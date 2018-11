Navneforsker: Disse navnene burde vært mer populære nå

Her får du julestemning, men du må dele den med millioner av andre

Saken oppdateres.

– Mange navn går i hundreårssykluser og blir populære igjen når de bare blir gamle nok, sier navneforsker Ivar Utne.

Han er likevel overrasket over at navn som Karen, Inga, Gudrun, Ragna, Olava, Gjertrud, Karl, Peder, Nils, Halvor, Kristen, Syver og Jens ikke er mer populære.

– Dette er navn med mye tradisjon i mange familier. De har fin klang, er passe korte og lyder fint i vår tid.

Utne synes også at flere burde velge mer sjeldne eldre navn som har de riktige klangene nå:

– Alea, Aurelia, Dorthea/Dortea, Oliana, Rosemunde, Bertine, Serine, Laurine, Gesine, Arian, Chrisander/Krisander, Lysander, Villum og Syprian/Cyprian kan jo være fine. Og Engel både for gutter og jenter, sier han.

One hit wonders

Noen navn har i historien nesten dukket opp fra intet og sust opp til topps på listene, for så å forsvinne helt. Disse navnene mener Utne har vanskeligere for å komme tilbake enn navn som har vært i bruk både før og etter at de var toppnavn.

– Dermed kan det være vanskeligere for Bjørg, Gerd, Gunda og Olga å komme tilbake enn for Ingeborg, Astrid, Ole og Johan, sier han.

Likevel avfeier ikke Utne at nettopp disse navnene kan få en ny storhetstid.

– Disse navnene har vært lite brukt i flere tiår nå, men da de hadde sin storhetstid, fantes de i ganske mange familier. Om man ønsker oppkalling, kan disse navnene være fine å bruke nå.

Lydene som gjelder nå

Utne kan fortelle at det fortsatt er korte, vokalrike navn som er trendy, gjerne ispedd konsonantene m, n og l. Men siden trender kommer og går, tror Utne at dette vil avløses av en ny trend om ikke så lenge.

– Kanskje blir det færre vokaler igjen, og mer harde og susete konsonanter, sier han.

De harde konsonantene han snakker om, er b, p, d, t, g og k. Og susete konsonanter er s, f, v og kombinasjonen kj.

– Ofte er dette navn med gammel tradisjon som nå er kommet i bruk igjen, slik som Ludvik, Sivert, Hedvig og Margot, eller navn som er nyere i Norge, som Patrick og Kaspian, sier Utne.

Lar oss inspirere av hele Europa

Noen navn får også drahjelp fra utlandet. Eksempler på slike navn er Jenny og Oskar, som har fått hjelp av navnetrender i USA og Sverige.

Utne mener også at man godt kan la seg inspirere av navn fra andre land enn våre nærmeste naboland. Kanskje vil et nederlandsk navn være en god idé?

– Nederlenderne gir gjerne korte navn til barn nå, forteller Utne.

Mange er korte varianter av lengre navn. Eksempler er Finn, Tim (Timoteus), Bram (Abraham), Wim (Wilhelm), Bas (Sebastian) og Sem for gutter, og Fenna, Romy (fra engelsk Rosemarie) og Demi (Demeter).

– Vanlige navn fra store deler av Europa slår inn hos oss nå. Mange av dem er også i bruk i Sverige og Danmark, men jeg tror heller det er felles påvirkning fra andre land, enn at vi hermer etter nabolandene våre, sier Utne.

Navn som Ella, Amelia, Oliver, Olivia, Lea, Leah, Emma, Liam, Isak, Adam, Matheo, Leo, Leon, Noah, Maximilian og Luka er eksempler på dette.

Navnet er kanskje ikke så sjeldent som du tror

Mange foreldre synes de er veldig kreative når de velger navn til barnet – fordi de ikke kjenner til andre barn med samme navn. Og så oppdager de at de faktisk har latt seg rive med av en navnetrend likevel.

– Noen navn tror foreldrene er sjeldne, men så er de på full fart oppover. Linnea og Lucas var nok en overraskelse for mange da de kom på topp i 2008. Men de hadde økt veldig brått i årene før, sier Utne.

Navn som på samme måte er på full fart opp nå, er Adam, Felix, Mikkel, Ulrik, Amelia, Ellinor, Iben (for jenter) og Ylva.

