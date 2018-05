Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them.»

– Den største feilen folk gjør er at de stryker for sent

– Det finnes ingen grenser for hvilke ville nyttevekster som kan dukke opp i hagen din. Er du så heldig å ha tomt med strandlinje, kan hagen din romme de aller beste ville plantene vi har i Norge når det gjelder smak.

Stjernekokk Trond Svendgård, som innehar en Bocuse d’Or-seier, slår et slag for de glemte skattene i hagen din, og gir deg tipsene til hva du kan finne av spiselig ugress.

– Skvallerkålen for eksempel, er naturens ville persille, sier han.

For oss som har en hage som nærmest er blitt tatt over av den villigvoksende kålen, er det altså bare å plukke – for å spise.

«If you can’t beat them, eat them»

– Jeg pleier å si: «If you can’t beat them, eat them». Plukk de tidlige vårskuddene, tenk at du kan bruke de akkurat på samme måte som du ville brukt persille, sier Svendgård.

Nylig kom han med boken «Plukk selv» hvor han deler av oppskrifter og sanketips fra veikant, hage og skjærgård.

Dette finner du garantert

– I en vanlig hage dukker vassarv opp uansett. Den smaker ingenting, men det gjør heller ikke ulike typer salater som man kjøper, så hvorfor ikke hive den i salaten neste gang? Mer dekorativ salat skal du lete lenge etter, mener Svendgård.

Videre trekker han frem russekål som også ofte kommer opp i hager sørpå.

– La den vokse litt og spis de brokkolilignende blomsterknoppene i løpet av sommeren.

Godt og næringsrikt

– Brenneslen er min favoritt, den har så god smak, sier Rolv Hjelmstad, som står bak Urtekilden, et frittstående informasjonssenter for urtemedisin.

– Ja, mye av det som vokser som ugress i hagen, både smaker godt og er veldig næringsrikt, sier han og nevner eksempler som løvetann, meldestokk og brennesle.

Alle er vanlige i norske hager.

Salat av løvetann

Løvetann, som mange hageeiere anser som et plagsomt ugress, er en svært næringsrik plante. Den er rik på mineraler som kalium og jern, og på vitaminene B, C og betakaroten.

– Blomsterknoppene kan stekes og brukes i for eksempel omelett. Og om våren er det fint å anvende de friske bladene til en smakfull salat, forklarer Hjelmstad.

Fakta Ugress er planter som vokser på steder de er uønsket.

er planter som vokser på steder de er uønsket. Defineringen av en plante som et ugress er derfor uavhengig av arten og bare bestemt av i hvilken sammenheng den vokser.

Før du spiser ugresset, må du være helt sikker på at du plukker de riktige plantene.

På Bioforsk sine nettsider finner du bilder, tegninger og beskrivelse av de vanligste artene som vokser her i landet, også de som er giftige.

Forvekslingsarter er også beskrevet for de plantene som kan se like ut.

Røttene kan vaskes, kokes eller spises som gulrot. Før i tiden, blant annet under andre verdenskrig, ble røttene ristet og brukt som kaffeerstatning.

– Og løvetann kan også brukes til vinlegging. Da er det bare det gule i blomsten som brukes, men det trengs store mengder til en ballong med vin, så det er ingen lettvint affære, opplyser han.

Se opp!

Det kan vel ikke regnes som ugress, men har du et lønnetre eller en alm stående i hagen, kan du jo sanke lønnetreblomst og almnøtt nå på våren, råder Svendgård.

– Slik slipper du kanskje også litt opprydding i hagen senere i sommer, siden begge visner og daler ned på plenen din.

Svendgård trekker frem lønnetreblomsten som ypperlige å vende i litt sitron, olivenolje og lønnetresirup for garnityr til fisk, som salat eller annet.

– Almenøtter har den egenskapen at de trekker til seg smak veldig lett. Ellers er det litt fete og gode i smaken. Jeg woker de med soyasaus, sesamolje, sesamfrø og hvitløk.

Hagens naturlige spinat

Nede på bakken trives groblad.

– Jeg har vært kokk i 20 år og aldri vært i nærheten av et blad som kan brukes på lik linje som spinat som har den behagelige smaken og strukturen, sier Svendgård.

Den tåler mer varmebehandling og er veldig anvendelig. De tynne, grønne blomsterknoppene som kommer opp på i midten på grobladrosetten er enda mer overraskende.

– Den smaker sopp, bare prøv, du vil bli sjokkert. Spis den rå.

Brennesle som suppe

Brennesle har i folkemedisinen blitt brukt som te mot nyresykdom, gikt og kikhoste, ifølge matportalen.no. Men brenneslen, som inneholder masse mineraler og vitaminer – og er svært næringsrik, kan brukes til så mye mer enn det.

– Tidlig på våren, når skuddene er blitt omkring 15 cm høye, er brenneslen en verdifull matplante. Den smaker godt og er som sagt min favoritt, sier Hjelmstad.

Bladene kan kokes som spinat, brukes til suppe eller stuinger.

– Den er også enkel å bruke som tørket urte. Knus tørkede blader til pulver og bruk en-to spiseskjeer daglig i maten, for eksempel i grøt eller supper, tipser han.

Denne artikkelen er delvis basert på artikkel publisert i mai 2016.