kan gi risiko for søvnproblemer.

Dersom inntaket er over tre mg pr. kilo kroppsvekt pr. dag, er det risiko for generelle negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Ulike energidrikker kan inneholde ulike mengder med koffein.

Flere energidrikker inneholder 32 mg koffein pr. desiliter (dl =100 ml) energidrikk. Det tilsvarer 160 mg koffein i en halvliters boks og 80 mg koffein i en 250 milliliter-boks. Det vil si at barn som veier rundt 30 kilo tåler bare en halv 250 milliliter-boks pr. dag, mens en ungdom på ca. 60 kilo kan drikke hele boksen uten at det er sannsynlig at det vil påvirke søvnkvaliteten.

«Et vanlig, høyt inntak av energidrikker med 32 milligram koffein pr. desiliter over kort tid, for eksempel i løpet av en 24-timers periode, kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser og for andre negative helseeffekter hos 8-18-åringer.

Et vanlig inntak av en slik energidrikk, utgjør liten eller ingen risiko hos 8-18-åringer. Et vanlig, høyt inntak utgjør lav eller ingen risiko for 8-12-åringer, mens det for 13-18-åringer kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser», heter det blant annet i VKMs risikovurdering.