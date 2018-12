Ny undersøkelse: Hvilke sosiale medier du bruker, kan avsløre hvor mye penger du bruker på nyttårsaften.

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Aktive brukere av nettsamfunnet Reddit og det sosiale nettverket LinkedIn er de som skal bruke mest penger på nyttårsfeiringen.

Dette kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov, på vegne av Danske Bank.

De planlegger å bruke henholdsvis 1611 kroner og 1597 kroner i gjennomsnitt.

– Dette kan skyldes at de som er bevisst på bruken av nettverk, ofte lykkes bedre og dermed tjener mer penger, som igjen gjenspeiler seg i forbruket.

Det sier forbrukerøkonom Espen Østvold Rølla, som driver nettsiden forbrukerøkonom.no.

Helt nederst på listen finner man brukere av Snapchat og Facebook.

Dette skal brukere av ulike sosiale medier bruke på nyttårsaften Reddit: 1611 kroner LinkedIn: 1597 kroner Tumblr: 1577 kroner Pintrest: 1532 kroner Twitter: 1516 kroner Google+: 1514 kroner Instagram: 1310 kroner Facebook: 1299 kroner Snapchat: 1293 kroner Ingen av disse: 1065 kroner Obs! Tallene er et gjennomsnitt, og er rundet av til nærmeste desimal. Totalt har 1010 nordmenn svart på hvor mye de regner å bruke på nyttårsfeiringen. Dette er resultatene fordelt etter sosiale medier, som respondentene bruker minst hver måned. Se flere funn fra undersøkelsen i ny faktaboks lengre ned i saken. Kilde: YouGov / Danske Bank

En av fire mener det brukes for mye penger

Ifølge samme undersøkelse mener hver fjerde nordmann at det brukes for mye penger på nyttårsfeiringen.

Rølla mener tallet burde vært høyere.

– Jeg skulle gjerne ønske at det var flere som mente dette. Trolig viser tallet at folk flest har god økonomi og unner seg en fest, sier han.

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank er på sin side overrasket over at så mange syns at de bruker for mye penger på nyttårsfeiringen.

Hun trekker frem at gjennomsnittsnordmannen planlegger å bruke 1340 kroner på årets siste dag.

– Beløpet i seg selv er jo ikke avskrekkende, men det er kanskje noe med alle pengene som renner ut i hele desember på mat, pynt og gaver, og avsluttes med at man skyter opp fyrverkeri og spruter champagne til flere hundre kroner, sier hun.

Mer fra undersøkelsen: Så mye bruker vi på nyttårsaften Menn bruker 62 prosent mer enn kvinner på nyttårsfeiringen. De bruker i gjennomsnitt 1641 kroner, mens kvinner bruker 1014 kroner. De mellom 18 og 29 år skal bruke mest penger. De planlegger å bruke 1600 kroner, altså mer enn en gjennomsnittlig nordmann. De over 60 år bruker derimot 1085 kroner i gjennomsnitt på nyttårsfeiringen. Gjennomsnittsnordmannen planlegger å bruke 1340 kroner på årets siste dag. Folk på Østlandet og Vestlandet er de som bruker mest penger på nyttårsfeiringen i Norge. En gjennomsnittsnordmann i disse regionene planlegger å bruke henholdsvis 1650 og 1520 kroner. De med over 700.000 kroner i årslønn, bruker mest penger på nyttårsfeiringen. De planlegger å bruke i gjennomsnitt 1592 kroner. De som tjener mindre enn 300.000 kroner i året, skal i gjennomsnitt bruke 1121 kroner. De som er under utdanning planlegger å bruke mer penger på nyttårsaften enn de yrkesaktive. De planlegger å bruke 1774 kroner i gjennomsnitt, mot 1664 kroner. Selvstendig næringsdrivende skal bruke enda mer, 1892 kroner. 68 prosent av nordmenn har svart at mat og drikke er det de bruker mest penger på under nyttårsfeiringen. Samtidig svarer 40 prosent at de mener det brukes for mye penger på mat og drikke. Til sammenligning mener kun 21 prosent at det brukes for mye penger på fyrverkeri, mens 12 prosent trekker frem klær og sko. Undersøkelsen er utført av YouGov blant et representativt utvalg av 1010 nordmenn mellom 18 og 74 år mellom 31. oktober og 4. november i år. Svarene er hentet inn via en spørreundersøkelse på nett. Kilde: YouGov / Danske Bank.

Menn bruker mer penger enn kvinner

Ifølge undersøkelsen planlegger menn å bruke over dobbelt så mye som kvinner på nyttårsfeiringen.

– Dette tror jeg vi i stor grad kan tilskrive én ting, nemlig fyrverkeri, sier Motzfeldt.

Kvinner har tradisjonelt sett ikke vært veldig interessert i høye smell, store raketter og heftige batterier med futt og fres, mener hun.

Rølla er enig.

– Menn er nok generelt mer opptatt av fyrverkeri enn kvinner. De er muligens også mindre fornuftige enn kvinner når det kommer til forbruk og skal gjerne «slå på stortrommen» når det er nyttårsaften, sier han.

Østlandet ligger på topp

I undersøkelsen kommer det også frem hvilke regioner i Norge som planlegger å bruke mest og minst på nyttårsfeiringen.

Det er folk på Østlandet som tilsynelatende skal bruke mest, mens trøndere og nordlendinger skal bruke minst.

Rølla tror noe av grunnen til at Østlandet ligger på topp, er at det er flere byer og tettsteder der – og dermed flere mennesker.

– Det er god økonomi og optimisme blant folk, som igjen gjør at det er lett å åpne lommeboken i forbindelse med fest, sier han.

Dette bruker vi mest penger på

Ifølge undersøkelsen er mat og drikke det aller flest nordmenn bruker mest penger på.

– Jo eldre man blir, desto mer kvalitetsbevisst blir man på mat og drikke, og jo mer ønsker man å unne seg. Dermed stiger summen man bruker på dette i takt med alderen, sier Rølla.

Til sammenligning er det kun fem prosent som svarer at fyrverkeri er det de vil bruke mest penger på knyttet til nyttårsaften.

– Antrekk, fyrverkeri og champagne på handlelisten

Klær og sko er noe de færreste trekker frem som det de bruker mest penger på, men det er én gruppe som gjør dette i mye større grad enn resten av befolkningen.

Det er personer i alderen 18 til 29 år.

Denne aldersgruppen er dessuten dem som planlegger å bruke aller mest penger på å feire nyttårsaften.

– De unge skal gjerne på nyttårsfest. Da står fort nytt antrekk, fyrverkeri og nok champagne på handlelisten. Nyttårsaften er for mange unge den viktigste festen i året, og da kliner de nok til med litt ekstra, sier Motzfeldt.