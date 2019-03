Slik støtter du barna i klimakampen

Slik svindler nordmenn på forsikringen: Denne kvitteringen har flere kvinner brukt for å få tusenlapper tilbake for «stjålet» luksusveske.

Tusenvis av skoleelever fra hele landet samlet seg i dag til politisk protest for klimaet. I Oslo møtte anslagsvis 10.000 barn og unge opp til demonstrasjon utenfor Stortinget. Opp mot 20.000 elever har engasjert seg nasjonalt.

Inspirasjonskilden er den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. 16-åringen, som forrige uke ble nominert til Nobels fredspris, har det siste året blitt verdenskjent for engasjementet sitt. Hun har ved flere anledninger kritisert verdensledere og politikere for ikke å gjøre nok for å bekjempe miljøproblemene.

– Unge er villige til å ofre mye for miljøsaken

Journalist i Aftenposten, Ole Mathismoen, har i over 30 år hatt miljø-, energi- og klimaspørsmål som spesialområde. Han har skrevet flere bøker om tematikken. Tre av hans egne barn deltok i dag i den nasjonale klimastreiken – på eget initiativ.

– Jeg nevnte ikke streiken for dem, dette var noe de fant ut av på egen hånd. Det er viktig at engasjementet kommer fra dem selv.

Han mener streiken viser at ungdom er villig til å gjøre det mest dramatiske de vet om for å støtte en sak de tror på.

– De får ikke gyldig fravær for å streike, men de gjør det likevel. Ikke å møte opp på skolen er det mest alvorlige elevene kan gjøre. Det er deres måte å si ifra på.

Mathismoen tror vi ser starten på generasjon grønn.

– Barna er vokst opp med klimatrusselen. De fikk det inn i barnehagen, og den har vært med dem hele livet. De vet at klimaendringene blir verre og verre for hvert år, og at deres fremtid er truet.

Hvor mange skoler er det som egentlig har et ordentlig kildesystem? spør han.

– Elevene lærer om kildesortering i timen, så kommer friminuttet og de kaster alt søppelet i en og samme dunk. Slike ting gjør elevene frustrerte, og skolestreiken er deres måte å få ut denne frustrasjonen på.

Slik støtter du barnet ditt

Råd til foreldre av miljøengasjerte barn og unge:

1. La barna vise handling

– La barna handle på eget initiativ og la dem få lov til å mene. Ikke tving dem inn i din måte å gjøre ting på, sier Mathismoen.

2. Slutt å pynte på sannheten

– Vi voksne må slutte å lyve for barn og unge. Vi må slutte å si at vi er veldig bekymret for klimaendringene, men at politikerne gjør det de kan for å hindre dem. Barn er ikke dumme, og de avslører løgn og dobbeltmoral. De forstår mer enn vi tror, og de ser at det ikke gjøres nok, sier Mathismoen.

3. Vis respekt

– Vis barna respekt. «Ok, dette mener du, og jeg respekterer at du gjør dette» er et viktig budskap å gi, mener Mathismoen.

4. Vær åpen for positive initiativer

– Vær åpen for de ulike initiativene som settes i gang for miljøet, slik som klimastreiken. Ta problemene ned på barnas nivå, og vis at de selv kan bidra til endring.

5. Gå foran som et godt eksempel

– Det viktigste vi voksne kan gjøre, er å endre adferd. Voksne er gode på å være bekymret, og bare være det. Når barn er bekymret, vil de ha en løsning. Når det gjelder bekymringene rundt klima og miljø, trenger de hjelp fra oss til å vise at det går an å gjøre noe gjennom konkrete tiltak, sier Mathismoen.

– Trist å harselere med engasjementet

Natur og Ungdom står som arrangør av streikene sammen med støtte fra blant andre Grønn Ungdom, Miljøagentene, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Rød Ungdom.

Andreas Randøy i Natur og Ungdoms sentralstyre mener foreldre nå må støtte de kravene barn og unge har til politikerne.

– Det er viktig at foreldre viser respekt for at elevene bryr seg om miljøet. Det skulle også bare mangle. Det er både trist og umodent av voksne og harselere med engasjementet.

Daglig leder i Miljøagentene, Are Shaw Waage, mener det er avgjørende at foreldre bruker tid på å forklare hva miljøproblemet handler om og hva de kan gjøre.

– Vi vet at mange av våre medlemmer, som er barneskoleelever, har benyttet anledningen til å snakke med klassen sin om det som nå foregår.

Konkrete tiltak som kan gjøres hjemme:

Kutt ned på fly og bil

– Bestem dere for å droppe en av flyturene i sommer. La bilen stå, og gå i stedet sammen til butikken, råder Mathismoen.

Spis mindre kjøtt

– Jeg tror alle familien kan få til å spise mindre kjøtt, sier Randøy og får støtte av Waage:

– Kutt gjerne ned på kjøttforbruket, men forklar også barna dine hvorfor dere gjør det. Sett dere for eksempel inn i næringskjeden sammen.

Plukk søppel

– Plukk opp søppel på veien når dere går tur, eller ta med familien på strandrydding. Går du langs en strand, vil du ofte finne en død sjøfugl. Den kan man åpne og garantert finne plast, sier Waage.