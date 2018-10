Julevarer er allerede på plass i butikkene – og denne uken kommer mer

Vil ha nybygg for NTNU her

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Saken oppdateres.

Vi er så vidt inne i oktober måned, men allerede nå starter julen å gjøre sitt inntog i landets butikker.

En av årets nyheter, julebrus-isen til Hennig-Olsen Is, var allerede i butikkene for to uker siden. Denne uken går enda flere julevarer ut av lageret.

– De populære varene, blant annet julemarsipanen, tilbys fra og med nå. Da kan kjedene komme og hente produktene når de ønsker å ha dem tilgjengelig i butikk, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla, Robert Rønning.

– Noen gjør det, andre velger å vente.

– Etterspørselen er stor

Det store sortimentet kommer i november, understreker Rønning.

– Norge er et lite land, og vi er avhengig av en viss lengde på salgsperioden for at julevarene skal være lønnsomme å produsere og selge.

Men det er ikke den økonomisk gunstige siden som alene avgjør, mener Rønning.

– Vi må være ærlige på at etterspørselen er stor. At folk er interessert i å kjøpe det, er grunnleggende. For mange er juleproduktene et hyggelig tegn på en kommende høytid. Jeg tror ikke dette er noe problem folk flest irriterer seg over.

Juleradioen er på

Det er ikke nødvendigvis alle enig i. En leser observerte denne uken at juletreet allerede er oppe og står hos Christiania Belysning i Sarpsborg.

Han har også notert seg at Radio Norges «Juleradioen» er i gang for sesongen og spiller julemusikk 24 timer i døgnet – tre måneder før jul.

– Jeg skal på senteret i byen etterpå også, for å se om det er noe mer jul. Jeg er redd det er kommet noe.

Markeds- og sortimentssjef hos Christiania Belysning, Trine Øyslebø, understreker at de er opptatt av å ta vare på sesongene og at vinterkampanjen derfor er ute nå.

– Det begynner å bli mørkere ute, og da er det hyggelig å pynte litt for å skape stemning. Det vil variere fra butikk til butikk hva som er tatt frem av lys.

– Hva tenker du om at noen synes det er for tidlig med juletrær og lys i butikken?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Hadde julebrus-is ute i midten av september

Iskremprodusenten Hennig-Olsen Is, som med sin julebrus-is er blant produsentene som er tidligst ute med juleprodukter i år, sier mottakelsen har vært god.

– Vi lanserer nyheter tre ganger i året. Siste tidspunkt er uke 38, som da kan inneholde sesongprodukter - blant annet julebrus-is. Engasjementet har vært svært høyt, og vi ser at julebrus-isen er en variant som skaper begeistring, sier markedsdirektør Lillian Susanne Hall og legger til:

– Vi forstår at det kan være tidlig å tenke på jul allerede i september. Fordelen med iskrem er at den kan ligge på vent i frysen til desember om man ønsker det.

– Forstår at folk reagerer

Høyskolelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania har skrevet flere bøker om markedsføring og forbruk. Han forstår hvorfor folk reagerer.

– Julevarer i oktober er litt som tabubelagte temaer – det er urent, og vi vil bare ikke ha det, men likevel selger det. Det strider mot privatlivets sfære og årtisdsrytme når julen begynner så tidlig.

Han mener at kjedene og handelsstanden gjerne utnytter julen til å få ny innpakning på vanlige helårsvarer – som de så setter opp i pris.

– I en perfekt verden skulle jeg ønsket handelsstanden fulgte min rytme og kun solgte smågodt lørdager for eksempel.

Men samtidig:

– Jeg tror noen kan kjøpe seg ribbe to måneder før jul og samtidig mene at julen ikke bør starte før 1. desember. Det er mer typisk enn uvanlig at mennesker mener det ene og praktiserer det andre. Vi vil ikke ha julevarer i høstmånedene, men når det er tilgjengelig benytter man seg av det likevel.

– Hva gjør du selv?

– Jeg synes julen skal starte 1. desember.

– Og julebrus-isen, har du troen?

– Nei, den tror jeg ikke kommer til å vare. De burde heller rendyrket en juleis.