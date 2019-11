Roar Ulvestad kuttet ut sosiale medier for godt: Slik forandret det livet hans

Før kunne Roar Ulvestad lese en hel bok i strekk. Etter hvert kunne han ikke lese mer enn én side av gangen uten å ta opp telefonen. Måtte han på do om natten, sjekket han mail og Twitter i samme slengen. Satt han i et møte, kjente han på en kraftig uro over ikke å kunne se på varsler og meldinger som lyste på skjermen. Tidsbruken og trangen til å delta digitalt gikk utover alle døgnets timer.