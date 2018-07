Stor brannfare i Norge og Europa: Dette bør du være oppmerksom på

Her er ekspertenes ferietips for parforholdet

Saken oppdateres.

– Det går ikke an å gardere seg mot alt. Men en god start er å vite hvilke regler som gjelder og nødtjenestens numre i det landet du befinner deg i, mener kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Andersen.

Andersen forteller at det ofte er strenge regler for å tenne opp bål, og at grilling kan være forbudt.

– Når det er veldig tørt, frarådes fjellturer i enkelte områder slik at man ikke pådrar seg unødvendig risiko, forklarer han.

Han forteller at man kan få vite hvilke områder som er skogbrannutsatte hos turistinformasjonen i landet. Både her til lands, og sørover i Europa har det oppstått skogbranner denne sommeren.

– Det er viktig at man ikke forårsaker, eller setter seg selv eller andre i fare.

Vant med brann

Andersen sier at myndighetene i landet man besøker har ansvar for sikkerheten. Landene vi nordmenn drar på ferie til, er ofte er vant med høy skogbrannfare om sommeren.

– De har godt utbygde varslingstjenester for brann, påpeker han.

Det første man må gjøre hvis man oppdager brann, er å opplyse nødetatene.

– Finn ut hva numrene til nødetatene er, og lagre dem på telefonen.

Vit hvor du er

– Når man befinner seg på fremmede steder er det viktig å orientere seg, sier brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Håvard Bakken.

Han mener at dersom man skal bo på hotell, bør man se etter rømningsveier eller alternative veier ut av bygget.

– Reglene for brannsikkerhet kan variere fra land til land.

Hoteller skal ha en form for varsling hvis det brenner. Likevel tipser Bakken om å ha med seg egen røykvarsler på reise.

– Har du med deg en røykvarsler, så vet du at den fungerer.

Bakken forklarer at dersom det skulle oppstå en brann om natten, så er det ikke sikkert at man våkner.

– Man blir gradvis sløvet ned av røyklukten, og kan sovne inn.

Føre var

Bakken mener det er mye som kan sjekkes på forhånd.

– Hvis du for eksempel er på en ferge, bør du orientere deg om hvor livbåtene og livvestene er. Når hendelsen oppstår, er det for sent.

Han påpeker at det er viktig å huske på at man aldri skal rømme gjennom røyken.

– Brannrøyk er farlig. All røyk har giftstoffer i seg, og kullos vil alltid være der. Det er meget giftig selv i små mengder. Kullos binder seg til blodet og tar plassen til oksygenet.

Ut på tur

Brannfaren er stor rundt om i landet vårt. Det varme været gjør at mange ferdes utendørs.

– Hvis du er ute på tur i norsk terreng og det oppstår en brann, bør du varsle tidlig og vite posisjonen din, sier Bakken.

Et tips er å laste ned 113 appen som er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hvis du bruker denne og ringer 110, så får de posisjonen din.

– Dersom det brenner i skogen, så er det viktigste å varsle og å komme seg vekk. Gå da med vinden mot deg, sier han.

Skogbrannsmekker

Bakken forteller at hvis du kommer over brann på gressmark og brannen er begrenset, finnes det en måte du kan holde den i sjakk på.

– Du kan kappe ned et lite tre på to til tre meter. Da kan du bruke dette til å sveipe med bladene over brannen, for å få ned den åpne flammen du ser, forteller Bakken.

– Slik kan du holde brannen moderat til brannvesenet er på plass.

Han understreker viktigheten av å varsle raskt. Turterrenget man befinner seg i kan være vanskelig for brannvesenet å finne frem til.

– Hvis man er flere på tur sammen, så er det fint hvis én person kan gå til bilveien. Da kan personen vise hva som er den enkleste veien frem, for å spare tid.