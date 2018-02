På jakt etter et sjeldent navn?

Saken oppdateres.

Hva med en liten Bjørg, Åsne eller Albertine? Eller Malte, Tørres eller Hauk?

Felles for disse navnene er at de ble gitt til ti eller færre nyfødte i fjor.

Venter dere barn og ønsker at poden ikke havner i barselgruppe, barnehage eller klasse med andre med samme navn - denne artikkelen kommer dere til unnsetning.

Vi har fått listene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over de minst brukte navnene i 2017.

Det vil si – navnene brukt av tre eller færre offentliggjøres ikke.

Så dette er navn som bare fire til ti barn fikk i fjor.

Nylig publiserte SSB oversikt over de mest populære navnene for nyfødte i fjor. Jakob og Sofie tronet på toppen.

Kjente, men ikke gamle nok

Felles for mange av navnene er at de enten er utenlandske og fortsatt fremmede i Norge, eller at de bruker uvanlige skrivemåter av vanligere navn.

En del av navnene er også kjente, men kanskje ikke gamle nok til å være populære igjen. Når det er sagt, er det mange gode forslag for deg som ønsker at barnets navn skal skille seg litt ut.

– Det er lite oppsiktsvekkende i toppen, men mange spennende navn lenger ned på listene, sa Utne om Sveriges navnestatistikk tidligere denne uken.

Navn med riktig klang

Noen navn klinger bedre i ørene enn andre, og dette handler ofte om moter som varier i en generasjon.

Ett trekk ved navnetrendene nå er bruk av to vokaler ved siden av hverandre inne i navnene.

Eksempler på slike jentenavn er Mikaela, Eleanor, Leana, Leandra, Eleonora, Leonie, Theoline, Arianna, Diabora, Lilianna, Siena, Mariella, Liepa, Liona og Eloise. Eksempler på guttenavn er Natanael, Raphael, Oleander, Leopold, Theodore, Eliam, Lion, Orion, Eliot, Yoel og Amanuel.

Mange navn på listen har også like endinger. Noen også med to vokaler sist i navnene, for eksempel jentenavnene Adea, Aleah, Anea, Bea, Enea, Nea, Neah, Milea, Mileah, Timea, Amelia, Amilia, Antonia, Bitania, Dalia, Dania, Daria, Gloria, Klaudia, Kristiane, Lia, Lilia, Malia, Melia, Milia, Ovidia, Safia, Talia, Thalia, Tia, Tilia, Lucie, Othelie og Otilie. For guttene er eksempler Elio, Antonio og Mario.

Andre populære endinger for gutter er -ander som i Evander, Elander, Chrisander og Xander, og -us som i Matteus, Amadeus, Sofus og Darius. Mange jentenavn slutter på -ja, som Katja, Yrja, Elija, Enja, Gabija, Meja, Selja, Teja, Tilja, Amelija, Anastassija og Anstazja.

Den populære konsonanten

N er en populær konsonant for tiden, og særlig sammen med i og a eller e.

Eksempler på guttenavn i denne trenden er Damian, Sofian, Darian, Lorian (kjent fra Star Wars), Timian, Adian, Milian, Tian, Kaspian og Elvin. For jenter er det Larin, Sabrina, Adina, Madina, Sabina, Emina, Yasmina, Serina, Valentina, Elvine, Evine, Regine, Amine, Odine, Albertine, Bertine, Indine, Karine, Pauline, Jasmine, Aminda, Angelina, Michalina, Adeline, Emeline og Meline.

Interessert i å lese om at bibelske og muslimske navn er i vinden, hvordan innvandrere til Norge tenker rundt navnevalg eller hvordan vi henter inspirasjon fra kontinentet eller USA? Les fullstendig artikkel her.

Brukt av 4

Guttenavn 2017:

Adomas, Adrians, Aleksandr, Alrik, Andi, Anthony, Are, Ares, Asim, Askild, Benyamin, Bogdan, Bryan, Charles, Dan, Danas, Danny, Dante, Darian, Darin, Daud, Domas, Elio, Embret, Embrik, Enok, Esey, Esten, Evald, Farhan, Finley, Francis, Gabrielius, Gjermund, Haider, Haldor, Hamdan, Hamsa, Hector, Ingmar, Ishak, Jona, Josva, Kaleb, Karim, Kenan, Konstantin, Kristupas, Ksawery, Lawand, Lorian, Maksim, Malek, Marselius, Mateusz, Millian, Mosa, Munir, Narve, Neitas, Noar, Nolan, Nore, Osman, Sem, Senay, Sigbjørn, Sigvald, Sigvart, Sofian, Stellan, Sune, Taim, Trond, Tørres, Valdemar, Vlad, Xander, Yakob, Yaqub, Yasir, Øyvind

