Stor test av årets nye julekalendere for barn. Se hvilken du bør velge til ditt barn.

Saken oppdateres.

Det finnes mange flere enn disse ti på markedet, og mange er enten helt eller ganske like kalendre vi har testet før. Derfor har vi utelukkende sett på kalendere som er nye i år – enten i ny utgave, eller som vi aldri har testet før.

Se testresultatet nederst i saken.

Slik gjorde vi testen Vi har testet julekalendere med fokus på barn under skolealder (barnehagebarn). Vi har kun testet et utvalg av julekalenderne som finnes på markedet. Alle de ti julekalenderne er kjøpt på nett i midten av oktober. Vi valgte kalendere som var nye i år, og valgte bort noen av de mest kjente som vi har testet mange ganger før da disse kalendrene ikke forandrer seg særlig fra år til år.

Våre små testere

I denne testen er det kalendere til barn i barnehagealder som er i fokus.

Testpanelet består av derfor av Erik (3), Emilia (3), Mikkel (4), Alma (4), Fredrik (5) og Sunniva (5) fra Molkeholen barnehage i Stavanger.

De gjorde en flott jobb som julekalendertestere.

Følg med på prisene

Det er hard konkurranse på julekalendermarkedet, og du kan få kalendrene til en ganske billig penge. Særlig om du bruker litt tid på å finne de beste tilbudene på nett.

De fleste kalendrene ligger i prissjiktet mellom 300 og 400 kroner, men det er ikke nødvendigvis slik at de dyreste er best.

Vanskelig å åpne kalendrene

Det er lite som er så gøy som å åpne luker i julekalendre – og lite som er så frustrerende som når det er vanskelig å få ut innholdet i en kalender.

De fleste kalenderne i testen hadde minst én utfordring når det kom til åpning. Noen hadde luker som var enkle å åpne, men hvor man fort rev av mer enn man skulle. Andre hadde luker som selv voksne slet med å få åpnet.

Én kalender skilte seg særlig dårlig ut akkurat her. My Little Pony Beauty var helt umulig å åpne, og pappen falt fort av, slik at opplevelsen av den som kalender ble borte.

Kjente og ukjente merkevarer

Brio, Hatchimals, Peppa Gris, Paw Patrol og Pysjheltene var merkenavn som de fleste barna kjente igjen.

Sunniva (5) kjente igjen BabyBorn, og barna så også ut til å kjenne igjen Playmobil. Mummitrollet var derimot helt ukjent.

– De er onde, trodde Fredrik (5), men det viste seg at han tenkte på mumier og ikke Mummitrollet.

Barnas vurdering

Vi satte nok rekord i hvor fort det går an å åpne 24 luker i en julekalender under testen vår. Noen gikk virkelig fort unna, og det var veldig variabelt hvor fengende innholdet i kalendrene var.

Noen ganger handlet det bare om å samle flest ting, for så å gå videre til neste kalender. My Little Pony Beauty var et eksempel på en slik kalender.

Andre ganger var leken i gang umiddelbart, som da Playmobil 1-2-3-kalenderen, Schleich farm world og Paw Patrol ble åpnet.

– Pinnsvinet får mat, sier Alma (4) om Schleich farm world, og leken er allerede i gang når det bitte lille pinnsvinet spiser epler og gulrøtter og drikker vann fra skål.

– Skal vi leke med dette alle sammen, spør Sunniva om Paw Patrol, og snart leker alle de seks barna sammen.

BabyBorn-kalenderen var litt vanskelig å dele barna imellom, for det handlet egentlig om å kle på en dukke, men både Mikkel og Sunniva koste seg masse med det.

Både barna og vi er enige om at kalendrene som førte til lek var de beste.

Testens taper

Testens taper ble Hatchimals, og det var også den kalenderen flest ga opp umiddelbart. De små figurene var søte, men tilbehøret var fryktelig smått, vanskelig og kjedelig.

Brio havner langt nede på listen fordi innholdet var så lite. Kalenderen ble først åpnet med stor entusiasme først, men dabbet for av for de yngste. Vi tviler likevel ikke på at kalenderen kan være en vinner hos barn som allerede har togbane som de leker med.

Barnas favoritter

Etter testen ba vi barna fortelle oss hvilken kalender de hadde mest lyst på selv:

Erik (3): Brio

Emilia (3): Playmobil 1–2–3

Mikkel (4): Paw Patrol

Alma (4): Peppa Gris

Fredrik (5): My Little Pony Beauty

Sunniva (5): BabyBorn

Det var litt overraskende at alle de seks barna hadde ulike favoritter, men det sier også mye om at interesser er det viktigste når det kommer til valg av kalender.

Samlet vurdering

Åtte av de ti kalendrene kan trygt anbefales.

Unntakene er My Little Pony Beauty fordi selve kalenderen var ubrukelig, og Hatchimals fordi innholdet var så skuffende.

Rangeringen er basert på vår opplevelse av lekegleden barna hadde etter å ha åpnet dem, og det faktiske innholdet i kalendrene.

Rangering fra topp til bunn

NB! Det er bilder av innholdet i kalenderne på lenkene under, så det er lurt å ikke vise disse til barna.

1. plass: Paw Patrol 2018

2. plass: Playmobil 1-2-3 Jul i skogen

3. plass: Baby born

4. plass: Schleich farm world

5. plass: Peppa gris (Peppa Pig)

6. plass: Pysjheltene (PJ Mask)

7. plass: Mummi (Mumin)

8. plass: My Little Pony Beauty

9. plass: Brio 2018

10. plass: Hatchimals

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.