På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Ønsker du å stå imot trenden med internasjonale navn og heller velge et som har vært brukt i Norge i kanskje 1000 år eller mer?

Lenger ned i saken finner du gode forslag – uansett hva som er bakgrunnen for at du leter etter norske og nordiske navn.

– Dette er navn med opprinnelse i vikingtiden og middelalderen. Vi deler navnene i to hovedgrupper: dialektformer og modernisering/gjenbruk av gamle navn, forklarer navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

Litt navnehistorie ...

Navnene som var i bruk i vikingtiden, hadde gammelnorsk og/eller norrønt opphav. Da norsk talemål begynte å endre seg etter middelalderen, endret også navnene seg. For eksempel ble Arne til Ådne og Åne, Torgeir til Terje og Tarjei. Disse dialektformene var de som var vanligst i bruk fra 1300-tallet til 1800-tallet.

Gradvis kom også kristne navn i bruk, og de utgjorde etter hvert rundt halvparten av navnene som ble brukt i Norge.

På 1800-tallet blomstret nasjonalromantikken, og man ønsket å hente tilbake de gamle navnene i sin originalform eller noe som lignet originalformen. Det gamle navnet Ivar ble foretrukket over dialektformen Iver, for eksempel, og Øyvind/Øivind i stedet for Even. Denne trenden med å bruke navn som lignet originalene, var vanlig inn på 1900-tallet.

– Begge typene navn kan godt brukes nå. Dialektformene oppleves nok som eldre og dermed mindre oppbrukt nå, men snart er det tid for et nytt oppsving også for de gamle navnene som ligner originalnavnene. Det er få navn i denne artikkelen som oppleves som oppbrukt, sier Utne.

Navn fra gammel nordisk mytologi

Fra sent på 1900-tallet har foreldre jaktet på navn fra nordisk mytologi. Noen av navnene har allerede vært så mye i bruk at de er på vei nedover listene igjen. Men det finnes mange å ta av, og foreldre gjenoppdager stadig nye navn.

– Få av navnene under er mye brukt. De er greie å velge for foreldre som vil ha navn som er litt vanlige eller litt sjeldne. De er hverken i toppen eller bunnen av listene. Det finnes mange flere mytologiske navn for dem som vil lete litt, sier Utne.

Navnene på vei opp er først og fremst Odin og Thor. På vei ned finner vi Trym, Brage og Frøya. Navn som har holdt seg mer stabilt, er Alf, Ask, Balder, Loke og Tor for gutter og Edda, Embla, Freja, Freyja, Frøy, Idun og Idunn for jenter.

Noen dyrenavn er så velkjente at vi ikke lenger knytter navnet så sterkt til dyret, for eksempel Bjørn. Andre dyrenavn har ikke vært like mye brukt:

– Hauk, Ravn og Varg blir tatt i bruk på ny nå, sier Utne.

Her er tips til helnorske navn:

Guttenavn:

Alf

Amund

Are

Arild

Arne

Arvid Asbjørn

Ask

Askild

Aslak

Atle

Audun

Aune

Balder

Bjarne

Bjørn

Bjørnar

Brage

Brynjar

Bård

Carl

Dag

Egil

Eilev

Eilif

Einar

Eivind

Eldar

Elling

Endre

Erlend

Erling

Eskil

Eskild

Espen

Esten

Even

Finn

Fridtjof

Gard

Gaute

Gjermund

Gunnar

Haldor

Halldor

Hallvard

Halvard

Halvor

Harald

Hauk

Helge

Hjalmar

Håkon

Håvard

Ivar

Jaran

Jarand

Jarl

Jarle

Joar

Jostein

Kjell

Knut

Kolbjørn

Kyrre

Kåre

Leif

Loke

Magne

Narve

Nore

Odd

Odin

Ole

Olaf

Olav

Olve

Omar *

Preben

Ragnar

Ravn

Reidar

Roald

Rolf

Runar

Sigbjørn

Sigmund

Sigvald

Sigve

Sixten

Sjur

Snorre

Solan

Sondre

Steinar

Stian

Sturla

Styrk

Sune

Svein

Sveinung

Sølve

Tage

Tallak

Tarjei

Tellef

Terje

Thor

Thorbjørn

Thorvald

Tor

Torbjørn

Tord

Tore

Torgeir

Torgrim

Torje

Torjus

Tormod

Torstein

Torvald

Trond

Truls

Trym

Tørres

Varg

Vebjørn

Vegar

Vegard

Vemund

Vidar

Viggo

Øystein

Øyvind

Åsmund

* – Man regner med at Omar har flere opphav – også et gammelt norsk. Man tror Omar ble til at navn som begynte på Om, for eksempel Ommund, og endingen -ar som finnes i blant annet Ivar. Bruken tidlig på 1900-tallet i Norge kan dels være fra gammelt norsk opphav, eller inspirert av det arabiske navnet Omar, sier Utne.

Jentenavn:

Astri

Astrid

Bjørg

Dagny

Due

Edda

Eir

Eira

Eiril

Eirill

Eivor

Embla

Evine

Freja

Freya

Freyja

Frøy

Frøya

Frøydis

Gunhild

Guri

Idun

Idunn

Inga

Ingebjørg

Ingunn

Juni

Jorunn

Hilde

Ingrid

Ingvild

Lilja

Lilje

Linn

Liv

Live

Ragna

Ragnhild

Randi

Signe

Sigrid

Sigrun

Siren

Siri

Siril

Solveig

Tiril

Tirill

Tove

Unni

Vår

Vårin

Åsa

Åshild

Åsne

Åsta

