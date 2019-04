Nyte påskesolen? Dette bør du vite dersom du har tenkt å bruke fjorårets solkrem.

Visste du at flere vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet må tas hvert tiende år? Her er fem spørsmål og svar om vaksiner

Påsken nærmer seg, og det er meldt strålende vær i store deler av landet. Like viktig som appelsin og Kvikk Lunsj i ryggsekken, er solkremen.

Dersom man blir solbrent, øker risikoen for hudkreft. Solkrem er ett av tiltakene som hjelper godt mot solbrenthet – nest etter å holde huden borte fra solen.

Seniorrådgiver Rune Jemtland er tydelig på at solkrem må til i mengder. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å kontrollere at bransjen overholder den norske kosmetikkforskriften.

– Den vanligste årsaken til mangelfull beskyttelse er fortsatt at folk bruker for lite solkrem på utsatte steder, ofte bare en fjerdedel eller halvparten av anbefalt mengde. De smører seg heller ikke ofte nok, sier Jemtland.

Han anbefaler å smøre regelmessig og rikelig.

– En håndfull krem til hele kroppen må til for å få beskyttelsesfaktoren som står på solkremen. Har du badet eller svettet bort kremen, bør du smøre deg på nytt.

Føflekkreft i Norge Føflekkreft (melanom) er den mest alvorlige formen for hudkreft. Vi er blant de landene i verden som har størst forekomst av føflekkreft. I 2017 fikk 2222 personer i Norge krefttypen. Rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Kilde: Kreftforeningen og Kreftregisteret

Bruke fjorårets solkrem? Se etter dette symbolet

Lurer du på om solkremen som står i skapet fra i fjor kan brukes i år? Trikset er se etter et spesielt merke på kremen.

– Solkremens holdbarhetstid ved åpnet emballasje angis med et «krukke-symbol» på produktet. Det forteller deg hvor mange måneder produsenten garanterer at produktet skal virke optimalt etter å ha blitt åpnet første gang, forklarer Jemtland.

Han legger til:

– Har du en solkrem fra i fjor, kan den fortsatt brukes, men solfilteret er kanskje ikke like effektivt lenger.

Oppbevaring av kremen har betydning

Like viktig som å sjekke «krukke-symbolet», er å oppbevare kremen på riktig måte. Lagringsforholdene påvirker nemlig holdbarheten.

– Over tid vil solkremen brytes ned. Det skjer raskere ved lagring under ugunstige betingelser, som for eksempel høy temperatur, høy luftfuktighet og direkte sollys. Det gir redusert beskyttelse mot UV-stråling, økt risiko for infisering med bakterier og sopp og dannelse av allergifremkallende nedbrytningsprodukter, sier Jemtland.

Misfarging og dårlig eller harsk lukt er typiske kjennetegn på at solkremen må kastes. Dersom kremen skiller seg, er tyntflytende eller kornet, bør den heller ikke brukes.

– Solfilteret vil også gradvis miste sin effektivitet, men solkrem fra i fjor kan vanligvis fortsatt brukes. En solkrem som tidligere hadde solfaktor 30 når den ble kjøpt, kan etter holdbarhetsdatoen utløper «aldres» til å bli solfaktor 20 eller 15 over tid, forklarer han.

Kreftforeningens solråd

1. Begrens tiden i solen – unngå å bli solbrent

Din beste solbeskyttelse er å være mindre i den sterke solen midt på dagen. Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, og beskytt deg hvis den er 3 eller høyere.

2. Bruk klær og skygge som beskyttelse

Klær, noe på hodet, solbriller og skygge beskytter mot solstråling. Solbeskyttelse er ekstra viktig når du er vinterblek og hvis du har lys hud og rødt eller lyst hår.

3. Bruk solkrem med minimum faktor 15

Ingen solkrem beskytter 100 prosent, så ikke vær lenge i sterk sol selv om du har smurt deg. Kremen gir best effekt hvis du smører deg rikelig før du går ut, gjerne to ganger på utsatte steder. Bruk minimum solfaktor 15 og i solrike land 30 eller høyere. En håndfull krem til en hel kropp må til for å få faktorbeskyttelsen. Du bør smøre på nytt hvis du har badet eller svettet mye.

