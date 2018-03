Julian (3) får ikke barneforsikring fordi han har Downs syndrom

Dette svarer Finans Norge

Når det gjelder barn med Downs, har Nemnda for helsevurdering vurdert dette slik:

Alle barn, også barn med Downs syndrom eller andre medfødte lidelser, vurderes individuelt når det søkes om forsikring.

Prognosen for utviklingen for barn med Downs syndrom er betydelig bedret i løpet av de siste tiårene, men likevel er situasjonen slik at bare et mindretall av mennesker med Downs syndrom har en så god utvikling at de kan gå inn i et normalt arbeidsliv eller leve et selvstendig liv. Et flertall vil fortsatt ha behov for trygdestønader i form av hjelpestønad og uføretrygd.

Vanligvis kan man sette forbehold i forsikringsavtalen for lidelser eller sykdommer. Hos barn med Downs syndrom blir imidlertid omfanget av helseproblemet for stort til at forbehold kan benyttes. Da blir avslag på denne type barneforsikring dessverre det eneste alternativet.

Søkes forsikring i voksen alder, vil man etter individuell vurdering kunne anbefale en dødsrisikoforsikring til en begrenset alder, da i hovedsak begrunnet i generelt redusert forventet levetid på grunn av tidlig aldring.

For barn er dette ikke mulig, fordi observasjonstiden for hvordan syndromet utvikler seg hos det enkelte barnet er for kort. Det kan derimot tilbys en barneulykkesforsikring for barn med Downs syndrom, som også vil være et supplement til det som dekkes av det offentlige.

– Informasjonsdirektør Tom Staavi.