Skal du lage lussekatter? Her er safran billigst.

Her er det over en halv meter snø

Saken oppdateres.

Julen nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse er det særlig ett krydder du bør ha i hus, ifølge ekspertene.

Safran. Det gule krydderet som gir den herlige smaken og fargen til retter som paella, bouillabaisse og risotto. Og ikke minst – lussekatter, som tradisjonelt serveres den 13. desember.

Men det er stor forskjell på krydderet som omtales som «verdens dyreste» – både når det kommer til kvalitet og pris.

Et prissøk på krydderet viser at det koster 43,70 kroner for 0,5 gram med safran hos kolonial.no. Det tilsvarer en kilopris på hele 87.400 kroner.

Hos Vitusapotek er prisen enda høyere - faktisk den dyreste vi kunne finne. Der koster det koster hele 179,90 kroner for 1 gram malt safran. Det betyr at kiloprisen ligger på hele 179.900 kroner.

Se vår store prisoversikt lenger ned i saken.

– En smak som industrien ikke klarer å kopiere

Tar man seg en tur i butikken vil man finne både safranpulver og safrantråder. Hva skal man velge?

– Safrantråder! Ofte er det slik at safranpulveret er innmalt med andre ingredienser. Når safran er så dyrt som det er, gjelder det å kjøpe rene safrantråder.

Det er ordene til den kjente kokken Arne Brimi.

– Safran er et magisk krydder. Det har en smak som industrien ikke klarer å kopiere. Her er det ikke bare fargen, men smaken som er interessant, sier Brimi.

Bake-ekspert Marit Røttingsnes Westlie går under navnet «Fru Timian». Hun står blant annet bak en matblogg med samme navn, og flere matbøker.

I likhet med Brimi har hun alltid sverget til safrantråder i lussekattbakingen.

– Safranpulver er helt ukjent for meg. Men safrantråder må knuses eller bløtlegges før det kan brukes, og sånn sett tenker jeg at pulver bør fungere fint.

– Noen erstatter også safran med gurkemeie i lussekatter. Er det å anbefale?

Nei, mener Brimi.

– Gurkemeie kan gi en tilsvarende farge til lussekattene som safran, men det gir ulik smak. Man må ikke fuske med lussekattene nå før jul. Da er det ikke sikkert nissen kommer, sier Brimi.

Westli er på sin side ikke like streng.

– Gurkemeie bidrar til den gule fargen som lussekattene skal ha, men den vil ikke gi den samme type smaken som safran gir. Men det er ikke alle som er like glad i den kraftige safran-smaken. Derfor tenker jeg at en kan bruke det som passer best for en selv.

Alle butikkene er sjekket i Oslo sentrum. Obs! Vi var også innom Coop Xtra, Bunnpris og Life. Ingen av disse hadde safran i sitt sortiment da vi sjekket prisene torsdag 6. desember.

Fru Timians oppskrift på lussekatter

Ingredienser til 20 lussekatter:

100 g romtemperert smør

600 g hvetemel

1 dl sukker

½ ts bakepulver

¼ ts salt

3 ½ dl melk

50 g gjær

10–15 safrantråder eller 1 ½ ts gurkemeie

1 neve rosiner til pynt

1 egg til pensling

Slik går du frem:

Smuldre smøret i mesteparten av melet. Bland i resten av det tørre, men la det være igjen litt hvetemel.

Knus safranen i en morter sammen med 1 sukkerbit, eller løs den opp i 3 ss kokende vann før du har den oppi deigen (Gurkemeien tilsetter du samtidig med hvetemelet).

Varm melken til den er fingervarm og rør ut gjæren i den. Bland alt godt. Søt gjærdeig skal ikke eltes for lenge, da risikerer du at det ferdige resultatet blir seigt.

Tilsett nok mel til at deigen akkurat løsner fra bollen. Ha i bare litt mel av gangen slik at du har kontroll på at deigen ikke blir for fast.

Dekk bollen med et klede og la deigen heve til dobbel størrelse. Det tar ca. 40 minutter. Deigen skal stå lunt og ikke få trekk på seg.

Når deigen er ferdighevet første gang, har du litt mel på bakebordet og slår den ut. Kna den sammen en gang før du deler den opp i 20 like store emner.

Etterhev lussekattene i ca. 20 minutter under et klede. Sett stekeovnen på 225 grader.

Pensle lussekattene dem med sammenpisket egg før du setter stekebrettet midt i ovnen og steker dem i 12–14 minutter. Følg med for alle stekeovner steker forskjellig. La dem avkjøles på en rist.

Fru Timian har også laget en vri på de tradisjonelle lussekattene. Se oppskriften på hennes lussesnurrer her.