Vil du gi barnet ditt et navn som passer godt nå, men som de fleste andre foreldre ikke har oppdaget ennå? Da bør du ta en titt på disse listene.

Jentenavn:

A

Abelone, Abelia, Abigail, Adela, Adele, Adelen, Adelfa, Adeline, Adriana, Agathe, Agate, Aida, Aisha, Alba, Alea, Aleksa, Alessa, Alette, Alexa, Alice, Alicia, Alida, Alina, Aline, Alisa, Alise, Alma, Alva, Alvida, Ambrosia, Amina, Amy, Anastasia, Anea, Anemone, Angela, Angunn, Antonella, Antonia, Aria, Ariana, Arianna, Ariel, Asgerd, Asgjerd, Asjer, Asora, Asta, Athena, Augusta, Aurelia, Ava, Aya, Aylin, Azora

B

Bea, Beatrice, Begonia, Bente, Bera, Bernadette, Bertina, Bertine, Betina, Bettina, Bianca, Bianka, Bigga, Billie, Biret, Boel, Bol, Bolette

C

Carla, Carmen, Carola, Cataline, Celia, Celin, Chloe, Cindy, Clara, Cora, Coralie, Cordelia

D

Dalia, Davina, Dea, Delina, Demi, Diane, Dina, Dora, Doria, Dorotea, Dorothea, Dortea, Dorthea, Drude, Dyveke

E

Ea, Ebba, Eda, Edda, Edina, Edit, Edith, Edel, Edle, Edvine, Eidis, Eili Eine, Eir, Eiril, Eirill, Eirin, Eirun, Eirunn, Eivor, Ela, Elea, Eleanor, Eliana Eliane, Elle, Ellen, Ellie, Elmine, Elna, Else, Elsie, Elvida, Elvine, Elvy, Emalia, Emanda, Emina, Emine, Emmalie, Emmeli, Emmelin, Emmeline, Emmerense, Emmie, Emmy, Endrine, Engel, Engelmine, Enya, Era, Erin, Erlaug, Eryn, Ester, Esther, Ethel, Eunike, Evelina, Eveline, Evelyn, Evi, Evinda, Evy

F

Fabiane, Felicia, Felizia, Fenna, Fernanda, Fia, Fie, Finja, Fiola, Fiona, Flavia, Flor, Flora, Floria, Floriane, Freja, Freya

G

Gabriella, Gaia, Gea, Gerd, Gesine, Gina, Gisken, Gjesine, Gjeske, Gjøa, Gull, Gun, Gunda, Gunhild, Gunn, Gurine, Gyda

H

Hadia, Harmike, Harriet, Hedevine, Hedvig, Hedvik, Hedvine, Helin, Helline, Helly, Helmine, Hennie, Henny, Hermike, Hild, Hilleborg, Hillevi, Hilma, Hortensia

I

India, Ines, Ingeleid, Ingleid, Iren, Irene, Iris, Irma, Isa

J

Jana, Janniche, Jannike, Jasmin, Jennie, Jennifer, Jill, Joanna, Joelle, Jonina, Jonine, Juliane, Julianne, Juni, Jytte

K

Karola, Kanelke, Kanilke, Kanutta, Kanutte, Karin, Karla, Katinka, Katja, Katla, Kine, Kira, Kjønike, Klara, Kolbrun, Kora, Kornelia

L

Laila, Lana, Lara, Laurine, Lavinia, Layla, Leana, Lenita, Leona, Leoni, Leonie, Leonora, Leticia, Levinia, Leyla, Lia, Liana, Libe, Liebe, Lidun, Lila, Liliana, Lillian, Linde, Linett, Linette, Liv, Livia, Liviana, Livinia, Lona, Lone, Lorea, Loreana, Lotte, Lova, Love, Lou, Luca, Lucia, Luciana, Luella, Lucy, Luka, Luna, Lyanna, Lyra

M

Madli, Magna, Magnolia, Mai, Malani, Malena, Malene, Mali, Malvine, Marenanna, Maret, Margot, Mariam, Marion, Marisol, Marta, Maryam, Maud, May, Mea, Melanie, Melina, Meline, Melinda, Mikaela, Mikolia, Mila, Milea, Mileah, Milja, Millie, Milly, Mimmi, Minda, Minja, Miriam, Moa, Myrthle

