Slik velger du trygge leker til babyen

Babyer putter nesten alt de kommer over i munnen og smaker på det. Det er deres måte å utforske verden på. Men hvordan kan du vite om materialer og kjemikalier som blir brukt i lekene ikke inneholder noen stoffer som kan være skadelige for babyen?

Foreldre er opptatt av innhold i leker

Det er blitt økt oppmerksomhet rundt potensielt farlige stoffer i leker. Leketøysbutikkene merker at foreldre er blitt mer bevisste.

– De er svært opptatt av om det er noen farlige stoffer i lekene. Spesielt til barn under 3 år, fordi så små barn ofte vil putte lekene i munnen, sier Category Manager Jimmy Olsson i TOP-TOY A/S, eierne av BR og TOYSA¨R¨US butikkene i Norge.

– Det kundene spør mest om er om leken kan vaskes i vaskemaskinen og hvilke materialer lekene er laget av, legger han til.

Ekstra strenge krav til leker for de minste

Det finnes et eget leketøysdirektiv som gjelder for hele Europa. Regelverket inneholder bestemmelser for hva leker kan inneholde som produsentene og importørene i Norge må følge.

Det finnes videre egne krav som gjelder kun for leker til barn i aldersgruppen 0–3 år, eller for leker som er beregnet for å puttes i munnen.

I Norge er det Miljødirektoratet som er ansvarlig for det som omhandler kjemikalier, hygiene og støy i leketøysforskriften.

– Dersom leker inneholder helseskadelige kjemiske stoffer som lekker ut når barna leker med dem, eller ved at de putter lekene i munnen, vil dette kunne før til helseskade på både kort og lang sikt. Derfor er enkelte stoffer forbudt i disse lekene, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Heidi Morka.

Leketøysforskriften Leketøysforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, hygieniske, brennbare og radioaktive egenskaper. Forskriften forvaltes av Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Formålet med forskriften er å forebygge at leketøy medfører helseskade. Leketøy skal være laget slik at barn eller andre ikke skal kunne bli skadet av leketøyet. Derfor må innholdet av kjemiske forbindelser i leketøy ikke kunne medføre noen risiko for menneskers helse, hverken på kort eller lang sikt.

Hva kan skje ved inntak av farlige stoffer?

Barn er mer sårbare for påvirkning av farlige kjemikalier enn voksne. Barn har liten kroppsmasse sammenlignet med en voksen, derfor vil de tåle mindre av stoffene og det vil være farligere.

– Det som kan være farlig er for eksempel inntak av stoffer som nitrosaminer, som er et stoff som kan virke kreftfremkallende, Bisfenol A og fosfororganiske flammehemmere kan blant annet skade forplantningsevnen og enkelte konserveringsmidler kan gi allergiske reaksjoner, sier Morka.

Det er viktig at lekene testes nøye før de selges i butikkene for å sjekke om det lekker ut noen kjemikalier. Men lekene sjekkes også på annen måte.

– Ved å teste lekene får vi undersøkt om det er noen små deler som sitter løst eller faller av slik at små barn kan plukke opp disse og sette dem i halsen, sier Olsson.

Se etter CE-merke

– Hvordan kan foreldre vite om lekene på leketøysbutikkene er sikre for babyen sin?

– Det er ikke mulig å se på lekene om de inneholder farlige stoffer eller ikke, men et lurt tips er å sjekke om lekene er CE-merket. Det skal alle leker være, sier Morka.

Men CE-merket er ingen godkjenning, kun produsentens egenerklæring om at lekene oppfyller relevante krav i regelverket om at de ikke inneholder forbudte stoffer eller er farlige på noen måte.

– Myndighetene i Europa arbeider kontinuerlig med å samle inn dokumentasjon for å kunne forby eller sette enda strengere grenser for flere farlige stoffer i leker, sier Morka.