Jentenavn 2017:

Adea, Adeline, Adina, Adna, Aimee, Ajla, Alaa, Alara, Alaya, Albertine, Alexa, Alin, Aliyah, Ameli, Amen, Aminda, Amirah, Anasstasija, Anika, Anisa, Annabel, Arianna, Ashley, Augusta, Azra, Berit, Betel, Bianka, Billie, Bitania, Bjørg, Brita, Catalina, Cora, Daniella, Dania, Daria, Diabora, Elaf, Elinor, Elmira, Elna, Eloise, Emmely, Enea, Esila, Flora, Frøy, Frøydis, Gerda, Gia, Guri, Harriet, Haylie, Heba, Helin, Igle, Indie, Indine, Ingunn, Irma, Imelin, Izabele, Janne, Jore, Jorunn, Judith, Kaia, Kanutte, Klaudia, Larin, Larissa, Layan, Leah-Sofie, Leen, Leila, Lene, Leyla, Lidya, Lijana, Lili, Lilian, Lilianna, Liona, Liyana, Madikken, Madina, Magdalena, Maha, Mahnoor, Mailinn, Maira, Majken, Marianne, Mariella, Martina, Mayar, Meja, Melek, Melisa, Melita, Michalina, Milia, Mimmi, Miray, Moa, Mumtaz, Mynthe, Nadin, Naya, Neah, Nell, Nella, Nour, Odine, Olga, Olina, Olive, Otilia, Randa, Randi, Riham, Roza, Ruby, Rufta, Sabina, Sabirin, Safia, Samiya, Selja, Shahad, Siena, Siham, Sirin, Sundus, Susanna, Tasnim, Tilja, Timea, Tyri, Vendela, Veslemøy, Vilte, Yasmina, Yrja, Zarah

Brukt av 5

Guttenavn 2017:

Abdimalik, Ajdin, Albin, Almar, Amanuel, Andrei, Aren, Artur, Astor, Atlas, Baran, Bruno, Brynjar, Bård, Cedric, Chris, Collin, Constantin, Darius, Eilert, Eliot, Elon, Emmet, Evan, Eyad, Ezekiel, Frank, Fridtjof, Halldor, Hampus, Haron, Hektor, Henos, Henri, Hilmar, Hussain, Ishaq, Jamal, Jarle, Jason, Jim, Joud, Karol, Kolbjørn, Kyrre, Leonel, Leopold, Levin, Lian, Lion, Mahamed, Mahmoud, Malte, Marinius, Mario, Markas, Marley, Marvin, Matei, Micah, Michal, Morgan, Naod, Natanael, Nico, Nikola, Nilas, Noor, Oliwer, Omer, Oskaras, Raphael, Rayyan, Roald, Rolf, Saad, Sayed, Sixten, Sofus, Sufyan, Sveinung, Tajus, Tellef, Tobiasz, Tomasz, Torgrim, Torje, Tymoteusz, Ville, Willy, Yahye, Zazan, Yonas, Yonis, Yousuf

Jentenavn 2017:

Amara, Anastazja, Anea, Angelina, Annabell, Anni, Antonia, Asiya, ayad, Ayesha, Bahar, Barbora, Beate, Celia, Dalia, Dana, Due, Edel, Eden, Eleanor, Emeli, Emelie, Enja, Erina, Evine, Gabrielle, Haley, Hanan, Hilde, Hiyab, Iqra, Ivy, Jenni, Jennifer, Karine, Katja, Kjersti, Leandra, Leni, Lidia, Lila, Lilia, Louisa, Lova, Lucie, Mai, Medina, Melia, Melody, Migle, Mikaela, Muna, Nika, Olivia, Patricia, Patricja, Rebeka, Regine, Sadaf, Sama, Sannah, Selena, Shilan, Sigrun, Sila, Smilte, Snit, Stephanie, Susanne, Tara, Theoline, Tilla, Tone, Ugne, Unni, Yara, Zoey, Åsta

Trenger du ytterligere inspirasjon? Her er topp 50 jente- og guttenavn for 2017.

