Navnestatistikk: Dette er de mest populære navnene nå

Sofie/ Sophie er på navnetoppen på jentesiden, mens Jakob/Jacob troner øverst blant nyfødte guttebabyer, viser ferske tall fra SSB.

– Sofie har vært på topp-5 i Norge siden 2009, men har først nå kommet helt opp, sier seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren.

Det er verdt å merke seg at «navnesøsteren» Sofia/Sophia holder en niendeplass.

Tante Sofie-effekt?

Ifølge Ouren har både Sofie og Jakob en klassisk popularitetsutvikling for navn. De var svært populære rundt år 1900, før de gikk de nesten helt ut av bruk, for så å komme langsomt tilbake.

– Kanskje bidro Torbjørn Egners strenge tante Sofie til at nesten ingen jenter i Norge fikk dette navnet en lang periode, sier Ouren.

Sofie/Sophie er et gresk navn som betyr visdom. Det er kjent i Norge siden 1600-tallet.

Jakob/Jacob er et hebraisk navn av ukjent opphav, kjent i Norge siden 1300-tallet. Det betyr «den som holder i hælen, vernet av Gud».

Her er ti på topp-listen:

Ti på topp jentenavn

Ti på topp guttenavn

William-bølgen over?

I fjor havnet Nora og William helt på topp.

– Jeg ønsker ikke å spekulere, men det kan være nærliggende å tro at dette har noe med TV-serien Skams popularitet å gjøre, sa seniorrådgiver i SSB, Jørgen Ouren dengang.

Nora holder stand i toppen på en andreplass, mens William er nede på en sjetteplass. Men fjorårsvinneren William er fremdeles på topp i Akershus og Sogn og Fjordane.

To ting overrasker

Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen trekker frem særlig to ting som overrasker ved den ferske statistikken:

– Det mest overraskende er kanskje at toppnavnene fra 2016 falt så kraftig i bruk i fjor. At det var 150 færre Nora i 2017 enn året før, gjorde det mulig for Sofie å ta førsteplassen selv om det ikke var veldig mange flere av dem enn i 2016, sier Utne.

Det samme kan man se på guttesiden:

– Det var 110 færre William og 100 færre Mathias i 2017 enn i 2016. Det tyder på at navnene er i ferd med å bli oppbrukt, mener Utne.

Det andre overraskende er at for første gang på 10 år er begge toppnavnene på førsteplass for første gang

– Hverken Sofie eller Jakob har vært på førsteplass på listene før. Det er 10 år siden sist gang vi hadde to navn på topp som aldri hadde vært på førsteplass før. Den gang var det Linnea og Lucas som var på topp, sier Utne.

Disse går inn, disse går ut

Det er flere endringer blant topp ti på både jente- og guttesiden.

Elias og Isak er tilbake, mens Mathias og Aksel går ut. Håkon er eneste nye guttenavn inne på topp-20. Her går Alexander ut.

På jentesiden er topp-10 uendret. Større endringer finner vi i jentenes topp-20-liste. De nye som kommer inn er Frida, Alma, Amalie og Selma. Ut går dermed Tiril, Linnea, Mia og Mathilde.

– Isak har gjort et stort hopp fra 22. plass og inn i topp ti, sier Utne.

Han mener dessuten Saga er et navn å merke seg:

– Saga har kommet inn i topp 50. Det er nok inspirasjon fra Sverige, mener Utne.

Kanskje har også TV-serien Broen hjulpet navnet opp på listene?

Disse klatret mest

Størst fremgang i fjor hadde Selma, Sofie og Alma på jentesiden, mens Isak, Jacob og Lavrans hos guttene.

På fem års sikt hadde Olav og Olivia den største fremgangen.

Ikke populært overalt

Sofie/Sophie troner øverst i ni fylker, mens Jakob/Jacob kun er det mest brukte guttenavnet i Hordaland og Troms.

