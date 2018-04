Ta testen: Er du den rampete «mattypen», eller kanskje den sykelig sunne?

Hadde ikke spilt sammen et eneste sekund. Nå har Ranheim fått et nytt våpen

«Vis meg hva du spiser, og jeg skal si deg hvem du er»

Tja, stemmer egentlig dette uttrykket lenger? Forsker mener vi heller bør omdøpe det til: «Vis meg hva du ikke spiser, og jeg skal si deg hvem du er».

– Listen over hva man ikke kan spise blir stadig lengre. Mat er blitt en måte å fortelle hvem vi er på, mener Annechen Bahr Bugge, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

– Tidligere spiste vi alt vi fikk servert, hvis ikke ble du sett på som litt kresen og sær. I dag er det motsatt. Å takke nei til mat viser at du er helsebevisst og ansvarlig.

Hvilken ernæringstype er du? Ta testen lenger ned i saken.

Grafen under viser andelen som svarer at de spiser mer/mindre av nevnte matvarer

Kilde: Undersøkelse Sifo, OsloMet 2013 blant respondenter som har forsøkt å slanke seg de siste to-tre årene.

Fire typer

Bugge forsker på spisevanene våre, hvor opptatt vi er av mat, kropp og helse, og hvordan dette har endret seg over tid.

– Opptattheten av mat og helse er blitt helt enorm, det finner vi i våre undersøkelser. Syv av ti svarer at de er meget interessert i å spise sunt. Færre enn en av ti svarer at de ikke er interessert i et sunt kosthold, sier hun.

Bugge deler nordmenn inn i fire ulike grupper med hvert sitt typiske forhold til mat: Den rampete, den lydhøre, den skeptiske og den sykelig sunne.

De fire typene er omtalt i boken Bra mat - Hva forskningen forteller oss. Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg uttaler seg om hvorfor vi velger som vi gjør og kommer med følgende råd:

«Ikke stol på magefølelsen når du vurderer hvilken mat som er bra for deg. Vi har tilgang til masse informasjon, men den vi velger å tro på er, er ikke nødvendigvis basert på kunnskap.»

Selv plasserer han seg et sted mellom «rampete» og «lydhør».

Det samme gjør Bugge.

– Jeg er nokså lydhør i ukedagene, men litt rampete i helgen sier hun.

– Den rampete og skeptiske er det blitt stadig færre av. Mens kvinner og eldre alltid har vært opptatt av å spise sunt, har de største endringene skjedd blant barn, unge og menn. Dette var grupper som før var langt mindre opptatt av dette – men nå er sunnhet og helse blitt en helt sentralt i valg av mat, legger hun til.

Ta den uhøytidelige testen her, sjekk hvilken type du er: