Lag ostefest i påsken

Dommer stanser Trumps abortforbud for fengslede innvandrere

Raserte leiligheten da nachspielet var over

- Det var bra de ikke hadde bil, for de kunne faktisk ikke drikke vin og kjøre

Trist skjebne for elg som havnet på isen

Seks tegn på at du bor alene

Charlotte Kalla spår en tøff tid for Therese Johaug

Denne merkelige krangelen endte med to røde kort

Alle er gjort rede for etter snøskred i Lofoten

Her bor noen av Norges dårligste betalere

Kan man holde kontakten med små barn over Facetime og Skype?

Kald? Her er ni drikker som varmer i påsken

Alle er gjort rede for etter snøskred i Lofoten

Alle er gjort rede for etter snøskred i Lofoten

Saken oppdateres.

Våre oster har vunnet internasjonal anerkjennelse, vi har til og med produsert en ost som kan titulere seg som verdens beste ost, nemlig Kraftkar.

Når tiden mellom kjøkkenet, peisen, skiløypene og skibakkene i påsken går litt fortere enn planlagt: By på et fantastisk ostefat med marmelader du gjerne har laget på forhånd.

Foruten World Cheese Awards-vinneren Kraftkar, har vi valgt ut de norske ostene Fjellgeit Valbjør, Munkeby og Dovre Brie Økologisk.

På fransk side har vi Camembert leRustique, Chevre d’Argenta, Comt’e og Epoisses de Bourgogne. Se faktaboks.

Beskrivelse av utvalgte norske og franske halvfete oster Norske oster Fjellgeit Valbjør – Produseres på Valbjør Gård som ligger fem kilometer fra Vågå sentrum. Her tilbys servering, overnatting og utsalg av deres egen brie. Ystet på melk fra egne geiter.

Munkeby – Produseres av munkene ved Munkeby Mariakloster i Levanger på oppskrift av moderklosteret i Citeaux Frankrike. Osten produseres på upasteurisert melk levert av de to nabogårdene til klosteret. Kåret til årets ost 2017 av Det norske måltid.

Dovre Brie Økologisk: Hvitmuggost produsert på Tines meieri på Dovre på pasteurisert kumelk. Osten er ustabilisert og blir helt kremet tett opp mot utløpsdatoen.

Kraftkar – Tingvollost har oppkalt ostene etter historiske personer fra stedets middelalderhistorie. Kraftkar er knyttet til de mange myter om drengen Tore Nordbø og hans overnaturlige styrke. Han var så stor at han måtte gå sideslengs inn gjennom dørene til folk. Kraftkar er også en vellagret blåskimmelost med en kremaktig og litt kornete konsistens. Osten ble kåret til verdens beste ost under VM i ost, i San Sebastian i Spania, i november 2016. Franske oster Camembert leRustique – Produsert i hjertet av Normandie, Frankrike siden 1975. Selges verden over. Osten er ustabilisert, det vil si at osten modnes fra ytterkanten og inn mot kjernen.

Chèvre d’Argental – Sekskantet i formen og er ustabilisert. Produseres i området Lyon i Frankrike på pasteurisert geitemelk.

Comt’e – Fransk fastost på upasteurisert kumelk fra fjellområdet Jura i øst Frankrike. Ostemassen er elfenbensfarget mot svak gul og går i smaksbildet mot nøtter og smør.

Epoisses de Bourgogne – prisvinnende kittmuggost fra Bourgogne i Frankrike. Osten produseres på upasteurisert kumelk og osten vaskes regelmessig med lunket saltvann for å fremme modning og bevare en myk skorpe.

Nesten all kjeks uten for mye smak og salt passer utmerket til dette ostefatet. Det er osten og tilbehøret som skal stå for smaken.

Sødmen fra frukt, honning og nøtter passer utmerket til ost. Her har du seks perfekte oppskrifter som passer utmerket til ostefatet, du kan lage én, men også fint alle.

Marmeladene, kompotten og nøttene holder seg fint i flere uker på skåldede glass så disse kan du lage allerede i dag og ha de klare til påskekosen. Server gjestene dine en nydelig aperitiff i form av en Spritz som også passer til maten.

Spritz Antica Formula

– frisk og smaksrik drink som passer ypperlig til en ostefest.

Oppskrift

Isbiter 4 cl Carpano Antica Formula 4 cl Musserende vin, gjerne Prosecco 2 cl Sodavann

Fyll et rødvinsglass med isbiter. Hell over vermut. Fyll på med Prosecco. Avslutt med sodavann, gjerne som vist på bildet.

Pynt drinken med en appelsinskive og server gjerne appelsinbåter som fingermat ved siden av.

Denne spriten serveres umiddelbart etter at den er laget. Skal du servere til flere er det bare å dele ut fortløpende. Dette er en frisk og god Spritz med mange gode smaker.

En velbalansert vermut

Vermut er en sterkvin som mange nok har glemt litt.

Det er synd, for en velbalansert vermut, som for eksempel Carpano Antica Formula, passer utmerket til et ostefat med halvfete oster som passer de fleste smakspalettene.

Som et alkoholfritt alternativ kan du trygt gå for en søt og syrlig eplemost eller eplesider.

Tomatmarmelade

Oppskrift

2,5 kg plommetomater

Saft og skall av 3 sitroner og 4 lime

3 vaniljestenger

1 finger finkuttet ingefær

1 1/4 kg sukker

Kutt alle tomatene i fire deler, bevar skallet på og ha de over i en kasserolle. Riv skallet av sitrusfruktene og klem deretter saften ut av sitronene og limen over tomatene. Del vaniljestengene i to på langs og legg de sammen med ingefær og sukker i kasserollen. Når alt er helt over i kasserollen skal tomatmarmelade kokes i 45 minutter på høy temperatur, husk å røre med jevne mellomrom slik at det ikke brenner seg fast. Etter 45 minutter setter du ned temperaturen til lav temperatur, det skal boble forsiktig i marmeladen. La det koke i cirka 1 time til den tykner i konsistensen. Husk at marmeladen blir fastere i konsistensen når den er avkjølt så ha den ikke altfor tykk heller. Når du har fått ønsket konsistens heller du marmeladen over på f.eks. et eller flere mindre skåldede (steriliserte) Norgesglass. La tomatmarmeladen avkjøle seg til romtemperatur uten lokk, ha så på lokk og sett kjølig.

Denne marmeladen passer perfekt til alt av ost, den spesielt god til litt kraftige oster som for eksempel kraftkar.

Holdbarhet: 4–6 måneder.

Appelsinmarmelade

– med vanilje og stjerneanis

Oppskrift

1 kg økologiske appelsiner

1 økologisk sitron

2 stk. stjerneanis

1,5 dl vann

400 g sukker

Riv av skallet på én av appelsinene med et zestjern.

Skrell appelsinene og kutt de opp i tre deler pr. appelsinbåt, fjern alle steiner. Ha appelsinene og hele sitronen (plukk ut steiner) i en kasserolle med litt vann. Tilsett appelsinskall, sukker og stjerneanis. La det koke på svak varme i cirka 1–1 1/2 time til marmeladen har tyknet. Pass på å rør med jevne mellomrom og kok på middel varme slik at det ikke svir seg i bunn.

Husk at marmeladen blir fastere i konsistensen når den er avkjølt. Når du har fått ønsket konsistens heller du appelsinmarmeladen over på for eksempel ett eller flere mindre skåldede Norgesglass, det vil si kokte og steriliserte glass. La appelsinmarmeladen avkjøle seg til romtemperatur uten lokk, ha så på lokk og sett kjølig.

Løkkompott med vermut og hvitvin

Oppskrift

4 rødløk

3 dl vermut Carpano Antica Formula

3 dl halvtørr hvitvin, gjerne en Riesling

80 g sukker

Kutt løken i tynne strimler og ha den i en kasserolle. Tilsett sukkeret og vend dette inn med løken, sett til side i 5 minutter. Ha så i vermut og hvitvin. Kok opp på full varme og la det koke i 10 minutter. Reduser varmen til du har lett putring i kasserollen. Pass på at du rører med jevne mellomrom slik at det ikke svir seg. Når kompotten har får fått en fin og gyllen brunfarge, samt en litt rennende sirupskonsistens setter du den til side og kjøler den ned til romtemperatur.