Mohammed i ulike skrivemåter topper som alltid i Oslo.

Topp ti mest populære jente- og guttenavn pr. fylke

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1 Sara 1 Sofie 1 Sofia 1 Sofie 1 Emma 1 Sofie 1 Olivia 1 Nora 1 Sofie 1 Mathilde 1 Sofie 1 Sofie 1 Vilde 1 Sofie 1 Emma 1 Nora 1 Sofie 1 Ella 1 Aurora 1 Emma 2 Nora 2 Maja 1 Aurora 2 Alma 1 Sara 2 Leah 1 Leah 2 Nora 2 Nora 2 Nora 2 Nora 2 Sara 1 Anna 2 Sara 2 Emma 2 Emma 2 Sofie 2 Nora 3 Ella 2 Maja 3 Sara 3 Ida 3 Anna 1 Nora 3 Sofie 1 Aurora 3 Sofia 3 Sofie 3 Sara 3 Emma 2 Nora 3 Sara 3 Nora 3 Sara 2 Aurora 2 Nora 2 Emma 4 Maja 4 Olivia 4 Ella 4 Tiril 4 Tiril 4 Sofia 4 Nora 4 Sofie 3 Sara 4 Olivia 4 Maja 4 Maja 2 Ella 4 Olivia 3 Emilie 4 Sofie 4 Nora 2 Emma 2 Ella 4 Leah 5 Emma 5 Nora 4 Mathilde 4 Sofie 5 Emma 4 Emma 4 Emma 5 Thea 5 Amanda 5 Sofia 4 Ella 5 Maja 4 Nora 5 Sofie 5 Ingrid 5 Emilie 5 Ida 5 Mia 6 Sofie 6 Linnea 6 Emma 4 Ella 4 Hanna 5 Ella 4 Ella 6 Maria 5 Ingrid 6 Thea 6 Emma 6 Emilie 5 Frida 4 Ella 6 Ingrid 5 Anna 6 Leah 6 Aurora 6 Victoria 7 Nora 6 Leah 7 Hedda 7 Leah 4 Emilie 7 Jenny 4 Amalie 6 Linnea 7 Tiril 6 Leah 7 Hanna 7 Hanna 7 Sofie 7 Emma 7 Oda 5 Amalie 7 Signe 7 Mia 6 Sara 8 Thea 8 Mathilde 8 Iben 7 Alma 8 Maja 8 Selma 8 Thea 6 Emilie 7 Olivia 6 Emilie 7 Frida 8 Olivia 7 Sofia 7 Emilie 7 Live 8 Vilde 7 Sara 7 Marie 6 Ida 8 Olivia 9 Ella 9 Olivia 9 Vilde 8 Jenny 8 Maja 8 Selma 9 Pernille 7 Mathilde 6 Amalie 7 Anna 9 Sofia 7 Ingrid 9 Selma 9 Thea 8 Tuva 9 Linnea 7 Frida 6 Anna 10 Selma 9 Alma 9 Ingrid 9 Thea 10 Sara 8 Lilly 8 Ingrid 9 Olivia 7 Leah 10 Sara 10 Olivia 9 Sara 7 Helene 9 Maria 9 Frida 8 Ida 10 Ylva 10 Signe 10 Sofie

Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 1 Lucas 1 William 1 Mohammad 1 Oliver 1 Jonas 1 Oscar 1 Oskar 1 Jonas 1 Tobias 1 Lucas 1 Filip 1 Jakob 1 William 1 Emil 1 Oliver 1 Lucas 1 Noah 1 Jakob 1 Lucas 2 William 2 Oskar 2 Jakob 2 Oskar 2 Mathias 2 Alexander 1 Jacob 2 Oskar 1 Filip 2 William 2 Kasper 2 Oliver 2 Henrik 2 William 2 Oskar 2 Håkon 2 Isak 2 Emil 2 Isak 3 Filip 3 Emil 3 Aksel 3 Sigurd 3 Emil 3 Noah 3 Noah 2 Håkon 3 Markus 3 Filip 3 Oliver 3 Filip 3 Emil 2 Lucas 2 Jonas 3 Sander 2 Emil 3 Henrik 2 Emil 4 Kasper 4 Oliver 4 Olav 3 Henrik 4 Oskar 4 Theodor 3 Lucas 4 Nikolai 3 Isak 4 Tobias 4 Noah 4 William 4 Oskar 2 Liam 4 Emil 4 Noah 4 Lucas 4 Matheo 4 Markus 4 Aksel 4 Lucas 5 Oscar 3 Elias 5 Oliver 4 Lucas 3 Filip 4 Even 5 Sebastian 4 Matheo 5 Oskar 4 Oskar 4 Johannes 5 Jakob 5 Martin 4 Even 4 Jakob 5 Oliver 5 William 6 Oliver 4 Filip 6 Noah 6 Theodor 5 Lucas 4 Jakob 6 William 4 Emil 5 Mathias 4 Isak 5 Markus 4 Emil 4 Isak 5 Elias 5 Isak 4 Emil 6 Theodor 6 Sebastian 5 Odin 7 Emil 4 Alexander 6 Håkon 6 Magnus 5 Even 7 William 6 Elias 7 Oliver 5 Jakob 7 Marcus 5 Emil 7 Noah 7 Magnus 7 Kristian 7 Elias 7 William 6 Henrik 6 Elias 5 Johannes 8 Liam 8 Noah 8 Ludvig 6 Lucas 5 Elias 8 Oliver 8 Oliver 7 Odin 5 Adrian 8 Daniel 8 Mathias 8 Johannes 7 Brage 7 Aksel 8 Olav 7 Oliver 8 Kasper 6 Aksel 5 Johan 8 Isak 9 Mathias 8 Herman 6 Casper 9 Sebastian 8 Isak 8 Emil 7 Noah 9 Oskar 9 Noah 8 Elias 8 Isak 7 Alexander 9 Sverre 8 Mathias 7 Kasper 9 Aksel 9 Johannes 5 Aksel 10 Noah 10 Aksel 10 Felix 6 Jacob 9 Henrik 10 Mohammad 10 Mathias 7 Lucas 9 Noah 9 Jonas 10 Lucas 10 Håkon 10 Oliver 9 Magnus 10 Iver 7 Johannes 10 Magnus 10 Ulrik 10 Leo

Merk: Tallene viser plassering. I noen fylker er det navn som deler pallplass.

Vi ser til naboland

Navnetrender i Norge må sees i sammenheng med trendene i våre nærmeste naboland, men også dem lenger ned på kontinentet og ellers ute i verden.

Norge har hatt en særlig tendens til å «herme» etter svenskene.

Navn som Emma, Maja, Victoria og Filip ble populære i Norge etter å ha vært populære i Sverige noen år tidligere. Svensk navnestatistikk publiseres senere denne måneden. For navneforskere i Norge er det alltid spennede å se den svenske listen opp mot norske trender. I 2016 hadde Jacob en 56. plass i Sverige, mens Sofie/Sophie ikke var inne på topp 100.

Danske favoritter

Danmarks mest populære navn for første halvår 2017 ble presentert forrige uke. Deres topp tre er Ida, Sofia og Emma på jentesiden, mens William, Victor og Oscar topper på guttesiden.

Flere av navnene på de danske topplistene har spesiell dansk tradisjon, eller har vært brukt i Danmark over tid, ifølge navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Navnene han mener er typisk danske på listen er Naja, Vigga, Freja, Lærke, Mynte, Malthe, Valdemar, Villads, Mikkel, Viggo, Lauge og Villum.

– Jeg tror nok særlig Malthe og Lauge kan virke litt fremmede i Norge, sier Utne til Babyverden.