N

Naja, Nalani, Nanna, Naomi, Nea, Nela, Nelia, Nellie, Nelly, Nemina, Nemine, Netta, Nila, Nille, Nilske, Noelia, Nova, Novalie

O

Odetta, Odette, Odilia, Ofelia, Olea, Oleanna, Olga, Oliana, Oliane, Olianna, Olin, Oline, Olkje, Olympia, Omina, Omine, Ophelia, Othea, Otea, Otilia, Otilie, Otilje, Ovidia

P

Paula, Pauline, Petra, Petrine, Petrea, Pia, Petunia

R

Rakel, Ramona, Ravdna, Rea, Regine, Renate, Ria, Risten, Romy, Rosa, Rosalia, Rosamunde, Rosaria, Rosmunde, Roskva

S

Safia, Sakrina, Sakrine, Salka, Sanja, Salma, Salome, Salvine, Sarke, Savannah, Selena, Selene, Selina, Seline, Serafine, Seraphine, Serena, Serine, Severina, Sigrun, Silke, Sille, Simone, Silvia, Sirianna, Sirianne, Siril, Sky, Soldis, Soley, Solgunn, Solja, Sora, Snefrid, Snøfrid, Steinunn, Stinette, Svala, Svane, Svenja, Sylvelin, Sylvia, Sønnau, Sønnøv

T

Tabita, Talke, Tara, Taran, Tekla, Telka, Thekla, Thelka, Thelma, Thilde, Tia, Tilda, Tilde, Tilia, Tilja, Tilje, Tilla, Tillia, Timea, Tindra, Tineke, Toran, Torine, Tyra

U

Ulla, Ulrikke, Una, Urd

V

Valborg, Valentina, Valentine, Vally, Veline, Velmike, Velmine, Vendel, Venill, Vera, Verna, Veslemøy, Vida, Viel, Vigga, Vighild, Viil, Vilja, Vilje, Villemo, Vilmike, Viola, Viveke, Vivi, Viviana

W

Wilma

Y

Yr

Z

Zoe

Å

Ågot, Ågoth, Ålov, Åsa, Åsgjerd, Åsne, Åsta

Guttenavn:

A

Abel, Adelfe, Adelfo, Adelstein, Adelsten, Agnar, Ailo, Aimar, Alarik, Albert, Alf, Alfred, Almar, Alrik, Alv, Alvar, Alvin, Amandus, Ambros, Amin, Amir, Amon, Amund, Angel, Ananias, Anker, Ante, Anthony, Antoni, Antonio, Arent, Arian, Ariel, Arktander, Arnljot, Arnt, Arnulf, Arnulv, Arthur, Artur, Arve, Arvid, Arvin, Asbjørn, Asgeir, Asger, Asjer, Aslak, Auen, Augen, Aune, Aurelio, Aurelius, Avle

B

Balder, Barthold, Bas, Baste, Bastian, Bellest, Ben, Bengt, Berent, Berge, Berger, Bernhard, Bernt, Berthold, Bertil, Bertin, Bertinius, Bertram, Birk, Bjønne, Bjørne, Boas, Borger, Bram, Brede, Brynild, Børger, Børjer

C

Cajus, Camillo, Camilo, Caspian, Charly, Chrisander, Cleo, Clio, Cyprian

D

Damian, Dan, Dankert, Dante, Darian, Dario, Darius, Demian, Dennis, Dirk, Dorian, Dreng

E

Edgar, Edmund, Edvard, Edvin, Egir, Egon, Eik, Eilert, Eine, Eiolf, Eiolv, Eistein, Elander, Elg, Elian, Ellef, Ellert, Ellev, Elling, Elliv, Elmar, Elton, Elvin, Embret, Embrik, Emilian, Emilio, Emre, Engebret, Engel, Enok, Eon, Erling, Ernst, Esten, Etaniel, Eugen, Eugene, Evald, Evert, Eystein

F

Fabian, Falk, Falkvard, Falkvord, Ferdinand, Felizian, Filemon, Finn, Flavio, Flor, Florian, Frans, Frikk