Brukt av 6

Guttenavn 2017:

Adian, Ahil, Ajan, Aleks, Antonio, Arham, Arnas, Asbjørn, Atle, Caleb, Carlos, Dani, Egil, Elander, Eliam, Elling, Emmet, Hasan, Ingvar, Joar, Kenneth, Khaled, Kjell, Laar, Lennox, Lewis, Logan, Lorenzo, Ludwig, Mark, Marko, Marwan, Maxim, Milosz, Patryk, Reidar, Rokas, Salim, Santiago, Styrk, Tauras, Tommy, Zain

Jentenavn 2017:

Adelia, Ahlam, Aileen, Aina, Alvira, Amal, Amaya, Amilia, Amna, Anny, Birgit, Bjørk, Kristiane, Eir, Emeline, Emina, Emmelin, Gabriela, Gabriele, Guste, Henni, Joanna, Juno, Kayla, Kiara, Lovisa, Lærke, Malak, Manha, Matylda, Michaela, Milana, Milea, Munira, My, Nel, Rosa, Serina, Sia, Silvia, Teja, Thyra, Tilia, Tove

Brukt av 7

Guttenavn 2017:

Amandus, Arijus, Arild, Ayaan, Ben, Barnard, Bernhard, Borys, Cedrik, Damian, Dawid, Denis, Dominik, Feliks, Hussein, Jamie, Jasper, Kai, Kåre, Leif, Malik, Miguel, Miran, Nahom, Nohr, Oleander, Richard, Terje, Theodore, Theon, Tian, Tormod, Troy, Yacqub

Jentenavn 2017:

Afnan, Agnete, Ailin, Alette, Alisha, Aliya, Amine, Amy, Anita, Anneli, Anya, Ariam, Bea, Bertine, Efrata, Elif, Elija, Ema, Fie, Gabija, Gelila, Halima, Helen, Ivi, Julianne, Karin, Katrine, Lamar, Leonie, Liepa, Malia, Margit, Melanie, Meline, Noomi, Ophelia, Philippa, Sana, Selda, Talia, Ulrikke, Villemo, Vår, Zoe, Åsne

Brukt av 8

Guttenavn 2017:

Adem, Amadeus, Amar, Armin, Bjarne, Eik, Elvin, Emin, Enzo, Hauk, Isa, Jarl, Jokubas, Jostein, Leonardo, Majus, Maksymilian, Mikal, Muad, Musab, Orion, Pål, Ravn, Sylve, Torben, Truls, Wojciech, Yahya, Yasin, Yoel, Yunus

Jentenavn 2017:

Adela, Agathe, Aila, Aleah, Aliza, Amalia, Auguste, Ayra, Beatrice, Carla, Celin, Eileen, Eldana, Emmie, Freya, Gloria, Hilma, Inaya, Jannat, Jasmine, Leana, Lin, Linda, Luca, Lucia, Luka, Magnhild, Marielle, Marikken, Marwa, Mathilda, Millie, Nanna, Nea, Otilie, Ovidia, Paulina, Pauline, Samantha, Samira, Selihom, Tala, Thalia, Therese, Tilda, Tina, Vida, Åshild

Brukt av 9

Guttenavn 2017:

Abdul, Arn, Dominykas, Dylan, Edvald, Emilis, Evander, Frans, Hashim, Henryk, Idris, Igor, Ismail, Jack, Jayden, Joris, Joshua, Louie, Luke, Mike, Mohamas, Preben, Ruben, Salman, Samir, Samson, Steffen, Sven, Timian, Vinjar, Yosef, Younes

Jentenavn 2017:

Amelija, Anastasia, Arsema, Asta, Cassandra, Cecilia, Cecilie, Dagny, Daniella, Eirill, Eliza, Elle, Emely, Era, Evelin, Eveline, Fredrikke, Hafsa, Ingebjørg, Ive, Jennie, Kamila, Karolina, Lia, Marina, Marit, Marlene, Monika, Nela, Rita, Sabrina, Selin, Sonia, Tia, Tindra, Tonje, Ulla, Wiktoria, Zelda

Brukt av 10

Guttenavn 2017:

Abdullahi, Aras, Arvid, Auhustas, Ayan, Brynjar, Chrisander, Helge, Hjalmar, Kaspian, Khalid, Luis, Magne, Matteus, Mattias, Maximillian, Solan, Tom, Tristan, Tymon, Ådne

Jentenavn 2017:

Adine, Anniken, Athena, Eleonora, Elvine, Gina, Grace, Gunhild, Ines, Isa, Isra, Jana, Kira, Konstanse, Mileah, Milly, Oliwia, Othelie, Pola, Ragna, Rania, Sidra, Simona, Stina, Thilde, Valentina

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.