Dette er en nydelig løkkompott som passer utmerket til milde oster og er helt fantastisk til ovnsbakt brie.

Tips: Vermuten vi benytter i denne oppskriften har en spesielt god sødme og bitterhet som passer utmerket til milde og halvfete oster. Du kan tilpasse hvor søt eller bitter du ønsker å ha løkkompott med vermut og hvitvin. Følger du oppskriften og vil ha mindre bitterhet kan du tilsette litt ekstra sukker.

Honningglasserte nøtter

– valnøtter og mandler

Oppskrift

250 g valnøtter

250 g skåldede eller vanlige mandler

5 ss akasiehonning

1 krm maldonsalt

Sett ovnen på 180 grader. Rist nøttene på en bakeplate i ovnen i 5 min, gjerne på en silikonmatte eller på bakepapir. Ta ut nøttene fra ovnen å ha over honning og salt mens nøttene fortsatt er varme, deretter rør/bland godt rundt i massen til nøttene er dekket med honning. Sett deretter nøttene inn igjen i ovnen i 5 min og avkjøl på benken.

Når de honningglaserte nøttene er avkjølt kan du dele de litt fra hverandre og pakke de inn i bakepapir for oppbevaring eller i egnet serverings-skål.

Nøttebrød

Oppskrift (2 brød)

Base

1 dl vann

30 g gjær

1 1/2 dl hvetemel

Brød

200 g hasselnøtter

100 g valnøtter

7 dl melk

1 kg hvetemel

20 g sukker

3 ts. salt

6 ss mørk sirup

250 g svisker og aprikos

Base til nøttebrød

Bland ut gjæren i vannet (1,5 dl) som skal være lunket, gjerne 37 grader. Hell vannet over hvetemelet (1 1/2 dl) og bland dette godt sammen til en bløt deig ved hjelp av en kjøkkenmaskin. La deigen heve et lunt sted i 20 minutter tildekket med for eksempel bakepapir.

Ristede hasselnøtter

Mens du venter på hevingen av brødet rister du hasselnøttene i ovnen.

Sett oven til 180 grader. Spre Hasselnøttene utover ovnens bakeplate. Nøttene er ferdig etter 10 minutter på 180 grader. Sett ovnen på 150 grader når du har tatt ut nøttene. Hell nøttene over i et kjøkkenhåndkle og rist/gni de fri for skall.

Nøttebrød

Tilsett melk og sirup til basen, som har gjæret i kjøkkenmaskinen, og tilsett deretter grovt kuttede hasselnøtter, valnøtter, svisker, aprikos og tilfør dette i basen. Tilsett hvetemel, sukker og salt og bland det inn med basen. Ha så deigen i brødformer og stek de lengst opp i ovnen på 150 grader i 50 minutter.

Avkjøl nøttebrødene på en rist.

Server gjerne nøttebrød i tynne skiver ved siden av ost og tilbehør.

Portvinskokte nøtter

Oppskrift

250 g valnøtter

250 g hasselnøtter

75 cl portvin

400 g sukker

Varm ovnen til 150 grader. Spre hasselnøttene utover en bakeplate og sett i ovnen. Varm opp hasselnøtter i 15 minutter, ta de ut og la de kjøle ned til romtemperatur. Fjern skallet ved å rulle nøttene sammen rundt i et kjøkkenhåndkle frem og tilbake.

Lag mørk karamell ved å smelte sukkeret i en kasserolle til det begynner å bli brunt, hell deretter på portvin og rør det hele sammen. Tilsett nøttene og rør de godt inn. Kok ned til sukkeret har løst seg opp og væsken er blitt sirupsaktig i konsistensen. Kjøl ned og server portvinskokte nøtter. Nøttene kan oppbevares innpakket i bakepapir eventuelt i glass, men det bør ikke stå kaldt.

Artikkelen er laget og levert av kulinarisk.no–matoppskrifter.