Stor oversikt: 16 prosent av varene gikk opp i pris på Black Friday i fjor

Saken oppdateres.

Nordmenn har enorme forventninger til å gjøre knallgode kjøp på Black Friday, viser den ferske Black Friday-undersøkelsen som er gjennomført av Opinion, på oppdrag fra Prisjakt.

I gjennomsnitt forventes det at rabattene ligger på halv pris av normalpris. I tillegg mener én av fem nordmenn at det er rimelig å forvente prisavslag på 60 prosent eller mer.

Men det er langt unna realiteten, ifølge Prisjakts egne analyse.

Slik er undersøkelsen gjennomført Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i oktober 2018, på oppdrag fra Prisjakt.no. Formålet har vært å kartlegge holdning til og handel i forbindelse med Black Friday, samt sammenligne med resultater fra tilsvarende måling i 2017. Et landsrepresentativt tilfeldig utvalg bestående av menn og kvinner over 18 år, har svart på en spørreundersøkelse. Kilde: Prisjakt.no

Dette gikk opp i pris

Ved å gjennomgå 10.000 av deres mest ettersøkte produkter under fjorårets Black Friday, fant Prisjakt ut at den gjennomsnittlige prisnedgangen lå på 24 prosent.

Men det betyr ikke at alle varer blir billigere på Black Friday. 16 prosent av varene gikk nemlig opp i pris.

(Se enda flere eksempler nederst i saken)

Dersom du ikke holder tunga rett i munnen i den voldsomme rabatt-jungelen, kan du i verste fall ende opp med å betale tusenvis av kroner mer for én og samme vare.

Under fjorårets Black Friday, som ble lagt til 24. november, kostet for eksempel «Samsung 65" 4K UHD Smart-TV» 24.995 kroner. Men kun to dager tidligere var prisen hele ti tusen kroner billigere.

– Dette eksempelet sier riktignok ingenting om produktet er markedsført som et salg, men det viser likevel viktigheten av å være prisbevisst, påpeker Are Vittersø i Prisjakt.

– Ikke uvanlig at priser går opp og ned

Jan Adelsten Røsholm, administrerende direktør i Elektronikkbransjen, sier at det ikke er uvanlig at priser går hyppig opp og ned på elektronikkprodukter.

– Det skjer som følge av økt etterspørsel eller konkurranse mellom kjeder og nettbutikker. Butikkjedene kjører ofte tidsbegrensede kampanjer for å utkonkurrere hverandre, og når kampanjen er over, går prisen naturligvis opp igjen, sier Røsholm.

Røsholm tror ikke nettbutikker og kjeder bevisst setter opp priser på elektronikkvarer i forkant av Black Friday for så å ha «tilbud på dagen».

– Det ville i så fall overrasket meg veldig. Det tør de ikke når det er så mange som følger med.

– Ikke gå fem på!

Det er forbrukerøkonom Silje Sandmæl sitt klare råd til det norske folk.

– Det er viktig å sammenligne priser på forhånd for å se om du kan få en vare billigere et annet sted. For det er faktisk sånn at butikker kan sette opp prisene på en dag som dette, sier Sandmæl.

Dette planlegger nordmenn å bruke på Black Friday Fem av ti kommer til å handle for mellom 500 og 1999 kroner under årets Black Friday. Hver fjerde vil bruke mellom to og fire tusen kroner. 20 prosent planlegger å handle for 4000 kroner eller mer. 85 prosent planlegger å bruke penger på konto, mens 24 prosent oppgir at de vil bruke kredittkort. Tre av ti planlegger å handle på Black Friday i år. Ungdom og unge voksne planlegger å gjøre handelen på nett, mens fra 60 år og oppover planlegges det å handle i fysiske butikker. Kilde: Undersøkelse gjennomført av Opinion (2018) på oppdrag fra Prisjakt 2018.

Flere har brutt markedsføringsloven på Black Friday

Direktøren i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, kan fortelle at de flere ganger har opplevd at forretninger har brutt markedsføringsloven på Black Friday.

– Dersom en vare er skiltet med 50 prosent avslag på Black Friday, men ikke henviser til førpris, bør du være på vakt. Det er ikke tillatt, sier hun.

Skilt eller plakater som gir forbrukeren inntrykk av at en vare er satt ned i pris, uten å gi forbrukeren en førpris å sammenligne med, er villeddende, påpeker hun.

Tre av ti nordmenn er mistenksomme

I undersøkelsen fra Prisjakt, kommer det frem at tre av ti nordmenn er mistenksomme til at rabattene på Black Friday er reelle.

Haugseth oppfordrer forbrukere til å være våkne og prisbevisste, med en liten dose mistenksomhet.

Og ifølge undersøkelsen, er norske forbrukere faktisk mer prisbevisste nå enn for bare ett år siden. Hele fire av fem sjekker nemlig prisene i forkant av Black Friday.

– Det viktigste er at en er bevisst på at det kan hende varen selges billigere et annet sted. Det er ikke nødvendigvis alltid bevisst lureri fra butikkenes side, men det kan tenkes at butikkene ikke er bevisste nok på kravene som gjelder ved salgsmarkedsføring, sier Haugseth.

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten Prisjakt.no eies av Schibsted.