G

Gard, Geo, Georg, George, Gjertin, Greg, Gregg, Grim, Gullik, Gunder, Gundro, Gunnro, Guren, Gustav, Guttorm

H

Haftor, Haldor, Hallvard, Halvard, Halvor, Hampus, Hardin, Hartløf, Hartløv, Hauk, Havtor, Heine, Heljar, Hellik, Helly, Helmer, Helmin, Henk, Hennig, Henry, Hermod, Hilario, Hilmar, Hjalmar, Holger, Holm, Holmer, Hugin, Hugo, Hårek

I

Igor, Imre, Ingebrigt, Ingebrikt, Issat, Ivo

J

Jack, Jamie, Jasper, Jeff, Jens, Jeppe, Jeremia, Jeremias, Jerv, Jesaja, Jesasjas, Jesper, Jess, Jetmund, Jim, Jo, Joel, Jona, Jonah, Josias, Just

K

Kai, Kaiser, Kajus, Karelius, Karender, Karl, Karolius, Karolus, Karsten, Karstein, Kaspian, Kassian, Ken, Kendall, Kian, Kieran, Killian, Kittil, Kjønik, Kjølv, Kjærand, Klaus, Klemet, Klas, Knut, Konrad, Konstantin, Kornelius, Krisander, Kurt, Kåre

L

Lambrigt, Lambrikt, Laurits, Lauritz, Lavrans, Leander, Lemet, Lemmik, Lennart, Leonardo, Levor, Levord, Leif, Leiv, Lemet, Lenny, Levi, Levin, Lias, Livio, Livius, Lodin, Lorang, Lorentz, Lorenzo, Lothar, Louis, Lovin, Luca, Luciano, Luis, Luka, Lyder, Lysander

M

Malte, Malvin, Marensius, Marentius, Margido, Marselius, Martinus, Matias, Mattis, Melchior, Melker, Melkoir, Melvin, Mika, Miko, Milan, Milo, Mons, Moritz, Mår

N

Nand, Natan, Nathan, Nelio, Neri, Neo, Nico, Niko, Nikodem, Nilmar, Nilas, Nilmer, Nils, Niri, Njål, Noel, Nojus, Nolan, Norman, Normann, Norvald

O

Ocean, Octavian, Odd, Oktavian, Olander, Olaus, Olaves, Olavus, Olin, Olivier, Olvar, Olve, Omar, Ommund, Orion, Osmund, Ossian, Ottar, Otte, Otter, Otto

P

Patrick, Paul, Periander, Petrus

R

Rafael, Ragnar, Ramon, Ravn, Raymond, Reiel, Reier, Rein, Reinert, Rino, Rio, Robin, Roe, Rognald, Rolf, Rolv, Roman, Ronald, Rufus, Ryan

S

Sakarias, Sakarja, Sakris, Salomo, Salomon, Sam, Samson, Selmer, Sem, Semming, Sevald, Sevat, Sevard, Sigmund, Sigvart, Silas, Silvian, Sivert, Sjur, Skage, Sky, Snorre, Sofus, Solan, Solve, Sone, Stefan, Steff, Stene, Stener, Stig, Stillaug, Stille, Stillov, Stilluv, Stinius, Sto, Stoe, Stoffer, Stov, Sune, Svenke, Sylvian, Syprian, Syver, Syvert, Sønvis

T

Tage, Tallak, Tarald, Teis, Tellef, Teo, Tian, Tidemann, Tim, Timian, Tjalve, Tjerand, Tjølv, Tobia, Tom, Tomander, Torben, Tord, Tore, Torje, Torjus, Tristan, Truls, Trygve, Tyge, Tønnes, Tørris

U

Ulrik, Uno

V

Valdemar, Vale, Valentin, Valerian, Valerio, Varg, Vemund, Verner, Vidar, Viger, Vigleik, Vilfred, Viljar, Villads, Ville, Villem, Villom, Villum, Vilmer, Vincent, Vinjar, Vinsent, Vinsjans

W

Waldemar, Weinant, Werner, Wilmer, Wim, Willy, Wolfgang

Y

Yngvar

Z

Zander

Æ

Ægir, Æneas

Ø

Ørn, Ørnulf, Ørnulv, Øyolf, Øyolv

Å

Ådne, Åge, Åmund, Ånund, Åsmund

