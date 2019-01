Så mye av pengene går faktisk til Røde Kors

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Saken oppdateres.

32,5 prosent av pengene i Pantelotteriet går til Røde Kors, ifølge Pantelotteriets egen nettside. Selv om det står på nettsiden, er det ikke alle som er klar over dette.

Vi har snakket med ti personer ved panteautomatene i Meny Oslo City og Rema 1000 i Torggata. Kun én var i nærheten av å vite svaret.

– De opplyser altfor dårlig om det, sier Tor Arne Skotnes, som visste at andelen lå mellom 30–40 prosent.

– Jeg forventer 90 prosent, men siden du spør er det vel nærmere 50, sier Per Bryhn.

Når vi forteller ham om den reelle andelen, blir han overrasket.

– Det er for dårlig. Altfor dårlig.

Silje Ganger er enig.

– Jeg har hittil brukt Pantelotteriet hver gang, fordi jeg trodde alt gikk til Røde Kors. Men det er det slutt på nå, sier hun.

Bryter ingen regler

Turid Søgnen, rådgiver i Lotteritilsynet, sier at Pantelotteriet ikke bryter noen regler.

– Minimum 50 prosent av lotteriets omsetning etter fradrag for gevinster, skal gå til organisasjonen som har tillatelsen. For Pantelotteriet utgjør dette omtrent 32–33 prosent av brutto inntekter, sier hun.

Lotteritilsynet setter krav til hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for brukeren. Dette gjør de i tillatelsen Pantelotteriet har fått.

– Lappen på automatene oppgir minimumsopplysningene. De som ønsker ytterligere informasjon, finner dette på lotteriets hjemmeside, sier rådgiveren.

Slik fordeles pengene:

35 prosent går til premier.

32,5 prosent går til Røde Kors.

22,75 prosent går til Pantelotteriet AS, hvor Røde Kors eier 40 prosent og Olav Thon Gruppen eier 60 prosent.

9,75 prosent går til butikkene for å håndtere lotteriet.

Mener det er tydelig nok

Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors er overrasket av reaksjonene til folkene vi har snakket med.

– De eneste kommentarene vi har fått, er at folk mener det er for liten sannsynlighet for å vinne. Vi er stolte over at Pantelotteriet er et av lotteriene der lavest andel går til premiepenger og mest til formålet.

Mjærum sier at de ikke er pålagt å opplyse om hvor alle pengene går, på selve panteautomatene.

– Vi kan selvfølgelig se på hvordan vi kan informere enda bedre, sier han og legger til:

– Det bør jo ikke komme som en overraskelse over at en del av pengene går til premiepenger og så videre.

32,5 prosent står igjen etter premier og penger til Røde Kors er trukket fra. Av disse går 22,75 prosent til Pantelotteriet AS og 9,75 prosent til butikkene.

– Det er ikke slik at en butikk automatisk velger å ha et pantelotteri. Derfor får de 9,75 prosent som et insentiv for å ha pantelotteriautomater, sier Mjærum.

Pengene til Pantelotteriet AS brukes til å administrere lotteriet. Derfor går ingen av pengene til Røde Kors bort i administrative utgifter, ifølge Mjærum.

– Av de pengene som går til Røde Kors, går alt til å drifte vårt arbeid. Halvparten går til lokalforeningen der automaten står, og halvparten til Røde Kors sentralt.

Han påpeker at Pantelotteriet er et av de mest inntektsbringende tiltakene i Røde Kors.

– Lotteriet er en fantastisk suksesshistorie og en veldig effektiv måte å samle inn penger på.

Ikke det samme som vanlig innsamling

Innsamlingskontrollen (IK) er den eneste aktøren i Norge som kontrollerer innsamlingsaktiviteter. For å få godkjenning, kreves det at minst 65 prosent av innsamlede midler går til oppgitt formål.

Men dette gjelder ikke Pantelotteriet.

– Lotterier, som faller inn under lotteriloven, regner vi ikke som innsamling, sier Trond Løkke, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Innsamlingskontrollen.

– I motsetning til å gi en gave, har giveren ofte andre motiver for å delta i slike lotterier, avslutter han.