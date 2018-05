Kullsvart iskrem og tannkrem av aske. Bør du kaste deg på denne mattrenden?

Amerikanere løslatt fra Nord-Korea takker Trump for hjelpen

Saken oppdateres.

Den siste tiden har bilder av kullsvart iskrem florert i sosiale medier.

Denne våren nådde trendingrediensen aktivt kull norske kioskkjeder. 7 Elevens svarte kokosiskrem får angivelig sin farge fra asken av brent kokosnøttskall.

Markedsdirektør Randi Ditlev-Simonsen i Sunkost, som fører et utvalg tann- og hudpleieprodukter med aktivt kull som ingrediens, bekrefter at kjeden opplever økt interesse for slike produkter.

– Foreløpig er disse produktene relativt nye, og de står derfor for en liten, men økende andel av vår omsetning, sier hun.

Dette er aktivt kull Aktivt kull, eller medisinsk kull, er bearbeidet karbon med en spesielt stor og porøs overflate, noe som gir høy absorberingsevne. Kullfiltre blir ofte brukt i gassmasker, industri eller til vannrensing. I medisinen brukes stoffet til førstehjelp ved forgiftning. Stoffet selges blant annet som fint pulver, i tablett- eller miksturform på apoteket. Kilde: Store medisinske leksikon; Wikipedia.

Tilhengere hevder aktivt kull gir hvitere tenner, mindre oppblåst mage og en kur mot fyllesyke.

Men hvor mange av påstandene om den helsebringende effekten av aktivt kull er basert på forskning? Her er tre ekspertvurderinger av den askesvarte trenden.

Påstand: Aktivt kull hjelper mot fyllesyke

– I medisinsk sammenheng brukes aktivt kull hos pasienter som er blitt forgiftet, for å binde giften til kullet så den ikke blir tatt opp i kroppen, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

– Betyr det at aktivt kull også kan motvirke alkoholforgiftning, og dermed hjelpe til å kurere fyllesyke?

– Nei, dette er bare tull. Aktivt kull har ingen virkning mot alkohol. Så vidt jeg vet har slik bruk ingen helsebringende effekt.

Madsen sier de som bruker medisiner mot alvorlige sykdommer bør være ekstra forsiktige med å innta for mye av stoffet.

– Den ene faren jeg ser ved å svelge aktivt kull i større mengder, er at det kan hemme opptaket av medisiner, sier han og legger til:

– Men i små doser som i iskrem, er det uansett ikke mer aktivt kull enn det du får i deg fra skorpen på en brent toast.

Påstand: Å pusse tennene i aktivt kull gir hvitere tenner

Tannkrem tilsatt aktivt kull skal ifølge livsstilsmagasiner ha en blekende effekt.

Seniorforsker Aida Mulic ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) har testet ulike typer kulltannkrem i laboratorium, og sier det er svært lite som tyder på at slike produkter har noen blekende effekt.

– Tvert imot så vi i forsøk at når det skjedde noe i det hele tatt, så gikk det faktisk motsatt vei. Fargen trengte inn i emaljen og farget tennene mørkere.

Mulic sier slike skader, i motsetning til overfladisk misfarging av kaffe eller rødvin, ikke nødvendigvis bare kan pusses bort. Hun påpeker dessuten at de fleste bleketannkremer inneholder aggressive slipestoffer som også kan skape slitasje.

– Som forbrukere er vi veldig ukritiske til slike trender, men dette er dyre produkter uten bevist effekt, sier Mulic.

Påstand: Aktivt kull er bra for fordøyelsen

– Aktivt kull som en kur mot oppblåsthet og luft i magen har vært en trend en stund, bekrefter ernæringsrådgiver Anette Sexe i helse- og treningsklinikken Sterk Helse.

På flere nettsteder og helseblogger kan man lese at den absorberende effekten i kullet bidrar til å rense kroppen for giftstoffer.

Men Sexe sier hun finner lite forskning som underbygger påstander om den helsebringende effekten av å innta aktivt kull.

– Jeg vil tro at den mengden som finnes i matvarer som svart iskrem tilsettes mest for utseendes skyld, sier hun.

Hun gjør oppmerksom på at den oppsugende effekten i kullet trolig ikke begrenses til kun skadelige stoffer.

– Det er sannsynlig at den kan dra med seg andre nyttige stoffer som vitaminer og mineraler. Men det er nok ingen fare å innta en slik iskrem i ny og ne, sier Sexe.