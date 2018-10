På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er endringene

Saken oppdateres.

Fra nyttår kan du se frem til mindre papirmølle når du skal søke om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene:

1. Frist for å søke om foreldrepenger

Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler.

2. Trenger ikke terminbekreftelse

Gravide som har en arbeidsgiver, trenger fra slutten av oktober 2018 ikke å legge ved terminbekreftelse. Det gjelder både de som skal ta ut foreldrepenger i 2018 og i 2019.

3. Trenger ikke inntektsopplysninger

Starter foreldrepermisjonen i 2019, behøver arbeidstagere heller ikke å legge ved skjema for inntektsopplysninger. Det skal arbeidsgiveren sende digitalt til NAV fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no. Egne regler gjelder for frilansere/selvstendig næringsdrivende.

4. Nye beregningsregler

Skal du starte foreldrepengeperioden 1. januar 2019 eller senere, gjelder også nye beregningsregler. Beregningsgrunnlaget for foreldrepenger skal fastsettes som en månedsinntekt.

Som hovedregel skal månedsinntekten fastsettes ved å bruke et gjennomsnitt av inntekten du har hatt de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Vil du vite mer om de nye beregningsreglene, kan du lese på NAVs nettsider.

5. Forventes også endringer av mødre- og fedrekvoten fra nyttår

Fra 1. juli ble det innført en tredeling av foreldrepengeperioden ved 100 prosent uttak. Ifølge den nye tredelingen har mor og far har 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles etter eget ønske.

Nå er det kommet en proposisjon (forslag til lovvedtak) til Stortinget om at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak. I forslaget ønskes det at mødre- og fedrekvoten økes til 19 uker ved 80 prosent uttak, og at det da er 18 uker igjen som kan fordeles mellom mor og far etter eget ønske. Gjeldende regelverk er 15 uker hver til mor og far, og 26 uker til fordeling etter eget ønske.

Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslaget 5. oktober 2018, og foreslår at endringene skal være gjeldende i tilfeller der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

