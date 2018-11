I 2020 fjernes 350-kronersgrensen. Slik påvirker det deg.

Balsam for ørene 6

KrF vil ikke støtte et mistillitsforslag

To biler i frontkollisjon på Heimdal

Tredoblet salget etter nyheten om at butikken skal legges ned

«Ines er et funn i hovedrollen som 15-åring som henger med venner på Oslo S» 4

Se bystyret i Trondheim her

Helene Uri får prestisjepris for bok om kvinner, menn og språk

Oldefarsnavn er populære igjen: Her er navnene du kan vurdere

Helene Uri får prestisjepris for bok om kvinner, menn og språk

Saken oppdateres.

I dag slipper du unna toll dersom varen koster under 350 kroner. Fra 1. januar 2020 gjør du ikke det. Næringsdrivende jubler, men ifølge Forbrukerrådet er det ikke en gladsak for forbrukerne.

– Forbrukerne vil merke en dramatisk prisstigning på småkjøp i utenlandske nettbutikker, sier fagdirektør for finans, Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

En vare som koster 35 kroner, vil ende med å koste litt over 200 kroner. Kjøper man noe for 349 kroner, vil sluttsummen bli 594 kroner.

Fjerningen av 350-kronersgrensen kan også endre prisene i Norge, ifølge fagdirektøren.

– Hvis konkurransen ikke er skarp nok mellom norske aktører, vil varene bli dyrere også i de norske utsalgsstedene.

Forbrukerrådet utelukker heller ikke at bortfallet av «bagatellgrensen» vil føre til mer grensehandel. Det er også mulig at utenlandske nettbutikker etablerer seg i Norge, for å unngå tollmuren.

– I teorien vil dette skje fortere om de norske prisene stiger, som følge av svak konkurranse mellom norske aktører, sier Jensen.

Ikke bare negativt

Professor på Institutt for Strategi og ledelse ved Norges Handelhøyskole (NHH), Helge Thorbjørnsen, mener også at grensehandelen kan øke.

– Endringen betyr også at det ikke lønner seg å gjøre mange små bestillinger. Antall pakker og leveranser vil derfor kunne gå kraftig ned. Det er jo positivt for miljøet, sier Thorbjørnsen.

Han påpeker også at det norske markedet for netthandel kan bli mer attraktivt. Dermed kan volumet av norske nettbutikker gå opp.

– Både kvaliteten og vareutvalget i norske nettbutikker kan da bli betydelig bedre, sier professoren.

Likevel viser beregninger utført av Oslo Economics og Menon i 2018, at et bortfall av «bagatellgrensen» ikke vil gi mange varige arbeidsplasser.

Kan skape kaos i posten

Nesten 82 prosent av varene under 350-kronersgrensen har en verdi på under 100 kroner. Dermed vil gebyrene ofte overgå prisen av varen.

– Det neste som skjer er at varen ikke blir hentet, fordi flere ikke vet om gebyret. Disse varene må Posten håndtere og returnere, sier fagdirektøren i Forbrukerrådet.

I 2021 etableres det en internasjonal standard for betaling av toll i nettbutikkene. I mellomtiden må Posten finne en annen måte å håndtere det økte presset på fortolling.

– Vi jobber med å finne en mellomløsning til standarden er klar, men det er først i 2021 dette vil kunne løses på en god og effektiv måte, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten.

Eckhoff legger til at målet er å redusere fortollingsgebyret til under hundrelappen, etter 1. januar 2020.

Både Forbrukerrådet og Posten mener det hadde vært bedre å vente med endringen, til det nye systemet er tilgjengelig.